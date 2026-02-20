Ράλι-στη-wall-street-μετά-την-ακύρωση-των-δασμών-Τραμπ-από-το-Ανώτατο-Δικαστήριο

Οι μετοχές της Wall Street κινήθηκαν ανοδικά την Παρασκευή (20/2), αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε το μεγαλύτερο μέρος της δασμολογικής πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προσφέροντας πιθανή ανακούφιση σε εταιρείες που είχαν επιβαρυνθεί από το αυξημένο κόστος των δασμών και μειώνοντας τις ανησυχίες για τον επίμονο πληθωρισμό που ταλανίζει την αμερικανική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημείωσε άνοδο 0,42% στις 49.601,24 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,65% στις 6.906,51 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με κέρδη 0,86% στις 22.878,51 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμος περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act) «δεν εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς», ακυρώνοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής πολιτικής. Σε απάντηση, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει νέο «παγκόσμιο δασμό» ύψους 10%, δηλώνοντας ότι θα κινηθεί «σε διαφορετική κατεύθυνση», ακόμη πιο αυστηρή από την αρχική.

Μεταξύ των εταιρειών που ωφελήθηκαν ήταν η Amazon — μέλος των λεγόμενων «Magnificent Seven» — της οποίας έως και το 70% των προϊόντων προέρχεται από την Κίνα, σύμφωνα με τη Wedbush Securities. Η μετοχή της ενισχύθηκε κατά 2% μετά την απόφαση. Άνοδο σημείωσαν επίσης η Home Depot και η Five Below.

Όπως ανέφερε ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου Jed Ellerbroek της Argent Capital Management, η άρση των δασμών μειώνει τον κίνδυνο αύξησης τιμών για τους καταναλωτές, κάτι που θα περιόριζε τη ζήτηση — γεγονός που εξηγεί τον ενθουσιασμό των επενδυτών.

Παρότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη από τη Wall Street, παραμένουν ερωτήματα, όπως το αν οι δασμοί που ήδη καταβλήθηκαν με τους υψηλότερους συντελεστές θα επιστραφούν. Η απόφαση δεν το διευκρίνισε. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ενδεχόμενες επιστροφές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μορφή οικονομικής τόνωσης.

Νωρίτερα, τα στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη ήταν απογοητευτικά: το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% το τέταρτο τρίμηνο, έναντι εκτιμήσεων για 2,5%, και σημαντικά χαμηλότερα από την αύξηση 4,4% του τρίτου τριμήνου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το παρατεταμένο κυβερνητικό «shutdown», που αφαίρεσε περίπου μία ποσοστιαία μονάδα από την ανάπτυξη.

Παράλληλα, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, έδειξε ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός τον Δεκέμβριο. Ο δομικός δείκτης (εξαιρουμένων τροφίμων και ενέργειας) διαμορφώθηκε στο 3%, σύμφωνα με τις προσδοκίες, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow σημείωσε άνοδο 0,1%, ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 1% και ο Nasdaq ενισχύθηκε συνολικά άνω του 1%.

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το Brent ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,04% στα 71,69 δολάρια το βαρέλι, τη στιγμή που το αργό WTI σημείωσε ήπια κέρδη 0,03% στα 66,43 δολάρια.