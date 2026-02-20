Αντεπίθεση-Τραμπ-με-νέο-παγκόσμιο-δασμό-10%-και-σφοδρή-επίθεση-στους-δικαστές

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφαση του Aνώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ακυρώνει τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε εκτάκτως το απόγευμα της Παρασκευής, ο Αμερικανός πρέδρος έκανε λόγο για μια «βαθιά απογοητευτική» και (σε άλλο σημείο της ομιλίας του) «γελοία» απόφαση, προσθέτοντας ότι νιώθει «ντροπή» για κάποια μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο κατηγόρησε μάλιστα ότι επηρεάστηκε από ξένα συμφέροντα.

«Κατά τη γνώμη μου, το δικαστήριο έχει επηρεαστεί από ξένα συμφέροντα και από ένα πολιτικό κίνημα που είναι πολύ μικρότερο από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί», είπε.

Γενίκευσε την επίθεσή του προς τη Δικαιοσύνη, με μια αναφορά στην εκλογική του νίκη το 2024, λέγοντας: «Κέρδισα με εκατομμύρια ψήφους… αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι αντιπαθητικοί, άσχετοι και θορυβώδεις. Και νομίζω ότι ορισμένοι δικαστές τους φοβούνται, δεν θέλουν να κάνουν το σωστό», είπε αναφερόμενος προφανώς στους Δημοκρατικούς.

Και συνέχισε: «Οι Δημοκρατικοί είναι ενθουσιασμένοι. Αντιτίθενται σε σε οτιδήποτε κάνει την Αμερική δυνατή, υγιή και μεγάλη ξανά. Αλλά είναι, ειλικρινά, ντροπή για το έθνος μας, αυτοί οι δικαστές».

«Χαίρονται αλλά δεν θα κρατήσει πολύ»

«Οι ξένες χωρες πανηγυρίζουν, αλλά αυτό δεν θα κρατήσει πολύ» είπε ακόμη ο Τραμπ που διαβεβαίωσε ότι διαθέτει ακόμη ισχυρότερες μεθόδους στη διάθεσή του να χρησιμοποιήσει απέναντι σε ξένες χώρες:

«Μπορώ να διακόψω εντελώς το εμπόριο με μία χώρα, μπορώ να επιβάλω εμπάργκο, θα μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω», πρόσθεσε στο συγκεκριμένο σημείο της ομιλίας του ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μάλιστα ότι άμεσα υπογράφει διάταγμα για την επιβολή παγκόσμιου δασμού 10% βάσει του άρθρου 122 Εμπορικού Νόμου του 1974, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και άλλες έρευνες (για εναλλακτικές). Σημειωτέον ότι πρόκειται για νόμο που επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλει δασμούς έως και 15% για διάστημα έως και 150 ημερών. Ωστόσο οι δασμοί αυτοί απαιτούν έγκριση του Κογκρέσου εφόσον πρόκειται να παραταθούν πέραν της προθεσμίας αυτής.

«Έχουμε το δικαίωμα πάνω – κάτω να κάνουμε ό,τι θέλουμε», είπε, προσθέτοντας ότι δεν απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για δασμούς πέραν των 150 ημερών.

Παραδέχθηκε πάντως ότι μερικοί από τους ήδη επιβληθέντες δασμούς -και συγκεκριμένα όσοι είχαν επιβληθεί με τον νόμο περί εκτάκτου εθνικής ανάγκης- θα καταρρεύσουν αλλά θα αντικατασταθούν από άλλους δασμούς.

Ο Τραμπ επιτέθηκε επίσης στο Δικαστήριο και σχετικά με τις απαιτήσεις (πολλών) δισεκατομμυρίων που μπορούν να εγείρουν πλέον, διαμαρτυρόμενος για το γεγονός ότι το ανώτατο δικαστήριο δεν έδωσε καμία ένδειξη για το τι μέλλει γενέσθαι με τη σημερινή του απόφαση.

«Έχουμε εισπράξει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια», είπε ο Τραμπ. «Τι θα συμβεί με όλα τα χρήματα που έχουν εισπράξει; Αυτό δεν συζητήθηκε καθόλου. Δεν νομίζετε ότι θά πρεεπε να έχουν βάλει μια πρόταση που να λέει «κρατήστε τα χρήματα ή μην τα κρατήσετε»;

«Αυτό θα πρέπει να εκδικαστεί τα επόμενα δύο χρόνια», πρόσθεσε.

Και ολίγη από «ανίκανο Πάουελ»

Στη συνέντευξη Τύπου ο Τραμπ δεν έχασε πάντως την ευκαιρία να αναφερθεί και στη Fed, λέγοντας ότι από τον διάδοχο του Πάουελ στην Ομποσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (σσ: τον Κέβιν Γουόρς) αναμένει «σημαντική μείωση των επιτοκίων».

«Έχουμε έναν πολύ ανίκανο πρόεδρο της Fed που του αρέσουν τα υψηλά επιτόκια -για πολιτικούς λόγους του αρέσουν- αλλά θα έχουμε κάποιον πολύ καλό, τα επιτόκια θα πρέπει να μειωθούν σημαντικά», ανέφερε.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα τα σχέδιά του να προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για να διαδεχθεί τον Πάουελ όταν λήξει η θητεία του ως προέδρου τον Μάιο.

Έμαθε τα νέα «βράζοντας»

Νωρίτερα, ο Τραμπ -που υπεδέχθη «βράζοντας» την ετυμηγορία του δικαστηρίου- έχει κάνει λόγο για «απόφαση-ντροπή», διαβεβαιώνοντας επιπλέον ότι έχει «εναλλακτικό σχέδιο».

Την ίδια στιγμή, επιχειρήσεις ετοιμάζονται να αξιώσουν «αποζημιώσεις» με το σωρευτικό κόστος για την αμερικανική οικονομία, σε μια τέτοια περίπτωση, να εκτιμάται περί τα 175 δισ. δολάρια.