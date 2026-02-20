Ολοκληρώθηκε-η-επίσκεψη-του-αρχηγού-ΓΕΝ-στην-Ινδία

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, πραγματοποίησε από τις 16 έως τις 19 Φεβρουαρίου, επίσημη επίσκεψη στην Ινδία, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του Admiral Dinesh K. Tripathi.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΝ, ο αρχηγός ΓΕΝ, κατέθεσε στεφάνι στο National War Memorial στο Νέο Δελχί και στη συνέχεια μετέβη στο υπουργείο ‘Αμυνας (South Block), όπου τον υποδέχτηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού της Ινδίας Admiral Dinesh K Tripathi.

Στην συνάντησή τους συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς και η εξέλιξη της σημαντικής συνεργασίας και διάδρασης μεταξύ των δύο Ναυτικών, μετά την αντίστοιχη επίσκεψη του Ινδού Αρχηγού στην Ελλάδα το 2024.

Στη συνέχεια, συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου ‘Αμυνας Shri Rajesh Kumar Singh, με τον υπαρχηγό του Ινδικού Στρατού Lieutenant General Pushpendra Singh και με τον υπαρχηγό της Ινδικής Αεροπορίας AirMarshal Nagesh Kapoor.

Ακολούθως, ο αρχηγός ΓΕΝ επισκέφθηκε το Πολυεθνικό Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας και Ανταλλαγής Πληροφοριών Information Fusion Centre – Indian Ocean Region, το οποίο εδρεύει στην πόλη Γκουρούγκραμ, όπου ενημερώθηκε για τις δραστηριότητές του κέντρου.

Επιπρόσθετα, ο αρχηγός ΓΕΝ, μετέβη στην πόλη Βισακαπατνάμ, όπου βρίσκεται η βάση της Ανατολικής Ναυτικής Διοίκησης (Eastern Naval Command – ENC), του Ινδικού Πολεμικού Ναυτικού.

Εκεί συμμετείχε στο International Fleet Review 2026 (IFR) του Ινδικού Ναυτικού, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας της Ινδίας Droupadi Murmu.

Τέλος, ο αρχηγός ΓΕΝ παρέστη στην έναρξη του διεθνούς συνεδρίου που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της άσκησης MILAN 2026, με θεματική ενότητα της ημέρας «Οι Ενωμένοι Ωκεανοί: Ενδυνάμωση της Περιφερειακής Συνεργασίας για τη Διασφάλιση της Θαλάσσιας Ασφάλειας και την Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Το σύνολο των συναντήσεων διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα θερμό και φιλόξενο κλίμα, επιβεβαιώνοντας την αμοιβαία επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ναυτικών, στο πλαίσιο της ουσιαστικής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ινδίας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

- sofokleous10.gr

