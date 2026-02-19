Τράπεζες: Φεύγουν χιλιάδες, έρχονται ειδικοί AI – Τα πακέτα εξόδου

Οι ελληνικές τράπεζες υφίστανται μια σημαντική αναδιάρθρωση, χρησιμοποιώντας τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου ως βασικό μέσο για την ομαλή προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή. Προσφέροντας αποζημιώσεις που φτάνουν έως και τις 260.000 ευρώ και ελκυστικά πακέτα άδειας, οι τράπεζες ανανεώνουν το προσωπικό τους, ενώ παράλληλα προσλαμβάνουν νέα στελέχη με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη, την ανάλυση δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια.

Η νέα πραγματικότητα στον τραπεζικό κλάδο

Την τελευταία δεκαετία, ο τραπεζικός τομέας έχει υποστεί αλλαγές όσο ποτέ άλλοτε. Οι παραδοσιακοί ρόλοι των ταμείων και του front office δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε ειδικότητες όπως data analysts, digital marketers, risk modelers, cyber security experts και relationship managers. Η μετάβαση από τη συναλλακτική στη συμβουλευτική τραπεζική απαιτεί ριζική αναδιάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το προσωπικό των τραπεζών έχει μειωθεί κατά 50% από το 2008 έως το 2024, με περισσότερες από 31.000 θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί σε 16 χρόνια. Μόνο τον τελευταίο χρόνο αποχώρησαν από τις τράπεζες περισσότεροι από 2.500 υπάλληλοι, ενώ έκλεισαν 162 καταστήματα.

Στόχος των τραπεζών είναι το δίκτυό τους να αριθμεί περί τα 250-300 καταστήματα και ο αριθμός των εργαζομένων να διαμορφώνεται στις 5.500-6.000 άτομα ανά τράπεζα. Τα νέας εποχής καταστήματα ενσωματώνουν τις σύγχρονες τραπεζικές τάσεις, συνδυάζοντας τη φυσική εξυπηρέτηση από έμπειρους τραπεζικούς συμβούλους με την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Alpha Bank: Νέο πρόγραμμα με αποζημιώσεις έως 260.000 ευρώ

Η Alpha Bank ανακοίνωσε τον Ιανουάριο 2026 νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, στο πλαίσιο της εξέλιξης του επιχειρησιακού και λειτουργικού μοντέλου της. Το πρόγραμμα προσφέρει αποζημίωση έως 190.000 ευρώ για άμεση αποχώρηση ή έως 260.000 ευρώ για sabbatical.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους με τουλάχιστον έξι έτη υπηρεσίας και εστιάζει σε ρόλους που επηρεάζονται άμεσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και από το εν εξελίξει πλάνο απλοποίησης και αυτοματοποίησης διαδικασιών. Η τράπεζα διέθετε τον Σεπτέμβριο του 2024 περί τους 6.230 εργαζόμενους σε 279 καταστήματα, έχοντας περιορίσει το προσωπικό της κατά σχεδόν 2.000 άτομα σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, η Alpha Bank προχώρησε το 2025 σε σχεδόν 700 νέες προσλήψεις εργαζομένων, δίνοντας έμφαση σε τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία και τη συμβουλευτική τραπεζική. Η μεγαλύτερη ζήτηση εντοπίζεται σε στελέχη με εξειδίκευση σε AI, big data analytics, cloud computing, cybersecurity και application development.

Τράπεζα Πειραιώς: Αποζημιώσεις έως 220.000 ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε τον Οκτώβριο 2025 πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου με στόχο την ανανέωση του εργατικού της δυναμικού. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους άνω των 40 ετών με προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 ετών.

Ανάλογα με την ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και τον αριθμό των παιδιών, η συνολική αποζημίωση μπορεί να φτάσει τις 220.000 ευρώ. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που αποχωρούν θα συνεχίσουν να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη διάρκειας 7 ετών.

Η Πειραιώς διέθετε το 2024 περίπου 6.990 εργαζόμενους σε 368 καταστήματα. Για το 2026, η τράπεζα έχει προγραμματίσει 200 νέες προσλήψεις σε τομείς τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Εθνική Τράπεζα: Πρόγραμμα για διοίκηση και δίκτυο καταστημάτων

Η Εθνική Τράπεζα υλοποίησε τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2024 πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που αφορούσε τόσο το προσωπικό στις μονάδες διοίκησης όσο και στο δίκτυο καταστημάτων.

Για τους διοικητικούς υπαλλήλους, οι βασικές προϋποθέσεις ήταν η συμπλήρωση του 50ού έτους ηλικίας και 7 έτη προϋπηρεσίας. Για το προσωπικό στο δίκτυο καταστημάτων, το όριο ηλικίας ήταν τα 45 έτη με την ίδια προϋπηρεσία.

Το πρόγραμμα προσέφερε δύο βασικές επιλογές: άμεση αποχώρηση με εφάπαξ αποζημίωση (35 μηνιαίοι μισθοί για ηλικίες 50-54 και 45 μισθοί για άνω των 55) ή μακροχρόνια άδεια με αποδοχές. Οι επιλογές άδειας κυμαίνονταν από 2 έτη με πλήρεις αποδοχές έως 7 έτη με το 50% των αποδοχών.

Ο επικεφαλής της Εθνικής, Παύλος Μυλωνάς, προανήγγειλε στα αποτελέσματα 9μήνου 2025 ότι η τράπεζα θα προχωρήσει σε νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Η ΕΤΕ διέθετε το 2024 περί τους 6.295 εργαζόμενους σε 318 καταστήματα και έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια περισσότερα από 700 εκατ. ευρώ στην τεχνολογική αναβάθμισή της.

Eurobank: Υπέρβαση στόχου με 600 αποχωρήσεις

Η Eurobank υλοποίησε τον Φεβρουάριο 2024 πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ενώ ο αρχικός στόχος ήταν 400 αποχωρήσεις, τελικά συμμετείχαν 600 εργαζόμενοι.

Το πρόγραμμα προσέφερε εφάπαξ αποζημίωση έως 160.000 ευρώ (ή 180.000 για ορισμένες κατηγορίες) για άμεση αποχώρηση. Για sabbatical, το συνολικό ποσό έφτανε τις 250.000 ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 65% των συμμετεχόντων επέλεξε τη λύση της μακροχρόνιας άδειας 5 ή 7 ετών, ενώ μεγάλη ήταν η απήχηση στην ηλικιακή ομάδα 45-55 ετών.

Η Eurobank διαφοροποιήθηκε προσφέροντας 4 μισθούς για κάθε παιδί έως 22 ετών (έναντι 2 σε προηγούμενα προγράμματα), ιατροφαρμακευτική κάλυψη οικογένειας για 5 έτη και υπηρεσίες επαγγελματικής μετάβασης. Η τράπεζα διέθετε το 2024 περί τους 6.065 εργαζόμενους σε 266 καταστήματα και έχει προγραμματίσει 300 νέες προσλήψεις για το 2026.

Οι νέες δεξιότητες που αναζητούν οι τράπεζες

Οι πιο δυναμικοί ρόλοι στον τραπεζικό τομέα αφορούν σήμερα την τεχνητή νοημοσύνη, τα data analytics, την κυβερνοασφάλεια και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Νέες θέσεις όπως digital transformation leaders, change managers και customer experience designers αντικατοπτρίζουν τη μετάβαση από το παραδοσιακό banking στη συμβουλευτική, data-driven τραπεζική.

Το 2025, οι συστημικές τράπεζες ενίσχυσαν το στελεχιακό τους δυναμικό με 1.500 νέες προσλήψεις συνολικά. Η μείωση των φυσικών καταστημάτων δεν συνεπάγεται απαραίτητα λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά μετασχηματισμό ρόλων. Ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει κρίσιμος, με τη σχέση πελάτη-τράπεζας να γίνεται πιο συμβουλευτική και τεχνολογικά υποστηριζόμενη.

Η διπλή στρατηγική: Αποχωρήσεις και προσλήψεις

Η στρατηγική των τραπεζών ακολουθεί μια διπλή κατεύθυνση: από τη μία πλευρά, τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου επιτρέπουν την ομαλή αποχώρηση εργαζομένων που πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση ή των οποίων οι θέσεις επηρεάζονται από την αυτοματοποίηση. Από την άλλη, οι νέες προσλήψεις φέρνουν στελέχη με σύγχρονες δεξιότητες που απαιτεί η ψηφιακή εποχή.

Όπως έχουν δηλώσει οι επικεφαλής των τραπεζών, η ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη των στρατηγικών και χρηματοοικονομικών στόχων. Οι τράπεζες μετατρέπονται από σημεία συναλλαγής σε σημεία εξυπηρέτησης και λειτουργούν περισσότερο ως συμβουλευτικά κέντρα, εστιάζοντας τόσο στη μετεκπαίδευση όσο και στην ανανέωση του προσωπικού.

Η επόμενη διετία αναμένεται να ολοκληρώσει τον κύκλο των εθελούσιων εξόδων, καθώς οι τράπεζες πλησιάζουν τους στόχους τους για τη βέλτιστη δομή δικτύου και προσωπικού. Ταυτόχρονα, η επένδυση στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσει να διαμορφώνει το νέο τοπίο της ελληνικής τραπεζικής.