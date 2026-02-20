Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

Οι ομολογίες της Capital Clean Energy Carriers θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 26 Φεβρουαρίου.

Mεγάλη ζήτηση παρουσίασε η έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη με 1,75 φορές υπερκάλυψη και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,75%.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 438,42 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Το επιτόκιο των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,75% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

186.000 Ομολογίες (74,4% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές

64.000 Ομολογίες (25,6% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP» ήταν:

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Η «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.».

Οι ομολογίες της Capital Clean Energy Carriers θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 26 Φεβρουαρίου.