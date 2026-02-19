Walmart: Ισχυρά δεδομένα τριμήνου, αλλά αδύναμο το ετήσιο guidance – «Πέφτει» 3% η μετοχή

Αύξηση σχεδόν 6% σημείωσαν οι πωλήσεις της Walmart το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, με τα κέρδη να ξεπερνούν τις προσδοκίες της Wall Street, καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο, η διαφήμιση και την αγορά τρίτων ενίσχυσαν τις δραστηριότητές της.

Συγκεκριμένα, ο κολοσσός του λιανεμπορίου ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη 74 σεντς ανά μετοχή έναντι 73 σεντς τις εκτιμήσεις της Wall Street, σύμφωνα με έρευνα αναλυτών της LSEG.

Τα έσοδα ήταν 190,66 δισ. δολ., αυξημένα από 180,55 δισ. δολ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και 190,43 δισ. δολ. της εκτίμησης.

Κατά την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Ιανουαρίου, τα καθαρά κέρδη της Walmart μειώθηκαν στα 4,24 δισ. δολ., ή 53 σεντς ανά μετοχή, σε σύγκριση με 5,25 δισ. δολάρια, ή 65 σεντς ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο πολύ σημαντικός δείκτης των συγκρίσιμων πωλήσεων αυξήθηκε 4,6% για την επιχείρηση της Walmart στις ΗΠΑ και κατά 4% για την θυγατρική Sam’s Club στο τέταρτο τρίμηνο, εξαιρουμένων των καυσίμων, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, για το τρέχον οικονομικό έτος, η Walmart δήλωσε ότι αναμένει αύξηση των καθαρών πωλήσεων 3,5% έως 4,5% και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή να κυμανθούν από 2,75 έως 2,85 δολ. Το guidance κερδών ήταν χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις για 2,96 δολ./μετοχή, σύμφωνα με την LSEG.

Μετά την είδηση, η μετοχή της Walmart υποχωρεί άνω του 3%. Τον τελευταίο χρόνο έχει ενισχυθεί περίπου 22% και περίπου 14% μέχρι στιγμής φέτος, επιδόσεις που ξεπερνούν τα κέρδη 12% και 1% του S&P 500 αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Walmart ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο οικονομικός διευθυντής Τζον Ντέιβιντ Ρέινι δήλωσε ότι οι γρήγορες παραδόσεις από τα καταστήματα βοηθούν την Walmart να προσελκύει περισσότερους αγοραστές, ιδίως εκείνους με υψηλότερα εισοδήματα.

«Η ικανότητά μας να εξυπηρετούμε πελάτες στην κλίμακα που έχουμε, σε συνδυασμό με την ταχύτητα που διαθέτουμε, μεταφράζεται πραγματικά σε συνεχιζόμενα κέρδη μεριδίου αγοράς», τόνισε. «Αυτά τα κέρδη μεριδίου αγοράς συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες εισοδήματος, ωστόσο συνάδουν τα τελευταία τρίμηνα, κυρίως στο τμήμα με τα υψηλότερα εισοδήματα» ανέφερε.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι αυξήσεις των τιμών καταναλωτή από τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να μειωθούν τους επόμενους μήνες. «Φαίνεται να είναι ένα λίγο πιο ομαλοποιημένο περιβάλλον τιμών. Νομίζω ότι, σε μεγάλο βαθμό ως κλάδος λιανικής, έχουμε απορροφήσει ή δει το κύριο βάρος του αντίκτυπου από τους δασμούς» ανέφερε.

Μαζί με τα οικονομικά αποτελέσματα η Walmart ανακοίνωσε επίσης μια νέα επαναγοράς μετοχών αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντικαθιστώντας ένα πρόγραμμα επαναγοράς 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εγκρίθηκε το 2022.