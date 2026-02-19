Airbus: Έσοδα 73,4 δισ. ευρώ για το 2025 – Πτώση 5% της μετοχής μετά τις προβλέψεις για τις παραδόσεις του 2026

Έσοδα 73,4 δισ. ευρώ κατέγραψε για το 2025 η Airbus, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους.

Η Airbus παρέδωσε 793 εμπορικά αεροσκάφη πέρυσι, ξεπερνώντας ελαφρώς τον αναθεωρημένο στόχο της για 790. Η εταιρεία είχε μειώσει τον προηγούμενο στόχο της των 820, επικαλούμενη ζητήματα ποιότητας των προμηθευτών που αφορούσαν τα πάνελ της ατράκτου που επηρέασαν τις παραδόσεις της σειράς A320.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ωστόσο, οι μετοχές της Airbus υποχωρούν αισθητά, κατά περίπου 5% καθώς σύμφωνα με το guidance για το 2026 υπολογίζει να παραδώσει 870 εμπορικά αεροσκάφη, που είναι ελαφρώς λιγότερα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές (περίπου 880).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα για το 2025:

Παραδόθηκαν 793 εμπορικά αεροσκάφη

Έσοδα €73,4 δισεκατομμύρια

Προσαρμοσμένο EBIT €7,1 δισεκατομμύρια

Αναφερόμενο EBIT €6,1 δισεκατομμύρια

Κέρδη ανά μετοχή €6,61

Ελεύθερες ταμειακές ροές πριν από χρηματοδότηση πελατών €4,6 δισεκατομμύρια

Επιτεύχθηκε η επίσημη οικονομική πρόβλεψη (guidance) για το 2025

Πρόταση μερίσματος: μέρισμα €3,20 ανά μετοχή

Το guidance για το 2026

Στην ανακοίνωση της εταιρείας σημειώνεται ότι η Airbus σημείωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 και ανακοίνωσε την επίσημη οικονομική της πρόβλεψη (guidance) για το 2026.

Σε αυτή τη βάση, η εταιρεία στοχεύει να επιτύχει το 2026:

Περίπου 870 παραδόσεις εμπορικών αεροσκαφών

Προσαρμοσμένο EBIT (EBIT Adjusted) περίπου €7,5 δισεκατομμύρια

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές πριν από Χρηματοδότηση Πελατών περίπου €4,5 δισεκατομμύρια

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Airbus SE, Guillaume Faury δηλώνει σχετικά: «Το 2025 ήταν μια χρονιά-ορόσημο, που χαρακτηρίστηκε από ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας μας. Μια χρονιά ρεκόρ για την οικονομική επίδοση της εταιρίας, η οποία επίσης καθορίστηκε από σημαντικά στρατηγικά ορόσημα. Διαχειριστήκαμε με επιτυχία ένα σύνθετο και δυναμικό περιβάλλον και πέτυχαμε την επίσημη οικονομική μας πρόβλεψη».

«Η παγκόσμια ζήτηση για εμπορικά αεροσκάφη ενισχύει την αυξανόμενη παραγωγή μας, την οποία διαχειριζόμαστε αντιμετωπίζοντάς σημαντικές ελλείψεις κινητήρων από την Pratt & Whitney. Tα ευρεία και ανταγωνιστικά χαρτοφυλάκια μας στους τομείς Άμυνας και Διαστήματος, καθώς και των Ελικοπτέρων, μας επιτρέπουν να αξιοποιούμε τη δυναμική μας στον τομέα της άμυνας. Παράλληλα, σημειώνουμε πρόοδο για τη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου βιομηχανικού παίκτη στον τομέα του διαστήματος, σε συνεργασία με τους εταίρους μας. Τα αποτελέσματα του 2025 και η εμπιστοσύνη μας στις μελλοντικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις μας, στηρίζουν την προτεινόμενη υψηλότερη καταβολή μερίσματος.»