Από το 10% στο 15% μία ημέρα μετά – Ο Τραμπ αυξάνει εκ νέου τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές παγκοσμίως

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι αυξάνει στο 15% τον νέο παγκόσμιο δασμό στα εισαγόμενα προϊόντα, ο οποίος επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου.

Με το διάταγμα που υπέγραψε χθες, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι σημαντικό μέρος των δασμών που είχε επιβάλει ήταν παράνομοι, ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε έναν νέο, προσωρινό, «παγκόσμιο δασμό» ύψους 10%.

«Εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό 10% για τις χώρες, πολλές από τις οποίες “κλέβουν” τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, χωρίς αντίποινα (μέχρι που εμφανίστηκα εγώ!), στο πλήρως επιτρεπόμενο, και νομικά δοκιμασμένο, επίπεδο του 15%», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.

Ο Τραμπ εφαρμόζει τον νέο βασικό δασμό βάσει του άρθρου 122 του εμπορικού νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς για 150 ημέρες χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Η εξασφάλιση αυτής της έγκρισης θα μπορούσε να αποδειχθεί πρόκληση, καθώς οι Δημοκρατικοί και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν αντιταχθεί σε στοιχεία της εμπορικής του πολιτικής.

Οι αρχικοί δασμοί 10% που ανακοίνωσε ο Τραμπ την Παρασκευή ήταν προγραμματισμένο να τεθούν σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου στις 12:01 π.μ. ώρα Ουάσινγκτον, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του Λευκού Οίκου .

Το ίδιο βράδυ είναι προγραμματισμένο να εκφωνήσει την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στο Κογκρέσο .