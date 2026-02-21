«Δεν-τον-σκότωσα-εγώ»-λέει-η-πρώην-του-συνιδρυτή-της-asos-που-βρέθηκε-νεκρός-κάτω-από-το-μπαλκόνι-του-στην-Ταϊλάνδη

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του Βρετανού επιχειρηματία Κουέντιν Γκρίφιθς, συνιδρυτή της Asos, ο οποίος έπεσε από τον 18ο όροφο πολυκατοικίας στην Πατάγια της Ταϊλάνδης στις 9 Φεβρουαρίου. Η πρώην σύζυγός του, Πλόι Κρίνγκσινθανακούν, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, ενώ μεταξύ τους εκκρεμούσε δικαστική διαμάχη.

Το 58χρονος έχασε τη ζωή του λίγες ημέρες πριν από προγραμματισμένη δικαστική εμφάνιση που συνδεόταν με οικονομική διαφορά ανάμεσα στον ίδιο και την Ταϊλανδή πρώην του.

Η 43χρονη είχε κατηγορήσει τον επιχειρηματία ότι πούλησε εν αγνοία της γη και μετοχές αξίας περίπου 500.000 λιρών από εταιρεία που διαχειρίζονταν από κοινού. Τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους, ο Γκρίφιθς συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι της Μπανγκόκ έπειτα από καταγγελία της πρώην συζύγου του ότι είχε πλαστογραφήσει έγγραφα για την πώληση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι όλες οι συναλλαγές έγιναν νόμιμα. Αφέθηκε ελεύθερος μετά από ανάκριση, ενώ η έρευνα συνεχιζόταν κατά τον χρόνο του θανάτου του.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται βρετανικά μέσα, ο 58χρονος αντιμετώπιζε κατηγορίες για «πολλαπλές παραβάσεις του νόμου», μεταξύ των οποίων η υποβολή ψευδούς καταγγελίας στην αστυνομία και ψευδής δήλωση απώλειας τίτλου ιδιοκτησίας γης.

Η πρώην σύζυγός του, μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Sun, δήλωσε: «Δεν είχα απολύτως καμία σχέση με τον θάνατό του. Πώς θα μπορούσα να τον σκοτώσω; Πώς θα μπορούσα οτιδήποτε για αυτά τα πράγματα; Ζω στην Μπανγκόκ – δεν βρισκόμουν καν στην Πατάγια».

Η Κρίνγκσινθανακούν πρόσθεσε ότι με τον πρώην της δεν είχαν καμία επικοινωνία τα τελευταία τέσσερα χρόνια και οκτώ μήνες, αφότου διαπίστωσε ότι της ήταν άπιστος.

Όπως ανέφερε, πληροφορήθηκε τον θάνατό του από τον δικηγόρο του, ο οποίος επικοινώνησε τόσο με την ίδια όσο και με τον δικό της νομικό εκπρόσωπο για να συζητήσουν την πορεία της υπόθεσης. «Φυσικά και είμαι λυπημένη για τον θάνατό του. Είναι ο πατέρας των παιδιών μου, ανησυχώ για εκείνα και για όσα βιώνουν», δήλωσε. Υποστήριξε ακόμη ότι, σε κατάσταση σοκ, αναζήτησε πληροφορίες στα τοπικά μέσα της Πατάγια, χωρίς να ωστόσο να καταφέρει να μάθει οτιδήποτε σημαντικό.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εντόπισαν τη σορό του επιχειρηματία στο έδαφος, κάτω από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του. Σύμφωνα με τις αρχές, φορούσε ρούχα αλλά δεν είχε παπούτσια. Η αστυνομία δήλωσε στο BBC ότι ο Γκρίφιθς βρισκόταν μόνος στο διαμέρισμα, το οποίο ήταν κλειδωμένο από μέσα, χωρίς ενδείξεις παραβίασης. Στον χώρο εντοπίστηκαν δύο ανοιγμένα μπουκάλια κρασιού και ένα μπουκάλι νερό.

Αστυνομική πηγή ανέφερε ότι διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου και η σορός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Όπως έγινε γνωστό, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας εντός του κτιρίου εξετάστηκε και, σύμφωνα με τις αρχές, το μόνο πρόσωπο που εισήλθε στο διαμέρισμα ήταν ο ίδιος ο Γκρίφιθς. «Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει οτιδήποτε ύποπτο», ανέφερε αστυνομική πηγή. Η ιατροδικαστική εξέταση που ακολούθησε δεν εντόπισε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από Daily Mail