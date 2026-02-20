Η-Ουγγαρία-θα-μπλοκάρει-δάνειο-90-δισεκ.-ευρώ-προς-την-Ουκρανία-λόγω-διακοπής-της-πετρελαϊκής-παραγωγής

Η Ουγγαρία θα μπλοκάρει ένα δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία μέχρι να ξαναρχίσει η μεταφορά πετρελαίου προς την Ουγγαρία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.
«Με το μπλοκάρισμα της μεταφοράς πετρελαίου προς την Ουγγαρία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, η Ουκρανία παραβιάζει τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, παραβιάζοντας τις δεσμεύσεις της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα ενδώσουμε σε αυτόν τον εκβιασμό», δήλωσε ο Σιγιάρτο στο X.
We are blocking the €90 billion EU loan for Ukraine until oil transit to Hungary via the Druzhba pipeline resumes.
Ukraine is blackmailing Hungary by halting oil transit in coordination with Brussels and the Hungarian opposition to create supply disruptions in Hungary and push…
— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 20, 2026