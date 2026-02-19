Φρένο στο ράλι: Γιατί — και πόσο — πέφτει το Χρηματιστήριο Αθηνών

Μια διόρθωση -6,4% από τα 16ετή υψηλά, κυρίαρχοι πωλητές οι ξένοι, τεχνική εξάντληση και γεωπολιτική ένταση αποκαλύπτουν τα πολλαπλά «γιατί» μιας αγοράς που έχει αλλάξει κατηγορία — αλλά όχι ακόμα νοοτροπία

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εισήλθε στο 2026 με εκπληκτική ορμή. Στις 2 Ιανουαρίου ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.158,04 μονάδες, σε υψηλά 16 ετών. Έπειτα ακολούθησαν οκτώ σχεδόν συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες που τον οδήγησαν στις 4 Φεβρουαρίου να εγγράψει ιστορικό υψηλό 16ετίας στις 2.407,07 μονάδες — ένα ράλι της τάξης του +13,2% σε ελάχιστες εβδομάδες. Εκεί, όμως, άρχισε η “ψύξη”.

Στις 5 Φεβρουαρίου ο δείκτης διόρθωσε κατά 1,69%, κλείνοντας στις 2.366,48 μονάδες — η πρώτη ουσιαστική διορθωτική ημέρα από τις αρχές του έτους. Η συνέχεια ήταν σαφέστατα ακόμα πιο επίπονη. Στις 13 Φεβρουαρίου η ισχυρή διόρθωση 2,82% γκρέμισε τον ΓΔ κάτω από τις 2.300 μονάδες, με κλείσιμο στις 2.288,83. Ο τραπεζικός δείκτης έκανε βουτιά 4,02% στις 2.633,13 μονάδες, ο FTSE υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε στις 5.830,18 μονάδες με -3%, ενώ ο τζίρος εκτινάχθηκε στα 387,78 εκατ. ευρώ.

Στις 16 Φεβρουαρίου νέες απώλειες 0,43% έφεραν τον ΓΔ στις 2.279,10 μονάδες, με τον τραπεζικό δείκτη να ολοκληρώνει στις 2.610,26 μονάδες με -0,87% και τον FTSE στις 5.800,32 μονάδες με -0,51%.

Ακολούθησε η Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, το χαμηλότερο σημείο της διόρθωσης. Ο ΓΔ έκλεισε στις 2.253,06 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,14%, ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.288,88 μονάδες και κατώτερη στις 2.248,41 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 338,96 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.918.507 μετοχές. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων — και συγκεκριμένα από τις 21 Ιανουαρίου.

Το αποτέλεσμα: Από την κορυφή των 2.407 μονάδων στο πρόσφατο χαμηλό των 2.248 μονάδων, η αγορά υποχώρησε κατά περίπου 159 μονάδες, ή -6,6%. Ο τραπεζικός δείκτης, που ηγήθηκε της ανόδου, οδήγησε και τη διόρθωση, σωρεύοντας απώλειες -6,4% μόνο στη βδομάδα του 10-13 Φεβρουαρίου.

Η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου έφερε θεαματικό rebound +3,3% στις 2.327 μονάδες — σπάνια υπήρξε καθολική συμμετοχή με 25 θετικά κλεισίματα από τις μετοχές του FTSE, με τον όμιλο Viohalco σε μεγάλη φόρμα (αποδόσεις >9%) και τον τραπεζικό κλάδο στο +5,1%. Ωστόσο, η Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου επέστρεψε σε αρνητικό έδαφος, με τον ΓΔ να διαμορφώνεται στις 2.304 μονάδες υπό το βάρος κυρίως των πιέσεων στον τραπεζικό κλάδο, όπου οι απώλειες προσεγγίζουν το 2%, ενώ η αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή εντείνει το κλίμα αβεβαιότητας.

Η εικόνα δεν αποτυπώνει κατάρρευση. Αποτυπώνει, όμως, μια αγορά που ψάχνει νέα ισορροπία μετά από ένα εξαιρετικά γρήγορο ράλι.

Οι πωλητές: οι ξένοι «σπρώχνουν» προς τα κάτω

Η πρώτη, και ίσως η πιο κρίσιμη, αιτία της διόρθωσης κρύβεται στο DNA της νέας εποχής του Χρηματιστηρίου Αθηνών: τους ξένους επενδυτές.

Οι αλλοδαποί κωδικοί ήταν καθαροί πωλητές κατά 51,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή τους στις συναλλαγές να παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα — φτάνοντας το 71,6%. Τον Ιανουάριο η συμμετοχή αυτή είχε αγγίξει το ιστορικό υψηλό του 73,8%.

Η παράδοξη αλήθεια: οι ίδιοι που ανέβασαν την αγορά, την κατεβάζουν. Οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές πραγματοποιούν πλέον διπλάσιο τζίρο σε σχέση με πέρυσι (+102%). Αυτό σημαίνει ότι όταν αποφασίζουν να αναδιατάξουν χαρτοφυλάκια ή να κατοχυρώσουν κέρδη, η ένταση είναι διπλάσια από ό,τι η αγορά είχε συνηθίσει.

Στο πρώτο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου, επίσης, καθαροί πωλητές ήταν και οι Έλληνες θεσμικοί με εκροές 8,4 εκατ. ευρώ — παρά τις εισροές 46,5 εκατ. ευρώ σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού. Παρ’ όλα αυτά, στο σύνολο των πρώτων 31 συνεδριάσεων του 2026, οι ξένοι επενδυτές παραμένουν καθαροί αγοραστές κατά 85,7 εκατ. ευρώ — ένα στοιχείο που δίνει άλλη διάσταση στην πτώση: δεν είναι αποχώρηση, αλλά κατοχύρωση.

Η αόρατη δύναμη: ETFs, παθητικά κεφάλαια και η νέα μεταβλητότητα

Πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια δομική αλλαγή που εξηγεί γιατί οι διακυμάνσεις είναι πλέον αισθητά μεγαλύτερες από ό,τι παλιότερα.

Ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών στο ΧΑ καθορίζεται από μη διακριτικές ροές — κεφάλαια που συνδέονται με δείκτες, ETFs και παθητικές στρατηγικές. Αυτές οι τοποθετήσεις δεν υπακούουν σε εγχώρια θεμελιώδη, αλλά σε ανακατανομές χαρτοφυλακίων, αλλαγές στάθμισης και διεθνείς ροές ρίσκου. Το αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση των διακυμάνσεων τόσο στην άνοδο όσο και στη διόρθωση — ακριβώς αυτό που βλέπουμε από τις αρχές Φεβρουαρίου.

Η αναβάθμιση της αγοράς στην περίμετρο των ανεπτυγμένων αγορών έχει ενισχύσει το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, καθιστώντας όμως ταυτόχρονα την αγορά πιο ευαίσθητη σε μεταβολές του διεθνούς κλίματος. Για μια αγορά με περιορισμένο βάθος, η αυξημένη παρουσία τέτοιων κεφαλαίων ανεβάζει τον πήχη της δυσκολίας, καθιστώντας την ανάγνωση των ροών εξίσου σημαντική με την ανάλυση των εταιρικών μεγεθών.

Τεχνική εικόνα

Από τεχνική σκοπιά, ο Γενικός Δείκτης αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικά πολύπλοκο τοπίο μετά από μια εκτεταμένη ανοδική φάση. Η κορυφή των 2.407 μονάδων στις 4 Φεβρουαρίου αποτελεί πλέον ισχυρή αντίσταση, καθώς συνδέεται με το υψηλό 16ετίας — ιστορικά τέτοια επίπεδα απαιτούν επανελέγχους πριν η αγορά μπορέσει να τα υπερβεί με αξιόπιστο τρόπο.

Σε τεχνικό επίπεδο, κρίσιμη θεωρείται η ζώνη στήριξης μεταξύ 2.250 και 2.230 μονάδων, η οποία λειτουργεί ως ανάχωμα στις πιέσεις. Στον αντίποδα, η περιοχή των 2.340 έως 2.350 μονάδων συνιστά την πρώτη ουσιαστική αντίσταση, η υπέρβαση της οποίας θα μπορούσε να επαναφέρει δυναμική ανόδου.

Τα τεχνικά εργαλεία momentum (RSI, MACD) είχαν μπει σε ζώνη υπεραγορασμένη από τα τέλη Ιανουαρίου, ακριβώς όταν ο ΓΔ άγγιξε τα 2.400+ μονάδες. Σε τέτοιες συνθήκες, ακόμα και αμελητέο αρνητικό ερέθισμα μπορεί να πυροδοτήσει ρευστοποιήσεις αλυσιδωτά — και αυτό ακριβώς είδαμε.

Ο αναλυτής Μάνος Χατζηδάκης της Beta Securities σημειώνει ότι η διαγραμματική εικόνα εμφάνισε σημάδια αδυναμίας, καθώς η προσπάθεια ανάκτησης των πρόσφατων υψηλών εξαντλήθηκε στην περιοχή των 2.380 μονάδων.

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, η ζώνη των 2.250-2.230 μονάδων ταυτίζεται με τον κινητό μέσο των 20 εβδομάδων — έναν ιστορικά σημαντικό κόμβο για τον ΓΔ. Η διατήρησή του παραμένει προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανοδικής μεσοπρόθεσμης εικόνας. Αν χαθεί, το επόμενο επίπεδο στήριξης εντοπίζεται στην περιοχή 2.150-2.170 μονάδων — κοντά στο αρχικό επίπεδο εκκίνησης του έτους.

Από θετικής πλευράς, ο τζίρος της ανοδικής συνεδρίασης της 18ης Φεβρουαρίου (320 εκ. ευρώ) παρέμεινε χαμηλότερα από τον μέσο όρο έτους (400 εκ. ευρώ), κάτι που μπορεί να προβληματίσει σε περίπτωση συνέχισης της ανοδικής κίνησης. Υψηλός τζίρος στην άνοδο θα έδινε πολύ ισχυρότερο επιβεβαιωτικό σήμα για επιστροφή στα 2.380+. Η αγορά, λοιπόν, βρίσκεται σε μια ζώνη «αβέβαιης ισορροπίας»: μεταξύ βαρύτητας (τεχνική εξάντληση, ρευστοποιήσεις) και άνωσης (ισχυρά θεμελιώδη, ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον).

Διεθνές φόντο

Η εγχώρια αγορά δεν υποχώρησε σε κενό αέρος. Το διεθνές φόντο επιδεινώθηκε εμφανώς κατά τη διάρκεια της περιόδου της διόρθωσης.

Στις ΗΠΑ, η Wall Street έρχεται από περίοδο εκτεταμένης αδυναμίας: ο Dow Jones και ο S&P 500 κατέγραψαν την τέταρτη πτωτική εβδομάδα στις τελευταίες πέντε, και ο Nasdaq την πέμπτη συνεχόμενη αρνητική εβδομάδα — στο χειρότερο σερί απωλειών από το 2022. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αβεβαιότητα γύρω από τη ρητορική της Fed: τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης επιβεβαίωσαν ότι οι αξιωματούχοι δεν βλέπουν λόγο για σύντομη μείωση επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο και η αγορά εργασίας σε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Η πολιτική της «υπομονής» της Fed διατηρεί τα επιτόκια σε επίπεδα που πιέζουν τις αποτιμήσεις παγκοσμίως.

Στην Ευρώπη, οριακή πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να κινείται πτωτικά -0,24%, τον γερμανικό DAX να χάνει 0,49% και τον γαλλικό CAC 0,50%. Η αβεβαιότητα γύρω από τη γεωπολιτική κατάσταση έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές παρά στις αμερικανικές αγορές.

Πρόσθετο βάρος στο κλίμα ρίχνουν δύο γεωπολιτικά μέτωπα. Η αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και οι πληροφορίες περί ενδεχόμενης στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ενισχύουν το κλίμα αβεβαιότητας, ενώ ασαφές παραμένει το αποτέλεσμα των επαφών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στη Γενεύη, με πληροφορίες που συγκλίνουν στο ότι οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε ουσιαστική πρόοδο.

Η επίδραση αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή σε μια αγορά όπως το ΧΑ, όπου τα ETF και οι παθητικές ροές ρίσκου αντιδρούν ακαριαία στα εξωτερικά ερεθίσματα.

Γνώμες ειδικών

Το χρηματιστηριακό σχόλιο δεν μιλά με μία φωνή — κάτι που, από μόνο του, αποτυπώνει την αβεβαιότητα της στιγμής.

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Securities εκτιμά ότι η κίνηση μόνο ως αρνητική δεν πρέπει να εκληφθεί, δεδομένου ότι δημιουργεί νέες ευκαιρίες εισόδου σε μία αγορά που «τρέχει εδώ και καιρό με χίλια» και η οποία έχει στο πλευρό της συνεχιζόμενες θετικές εκθέσεις μεγάλων διεθνών οίκων για τις ευρύτερες προοπτικές της.

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η άποψη που αποτυπώνεται στο χρηματιστηριακό περιβάλλον περί δομικής αλλαγής της αγοράς: με τη Goldman Sachs να αναβαθμίζει την τιμή-στόχο για τον ΓΔ στις 2.500 μονάδες, η NBG Securities να παραμένει θετική για τις ελληνικές μετοχές, και τη Bank of America να εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία και οι μετοχές θα υπεραποδώσουν το 2026, το επενδυτικό αφήγημα παραμένει υπέρ του ΧΑ μεσοπρόθεσμα.

Ο Γιώργος Σκορδίλης σημειώνει ότι ο τζίρος σε έντονα ανοδική συνεδρίαση παρέμεινε χαμηλότερα από τον μέσο όρο έτους, κάτι που μπορεί να προβληματίσει σε περίπτωση συνέχισης της ανοδικής κίνησης. Με άλλα λόγια, οι αγοραστές υπάρχουν — αλλά όχι σε αρκετό βάθος ώστε να «σκεπάσουν» αξιόπιστα τις πιέσεις των ξένων πωλητών.

Τέλος, αναλυτές που παρακολουθούν στενά τη δομή των ροών τονίζουν ότι βραχυπρόθεσμα η αγορά «έχει δυσκολέψει πολύ»: ο συνδυασμός παθητικών κεφαλαίων, υψηλής ξένης συμμετοχής και περιορισμένου εγχώριου βάθους δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι διακυμάνσεις είναι δομικά μεγαλύτερες από ό,τι οι επενδυτές που έχουν συνηθίσει το ΧΑ των παλαιών εποχών αναμένουν. Αυτή η νέα κανονικότητα δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή — είναι η τιμή της ωριμότητας.