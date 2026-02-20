Και-τώρα-χάος:-Τι-σημαίνει-το-ξήλωμα-των-δασμών-για-την-ατζέντα-Τραμπ

Τον τελευταίο χρόνο, οι ανησυχίες για την αμερικανική και παγκόσμια οικονομία επικεντρώνονταν στους εκτεταμένους δασμούς που είχε επιβάλει ο πρόεδρος Τραμπ.

Από την Παρασκευή, η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου προσθέτει -καλώς η κακώς- μία σειρά από νέους πονοκεφάλους για τον Τραμπ. Και όχι μόνο.

Η απόφαση αυτή αποδυναμώνει έναν βασικό πυλώνα της οικονομικής -και ενίοτε γεωπολιτικής- ατζέντας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Τραμπ δεν διαθέτει πλέον τον «διακόπτη» επιβολής ή άρσης δασμών που:

• Υποστήριζε οικονομικές απειλές

• Ενέπνεε (σε άλλες χώρες) φόβους για εισαγόμενο πληθωρισμό

• Επηρέαζε τις δημοσιονομικές προβλέψεις της κάθε χώρας

Στο εξής, οι νέοι δασμοί θα πρέπει να επιβάλλονται μέσω πιο χρονοβόρων και τεχνικών εμπορικών διαδικασιών ή μέσω του Κογκρέσου. Εκτός και αν ο Τραμπ έχει και άλλα σχέδια -πέραν του οριζοντίου παγκόσμιου 10%- για τα οποία πάντως λίγε λεπτομέρειες έδωσε στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής.

Τι λένε οι αναλυτές

Ο οικονομολόγος της Fitch Ratings, Όλου Σονόλα, χαρακτήρισε την απόφαση του Δικαστηρίου ως «Liberation Day 2.0, λέγοντας ότι είναι θα έχει απτό όφελος για τους Αμερικανούς καταναλωτές και την εταιρική κερδοφορία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «ουσιαστική ανατροπή», καθώς πάνω από το 60% των δασμών του 2025 ουσιαστικά εξαφανίζεται.

Τα στοιχεία

Το Yale Budget Lab εκτιμά ότι ο συνολικός πραγματικός δασμολογικός συντελεστής πέφτει στο 9,1% με το που οι δασμοί που επιβλήθηκαν βάσει του νόμου περί έκτακης εθνικής ανάγκης, κατέπεσαν έναντι περίπου 17% αν παρέμεναν σε ισχύ.

Πριν από την απόφαση, το Penn Wharton υπολόγιζε ότι ενδεχόμενη ακύρωση από το δικαστήριο θα αφαιρούσε περισσότερα από 175 δισ. δολάρια σε ετήσια αναμενόμενα έσοδα από δασμούς.

Η απόφαση ενδέχεται να οδηγήσει σε χαοτική διαδικασία επιστροφών χρημάτων προς τις επιχειρήσεις. Το Ανώτατο Δικαστήριο άφησε το ζήτημα στη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης Τραμπ.

Παράλληλα, παραμένει ασαφές πώς θα αντιδράσουν άλλες χώρες, καθώς οι ακυρωθέντες δασμοί αποτελούσαν τη βάση πολλών εμπορικών συμφωνιών που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στο έτος.

Οι εκτεταμένοι δασμοί του Τραμπ προκάλεσαν ιστορική οικονομική αβεβαιότητα. Η ακύρωσή τους δεν σημαίνει απαραίτητα σταθερότητα – αλλά ανοίγει ένα νέο, αβέβαιο κεφάλαιο στην οικονομική πολιτική των ΗΠΑ.