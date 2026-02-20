qnr:-Δεν-προχωρά-στην-εξαγορά-του-51%-της-alphacons

Η εισηγμένη στο πλαίσιο της διαδικασίας due diligence, αξιολόγησε συνολικά νομικούς και οικονομικούς παράγοντες και αποφάσισε τη μη ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Την απόφαση για μη ολοκλήρωση της υπογραφής δεσμευτικής συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 51% της εταιρείας AlphaCons Intelligent Technology Solutions A.E πήρε η Quality & Reliability. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η εισηγμένη στο πλαίσιο της διαδικασίας due diligence, αξιολόγησε συνολικά νομικούς και οικονομικούς παράγοντες και αποφάσισε τη μη ολοκλήρωση της συναλλαγής.

«Η ανωτέρω απόφαση δεν επηρεάζει τη στρατηγική κατεύθυνση της Εταιρείας στον τομέα των λύσεων SAP, ούτε μεταβάλλει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τις αναπτυξιακές της προοπτικές. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Alexander Moore και η ένταξή της στον Όμιλο τον Οκτώβριο του 2025 καλύπτει πλήρως τους στρατηγικούς στόχους της QnR για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού και του SAP» τονίζεται.

«Από τη μη ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν προκύπτει οποιαδήποτε επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη ή στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Η QNR συνεχίζει να αξιολογεί επενδυτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο της στρατηγικής της, με στόχο την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου λύσεων και υπηρεσιών της και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της» καταλήγει.