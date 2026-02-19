Ο Τραμπ με το δάχτυλο στη σκανδάλη: διπλωματία στη Γενεύη, αεροπορική υπερσυγκέντρωση στη Μέση Ανατολή

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ—Οι ΗΠΑ στέλνουν σημαντικό αριθμό μαχητικών και υποστηρικτικών αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή, συγκροτώντας τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αεροπορικής ισχύος στην περιοχή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003.

Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση κατά του Ιράν, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποφασίσει αν θα διατάξει πλήγματα ή—αν το κάνει—ποιος θα είναι ο στόχος: να ανακοπεί το ήδη «λαβωμένο» ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, να εξουδετερωθεί η πυραυλική δύναμη της χώρας ή να επιχειρηθεί ανατροπή του καθεστώτος.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ΗΠΑ συνέχισαν να μετακινούν προς τη Μέση Ανατολή προηγμένα μαχητικά F-35 και F-22, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και Αμερικανό αξιωματούχο. Ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, φορτωμένο με αεροσκάφη κρούσης και ηλεκτρονικού πολέμου, βρίσκεται καθ’ οδόν. Αεροσκάφη διοίκησης και ελέγχου, κρίσιμα για τον συντονισμό μεγάλων αεροπορικών εκστρατειών, κατευθύνονται επίσης προς την περιοχή. Και κρίσιμα συστήματα αεράμυνας έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ισχύς αυτή δίνει στις ΗΠΑ τη δυνατότητα να διεξαγάγουν μια παρατεταμένη, πολυεβδομαδιαία αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν, αντί για ένα «χτύπημα και τέλος» όπως η επιχείρηση «Midnight Hammer» που πραγματοποίησαν τον Ιούνιο εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Εκπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν συναντήθηκαν στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα για να διαπραγματευθούν μια πιθανή συμφωνία σχετικά με τον ιρανικό εμπλουτισμό ουρανίου. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι υπήρξε «μια μικρή πρόοδος» στις συνομιλίες, αλλά πρόσθεσε: «Είμαστε ακόμη πολύ μακριά σε ορισμένα ζητήματα». Όπως είπε, το Ιράν αναμένεται να παρουσιάσει πιο αναλυτική πρόταση στις ΗΠΑ μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο Τραμπ έχει λάβει αρκετές ενημερώσεις για τις στρατιωτικές επιλογές που έχει στη διάθεσή του, εφόσον αποφασίσει να πλήξει, όλες σχεδιασμένες ώστε να μεγιστοποιούν τη ζημιά στο ιρανικό καθεστώς και στους περιφερειακούς «πληρεξούσιους» συμμάχους του, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι επιλογές περιλαμβάνουν εκστρατεία για την εξόντωση δεκάδων Ιρανών πολιτικών και στρατιωτικών ηγετικών στελεχών, με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης, όπως ανέφεραν Αμερικανοί και ξένοι αξιωματούχοι, αλλά και μια πιο περιορισμένη αεροπορική επίθεση που θα επικεντρωνόταν σε στόχους όπως πυρηνικές και βαλλιστικές εγκαταστάσεις. Και τα δύο σενάρια θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε επιχείρηση διάρκειας εβδομάδων.

Οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας του προέδρου συζήτησαν το Ιράν σε συνεδρίαση στην Αίθουσα Καταστάσεων του Λευκού Οίκου την Τετάρτη, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι προτιμά μια διπλωματική συμφωνία που—αν οι ΗΠΑ έπαιρναν όλα όσα θέλουν—θα οδηγούσε στην εξάλειψη των ιρανικών πυρηνικών προγραμμάτων, στη διάλυση των περιφερειακών δικτύων ένοπλων συμμάχων και στην αποδόμηση των βαλλιστικών πυραύλων. Το Ιράν θεωρείται απίθανο να δεχθεί το τελευταίο, επειδή δεν διαθέτει αξιόλογη αεροπορία και βασίζεται στους πυραύλους ως κύριο αποτρεπτικό του μέσο. Ο Τραμπ έχει δείξει ότι πρωτίστως τον απασχολεί το πυρηνικό σκέλος, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι θέλει το Ιράν να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ταυτόχρονα, ορισμένοι σύμβουλοι και ξένοι ηγέτες, όπως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, λένε στον Τραμπ ότι πρέπει να αξιοποιήσει τη στρατιωτική πίεση των ΗΠΑ για να αποσπάσει περισσότερες παραχωρήσεις από την Τεχεράνη. Το Ισραήλ ειδικά θέλει να δει τέλος στην παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Δεν βρίσκονται όλα τα όπλα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ για πλήγμα κατά του Ιράν ήδη στη Μέση Ανατολή—ούτε χρειάζεται να βρίσκονται. Τα stealth βομβαρδιστικά B-2 έχουν εκπαιδευτεί εδώ και χρόνια να εκτελούν αποστολές στη Μέση Ανατολή απευθείας από τις ΗΠΑ, όπως έκαναν τον Ιούνιο εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, ή από την κοινή βάση ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και άλλα αμερικανικά βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας.

Ο Τραμπ έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη ότι «μπορεί να είναι απαραίτητο οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το Ντιέγκο Γκαρσία», ένα νησί υπό βρετανικό έλεγχο στον Ινδικό Ωκεανό, για επίθεση αν το Ιράν δεν καταλήξει σε πυρηνική συμφωνία. Είπε επίσης ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η αεροπορική βάση Φέρφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ο αμερικανικός στρατός, με τεχνολογία stealth και όπλα ακριβείας από απόσταση, διαθέτει συντριπτικό πλεονέκτημα έναντι του Ιράν, του οποίου οι αντιαεροπορικές άμυνες είχαν δεχθεί σοβαρά πλήγματα από το Ισραήλ την περασμένη χρονιά.

Το Ιράν, ωστόσο, έχει ακόμη «χαρτιά» σε μια παρατεταμένη εκστρατεία: ένα ακόμη σημαντικό πυραυλικό οπλοστάσιο που θα μπορούσε να στραφεί κατά αμερικανικών βάσεων και συμμάχων στην περιοχή, καθώς και δυνάμεις που θα μπορούσαν να επιχειρήσουν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τα πετρελαιοφόρα.

Με δεδομένες τις αβεβαιότητες, ορισμένοι πρώην αξιωματικοί του στρατού υποστηρίζουν ότι μια διπλωματική συμφωνία θα μπορούσε να είναι προτιμότερη από έναν πόλεμο.

«Ειλικρινά, το καλύτερο που μπορεί να προκύψει από αυτό είναι ότι η δραματική αύξηση των αναπτυγμένων δυνάμεων θα αποτελέσει τόσο ισχυρή ένδειξη πως ο Τραμπ δεν αστειεύεται με τη χρήση βίας», ώστε να ωθήσει τους Ιρανούς ηγέτες σε συμφωνία, είπε ο Ντέιβιντ Ντεπτούλα, απόστρατος αντιπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, που είχε σημαντικό ρόλο στην εκστρατεία του 1991 («Desert Storm») κατά του Ιράκ.

Ωστόσο, Αμερικανοί και ξένοι αξιωματούχοι γίνονται ολοένα πιο απαισιόδοξοι ότι το Ιράν θα αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις. Αντίθετα, λένε, η Τεχεράνη ίσως να είναι διατεθειμένη μόνο να αναστείλει τον εμπλουτισμό για μικρό διάστημα—ίσως μέχρι να φύγει ο Τραμπ από την εξουσία.

Το Ιράν ελπίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τις διαπραγματεύσεις για να καθυστερήσει οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση, αλλά αντιλαμβάνεται επίσης ότι ο Τραμπ είναι πιθανό να εκνευριστεί από παρατεταμένες συνομιλίες και να διατάξει πλήγματα, σύμφωνα με ξένους αξιωματούχους που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με επίθεση κατά του Ιράν αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. «Δεν νομίζω ότι θέλουν τις συνέπειες του να μην κάνουν συμφωνία», είπε σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει μετακινήσει πρόσφατα δεκάδες μαχητικά και υποστηρικτικά αεροσκάφη στην Αεροπορική Βάση Μουαφάκ Σάλτι στην Ιορδανία και στην Αεροπορική Βάση Πρινς Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επιπλέον F-35, F-15, F-16, αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης E-3 (AWACS) και αεροσκάφη επικοινωνιών πεδίου μάχης E-11 (BACN). Αναμένονται κι άλλα μαχητικά.

Στο μεταξύ, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει αυτή τη στιγμή 13 πλοία στη Μέση Ανατολή και στην ανατολική Μεσόγειο για την υποστήριξη πιθανής επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και εννέα αντιτορπιλικών ικανών να αμυνθούν έναντι βαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με αξιωματούχο του Ναυτικού. Ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, μαζί με τα τέσσερα αντιτορπιλικά της ομάδας κρούσης του, βρίσκεται καθ’ οδόν.

Το Πεντάγωνο έχει επίσης μετακινήσει πρόσθετα χερσαία συστήματα αεράμυνας σε θέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Όσο εντυπωσιακή κι αν φαίνεται αυτή η ανάπτυξη, αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος των μέσων που είχαν αναπτυχθεί στον Πόλεμο του Κόλπου το 1991 ή στην εισβολή στο Ιράκ το 2003. Για τον πρώτο, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν έξι αεροπλανοφόρα στον Περσικό Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα. Πριν από εκείνη την επιχείρηση, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανέπτυξε ολόκληρες πτέρυγες αεροσκαφών, αντί για τις μοίρες που στέλνονται τώρα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια εξαεβδομαδιαία αεροπορική εκστρατεία.

Για την επιχείρηση “Operation Iraqi Freedom” το 2003, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ είχε τοποθετήσει 863 αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή. Η “Operation Desert Storm” το 1991 περιλάμβανε 1.300 αμερικανικά αεροσκάφη από Αεροπορία, Ναυτικό και Πεζοναύτες, σύμφωνα με στοιχεία του Air & Space Forces Magazine.

Σήμερα, οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ είναι πλέον πολύ μικρότερη, και δεν υπάρχουν αμερικανικές ή συμμαχικές χερσαίες δυνάμεις για υποστήριξη. Ούτε υπάρχει ιδιαίτερα διεθνής συνασπισμός, εκτός αν συμμετάσχει η ισραηλινή αεροπορία.

Σε αντίθεση με το 1991, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν θέσει τον εναέριο χώρο τους εκτός ορίων για ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα. Πολλά από τα αμερικανικά αεροσκάφη είναι συγκεντρωμένα στην Ιορδανία.

Όμως η στρατιωτική τεχνολογία—συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ακριβείας, της χρήσης stealth και των διαστημικών δυνατοτήτων—έχει βελτιωθεί.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να μην είναι βέβαιη για το τι θα ακολουθήσει μετά από μια βομβαρδιστική εκστρατεία. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε σε νομοθέτες τον Ιανουάριο ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν σαφή εικόνα για το ποιος θα αναλάμβανε την εξουσία αν έπεφτε ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι πιθανότατα θα επικρατούσε ο επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Αντικαθεστωτικοί Ιρανοί, τους οποίους ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να υποστηρίξει κατά τις διαδηλώσεις που οι αρχές κατέστειλαν βίαια τον Ιανουάριο, θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τις κινητοποιήσεις μετά από μια αμερικανική βομβαρδιστική εκστρατεία, βλέποντας «παράθυρο ευκαιρίας» να αυξήσουν την πίεση στους κυβερνώντες. Αυτό, ωστόσο, θα μπορούσε να φέρει τις ΗΠΑ μπροστά σε δίλημμα: αν το καθεστώς απαντούσε με νέα καταστολή, θα έπρεπε η Ουάσιγκτον να παρατείνει τον αεροπορικό πόλεμο ή όχι;

Ο Έλιοτ Κόεν, που είχε ηγηθεί μελέτης για τη χρήση αεροπορικής ισχύος στην “Desert Storm” για λογαριασμό της Αεροπορίας και σήμερα είναι ερευνητής στο Center for Strategic and International Studies, είπε ότι μια σκληρή αεροπορική εκστρατεία θα μπορούσε να επιχειρήσει να αποδυναμώσει την ιρανική ηγεσία σε τέτοιο βαθμό ώστε τα εναπομείναντα μέλη της ελίτ να δεχθούν μια ευρείας κλίμακας συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

«Αν αυτό που πραγματικά θέλει ο Τραμπ είναι να επηρεάσει το καθεστώς και να γυρίσει πίσω την ικανότητά του να χρησιμοποιεί πυραύλους για να χτυπά αμερικανικές βάσεις, το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία και τα κράτη του Κόλπου, τότε πιθανότατα θα χρειαζόταν μια έντονη επιχείρηση που θα διαρκούσε εβδομάδες ή και μήνες», είπε.