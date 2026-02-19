Oxford Economics στη «Ν»: Πότε θα κλείσει το χάσμα Ελλάδας – Ευρώπης στους μισθούς

«Θα είναι αυτή η δεκαετία της Ελλάδας;» ήταν το κεντρικό ερώτημα στο webinar της Oxford Economics για τη χώρα μας. Οι μακροοικονομικοί δείκτες δείχνουν σαφή βελτίωση: υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από την Ευρωζώνη, αισθητή μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ και σταθεροποίηση του πληθωρισμού. Όμως πίσω από την εικόνα της ανάκαμψης κρύβεται μια πιο δύσκολη αλήθεια: η σύγκλιση σε μισθούς και αγοραστική δύναμη με την υπόλοιπη Ευρώπη παραμένει μακρινό όνειρο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της Oxford Economics, το χάσμα δύσκολα θα κλείσει ακόμη και μετά το τέλος της δεκαετίας.

Απαντώντας σε ερώτηση της «Ναυτεμπορικής», στο πλαίσιο του webinar, ο Riccardo Canini ήταν σαφής: «Εκτιμούμε ότι οι μισθοί και η πραγματική αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα θα παραμείνουν διαρθρωτικά χαμηλότερα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και πολύ μετά το τέλος αυτής της δεκαετίας».

Ακόμη και υπό ένα πιο αισιόδοξο σενάριο για την ανάπτυξη, η ψαλίδα δεν κλείνει εύκολα. «Ακόμη κι αν λάβουμε υπόψη κάποιο ανοδικό ρίσκο στις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας (αν δηλαδή οι ρυθμοί ανάπτυξης υπερβούν τις εκτιμήσεις), θεωρούμε ότι το χάσμα είναι ακόμη υπερβολικά μεγάλο για να κλείσει», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η χώρα θα συνεχίσει να συγκλίνει σταδιακά προς τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η εικόνα αυτή συνδέεται με την απότομη απώλεια εισοδήματος μετά την κρίση χρέους του 2010 και τη σκληρή λιτότητα που ακολούθησε με τα μνημόνια. Το κατά κεφαλήν προϊόν και η παραγωγικότητα παραμένουν επίσης χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Προϋποθέσεις σύγκλισης

Η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και η σταθερή ανάπτυξη δημιουργούν ένα πιο ασφαλές μακροοικονομικό πλαίσιο. Ωστόσο, για να επιταχυνθεί ουσιαστικά η σύγκλιση μισθών απαιτούνται διατηρήσιμες αυξήσεις παραγωγικότητας, ενίσχυση των επενδύσεων και αντιμετώπιση διαρθρωτικών περιορισμών, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών πιέσεων.

Το μήνυμα της Oxford Economics είναι ξεκάθαρο: η Ελλάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά η απόσταση που τη χωρίζει από την ευρωπαϊκή κανονικότητα παραμένει μεγάλη – και η σύγκλιση δεν θα είναι υπόθεση λίγων ετών.