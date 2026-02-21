Close Menu
    Βιολάντα: Προσωρινή διακοπή στο εργοστάσιο στην Αγία Κυριακή, με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

    Σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων, βουτημάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής της εταιρείας «Βιολάντα Α.Ε.» προχώρησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, με σχετική απόφαση και σημερινή ημερομηνία.

    Το εργοστάσιο βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της Ε.Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας, στην τοπική κοινότητα Αγίας Κυριακής του δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

    Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Στις φυλακές Τρικάλων, εξάλλου, κρατείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, καθώς εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν για την προφυλάκισή του.

