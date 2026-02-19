ΧΑ: Η στήριξη του ΓΔ εντοπίζεται στις 2.232 μονάδες, ενώ το καθοδικό gap στις 2.334–2.348 αποτελεί την κύρια βραχυπρόθεσμη αντίσταση

Η ελληνική αγορά αντέδρασε δυναμικά μετά από τριήμερη πτώση, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στο υψηλό ημέρας (2.327,44 μονάδες, +3,3%) και τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 320 εκατ. ευρώ.

Πρωταγωνιστές ήταν ο τραπεζικός κλάδος (+5,08%) και ο όμιλος Viohalco, ενώ το θετικό κλίμα ενισχύθηκε από την Ευρώπη και τις προσδοκίες για τα επερχόμενα αποτελέσματα.

Καταλύτης αποτέλεσαν τα ισχυρά αποτελέσματα της Τράπεζα Κύπρου, με καθαρά κέρδη 480,5 εκατ. ευρώ για το 2025 (EPS 1,10 ευρώ) και διανομή 0,70 ευρώ ανά μετοχή (payout 70%). Η μετοχή ενισχύθηκε 3,21% και έχει προγραμματιστεί investor update στις 3 Μαρτίου.

Θετική ήταν και η επίδραση της Goldman Sachs, που εκτιμά διαχειρίσιμο τον αντίκτυπο της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του Ν. Κατσέλη, διατηρώντας συστάσεις Buy για Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank, ενώ για την Εθνική Τράπεζα παραμένει Neutral.

Στο ταμπλό, η Viohalco (+10,11%), η Cenergy (+9,49%) και η ΕΛΧΑ (+8,72%) ξεχώρισαν. Στις τράπεζες, η Εθνική (+5,71%), η Πειραιώς (+5,87%), η Eurobank (+4,48%) και η Alpha (+4,60%) συγκέντρωσαν πάνω από το 67% του τζίρου.

Τεχνικά, η στήριξη του Γ.Δ. εντοπίζεται στις 2.232 μονάδες, ενώ το καθοδικό gap στις 2.334–2.348 μονάδες αποτελεί την κύρια βραχυπρόθεσμη αντίσταση. Στο ημερολόγιο της αγοράς, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια προσφορά του ομολόγου της Capital Clean Energy Carriers (επιτόκιο 3,75%–4,05%, λήξη 20/2, διαπραγμάτευση από 26/2). Στις 20/2 λήγουν τα

συμβόλαια Φεβρουαρίου και δημοσιεύεται η αναδιάρθρωση δεικτών του FTSE Russell, ενώ στις 27/2 ακολουθεί το rebalancing του MSCI. Στο μέτωπο των αξιολογήσεων έρχονται οι

DBRS (6/3), Moody’s (13/3), Scope (20/3), S&P (24/4) και Fitch (8/5).

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων χρήσης 2025 και στις νέες καθοδηγήσεις των διοικήσεων, με επίκεντρο τις τράπεζες.

ΕΧΑΕ: Κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση κερδών 82,7% το 2025, με τα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα €31,6 εκατ. και τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται στα €86,3 εκατ. Το Δ.Σ. θα προτείνει μέρισμα €0,11 ανά μετοχή, ενώ η αγορά σημείωσε ιστορικά υψηλή δραστηριότητα με μέσο ημερήσιο τζίρο €218,8 εκατ. Η διοίκηση τονίζει ότι η ένταξη στην Euronext ανοίγει νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Noval Property: προχώρησε στην πώληση δύο οριζόντιων ιδιοκτησιών στη Μιχαλακοπούλου 177, συνολικής επιφάνειας 171,32 τ.μ., έναντι 110.500 ευρώ. Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική στοχευμένης από επένδυσης και αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της εταιρείας σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα: την εξαγορά της Εντελέχεια ΑΕ από την Aktor, κρίνοντας ότι η συγκέντρωση δεν δημιουργεί προβλήματα στον ανταγωνισμό λόγω

του πολύ μικρού πρόσθετου μεριδίου αγοράς. Η πράξη αφορά τον κλάδο κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων και θεωρείται πλήρως συμβατή με το ισχύον πλαίσιο.

Η Alpha Finance: βλέπει συνέχιση του ανοδικού κύκλου στο Χρηματιστήριο, με εκτιμώμενη απόδοση 10 20% το 2026 και αύξηση κερδών 7% στην αγορά. Ξεχωρίζει ως κορυφαίες

επιλογές τις Τράπεζα Κύπρου, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΤΙΤΑΝ και Jumbo, ενώ σημειώνει ότι ο Γενικός Δείκτης εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση άνω του 30% έναντι ιστορικών

και διεθνών δεικτών, με θετικούς καταλύτες την ενσωμάτωση στην Euronext και τις εταιρικές κινήσεις.

ΟΔΔΗΧ: άντλησε 400 εκατ. ευρώ από 6μηνα έντοκα με απόδοση 1,84%, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει το ποσό κατά 2,2 φορές.