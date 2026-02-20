Ο-Τραμπ-απαντά-στο-Ανώτατο-Δικαστήριο:-Νέος-παγκόσμιος-δασμός-10%

Διάταγμα για την επιβολή παγκόσμιου δασμού 10% σύμφωνα με το άρθρο 122, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σφοδρή επίθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Υπογραφή διατάγματος για επιβολή παγκόσμιου, καθολικού δασμού 10% σύμφωνα με το άρθρο 122 του Trade Act του 1974, για περίοδο 5 μηνών στους ήδη υφιστάμενους ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ διεμήνυσε ότι όσοι επιβλήθηκαν για λόγους εθνικής ασφάλειας (Άρθρο 232) και οι υπάρχοντες (Άρθρο 301) είναι σε πλήρη ισχύ. Προειδοποίησε ότι έχει ακόμη ισχυρότερες μεθόδους από τους δασμούς και θα χρησιμοποιήσει εναλλακτικές λύσεις που θα αποφέρουν «περισσότερα χρήματα» για τις ΗΠΑ, υποστήριξε.

Σημειώνεται ότι η διάταξη που επικαλέστηκε ο Τραμπ επιτρέπει στον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιβάλλει δασμούς σε εισαγόμενα αγαθά από μια ξένη χώρα όταν εκείνη παραβιάζει τους εμπορικούς κανόνες ή εφαρμόζει άδικες εμπορικές πρακτικές και «προσωρινή επιβάρυνση εισαγωγής» έως 15% εάν διαπιστώσει ότι υπάρχουν «μεγάλα και σοβαρά» ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών, προκειμένου να αποτρέψει μια «επικείμενη» και «σημαντική» υποτίμηση του δολαρίου ΗΠΑ στις αγορές συναλλάγματος.

Τραμπ για δασμούς: Ντροπή η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου – «Χαστούκι» 175 δισ. δολαρίων για ΗΠΑ

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, περίπου 150 ημερών, θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες έρευνες ώστε να επιβάλουμε δίκαιους δασμούς – ή δασμούς γενικά – σε άλλες χώρες», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους ενώ εξήγησε σε ποια άρθρα νόμων βασίζεται η απόφασή του καθώς σκοπεύει να προστατεύσει τη χώρα του από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές άλλων χωρών και εταιρειών:

Άρθρο 338 του νόμου περί δασμών του 1930 (Tariff Act) Άρθρο 232 του νόμου περί επέκτασης του εμπορίου του 1962 (Trade Expansion Act) Άρθρο 201 του νόμου περί εμπορίου του 1974 (Trade Act) Άρθρο 301 του νόμου περί εμπορίου του 1974 (Trade Act) Άρθρο 122 του νόμου περί εμπορίου του 1974 (Trade Act)

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε απογοητευμένος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι του επιτρέπεται να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με χώρες, να επιβάλει εμπάργκο, να κάνει ό,τι θέλει όχι όμως και να τις χρεώσει με χρήματα. Χαρακτήρισε ως «βαθιά απογοητευτική» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ντρέπεται για «ορισμένα μέλη του δικαστηρίου που δεν είχαν το θάρρος να κάνουν το σωστό για τη χώρα μας και είναι αντιπατριώτες και άπιστοι προς το Σύνταγμά μας».

«Έχουμε πανίσχυρες εναλλακτικές, τις οποίες, σημειώνω, επικύρωσε το δικαστήριο. Μου λένε ότι μπορώ να εκδώσω άδειες, αλλά όχι να χρεώνω ποσά για αυτές τις άδειες. Τώρα, στο δικαστήριο που έχει δώσει το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να απαγορεύω κάθε είδους πράγματα από το να μπαίνουν στις ΗΠΑ. Να καταστρέφω ξένες χώρες, ένα δικαίωμα πολύ ανώτερο αυτού που νόμιζαν ότι έχουμε, αλλά όχι το δικαίωμα να χρεώνω ένα ποσό. Πόσο τρελό είναι αυτό;» διερωτήθηκε.

«Η άποψή μου είναι ότι το δικαστήριο έχει επηρεαστεί από ξένα συμφέροντα και από ένα πολιτικό κίνημα που είναι πολύ μικρότερο από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς», συμπλήρωσε, εξηγώντας πως οι δασμοί του έθεσαν τέλος σε «πέντε από τους οκτώ πολέμους» που ισχυρίζεται ότι έχει διευθετήσει. «Είτε σας αρέσει είτε όχι, συμπεριλαμβανομένων της Ινδίας, του Πακιστάν, των μεγάλων. Ο πυρηνικός πόλεμος θα μπορούσε να είχε γίνει πραγματικότητα» επεσήμανε.

«Μπλόκο» στους δασμούς Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο

«Αυτοί οι δασμοί… μαζί με τα ισχυρά σύνορά μας, έχουν μειώσει την εισροή φαιντανύλης στη χώρα μας κατά 30%, όταν τους χρησιμοποίησα ως ποινή εναντίον χωρών που έστελναν παράνομα αυτό το δηλητήριο στη χώρα μας για να δηλητηριάσουν τους νέους μας. Όλοι αυτοί οι δασμοί παραμένουν» υπογράμμισε, αποκαλύπτοντας πως ο πρωθυπουργός του Πακιστάν του είπε ότι «35 εκατ. ζωές σώθηκαν από τον πόλεμο».

Υπενθυμίζεται πως το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απεφάνθη πως οι λεγόμενοι «αμοιβαίοι δασμοί» που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ με βάση τον Νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA) του 1977 είναι παράνομοι και αντισυνταγματικοί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει «να έχει σαφή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο» προκειμένου να επιβάλει δασμούς.

«Το γεγονός πως το κείμενο του νόμου στον οποίο βασίζεται ο Λευκός Οίκος «του δίνει την εξουσία για να “ρυθμίσει τις εισαγωγές”, είναι ανεπαρκές», δεδομένου ότι «δεν εμπεριέχει καμία αναφορά στους δασμούς» επεσήμανε. «Αυτός ο νόμος «δεν επιτρέπει ο πρόεδρος να επιβάλει δασμούς», έσπευσε να συμπληρώσει ο δικαστής Ρόμπερτς στο κείμενο της απόφασης.

Όμως, σε ισχύ και στο «απυρόβλητο» παραμένουν εκείνοι που εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς δραστηριότητας, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία ή τον χάλυβα και το αλουμίνιο. Οι δασμοί που δεν επηρεάστηκαν αφορούν συγκεκριμένους κλάδους, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, η ξυλεία και η αυτοκινητοβιομηχανία, οι οποίοι επιβλήθηκαν βάσει του άρθρου 232 του νόμου για την επέκταση του εμπορίου του 1962, με επίκληση λόγους εθνικής ασφάλειας.