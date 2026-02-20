Συνάντηση-του-Νίκου-Δένδια-με-αντιπροσωπεία-του-Κογκρέσου-των-ΗΠΑ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, συνάντηση με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι η αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Jerry Moran και μέλη την Kristin Gillibrand, τον John Barrasso, τον John Boozman, την Deb Fischer και τον Gary Peters συναντήθηκε μαζί του «στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Αθήνα».

«Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, η πρέσβης των ΗΠΑ Kimberly Guilfoyle» συμπληρώνει ο κ. Δένδιας.

«Συζητήσαμε για την ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τη σημασία της για την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή» υπογραμμίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

