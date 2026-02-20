Η-Ουγγαρία-θα-μπλοκάρει-δάνειο-90-δισεκ.-ευρώ-προς-την-Ουκρανία-λόγω-διακοπής-της-πετρελαϊκής-παραγωγής

Η Ουγγαρία θα μπλοκάρει ένα δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία μέχρι να ξαναρχίσει η μεταφορά πετρελαίου προς την Ουγγαρία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

«Με το μπλοκάρισμα της μεταφοράς πετρελαίου προς την Ουγγαρία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, η Ουκρανία παραβιάζει τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, παραβιάζοντας τις δεσμεύσεις της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα ενδώσουμε σε αυτόν τον εκβιασμό», δήλωσε ο Σιγιάρτο στο X.