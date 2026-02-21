Εαρινή-εξόρμηση-Τσίπρα-στην-περιφέρεια

-

Σε Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη, Λαμία, Καλαμάτα, Κρήτη, Λέσβο, Ρόδο και Κέρκυρα ετοιμάζεται να βρεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στην Άνοιξη δείχνοντας πως ανοίγει το βήμα του για τη δημιουργία του νέου κόμματος. Σημαίνει αυτό πως η ιδρυτική διακήρυξη θα έρθει πιο νωρίς ενδεχομένως και πριν από το Πάσχα; Όσοι γνωρίζουν καλά τους ρυθμούς που κινείται ο πρώην πρωθυπουργός το θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό, ωστόσο δεν σημαίνει πως μέχρι να έρθει η ώρα των ανακοινώσεων δεν μπορεί να αρχίζει να σχηματίζεται η δομή του νέου εγχειρήματος, αλλά και τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν τη «βιτρίνα».

Από τις τέσσερις παρουσιάσεις της Ιθάκης που έχει κάνει έως τώρα εκτός Αθηνών φαίνεται πως εστιάζει στις επαφές με την τοπική κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο πως σε όλες τις πόλεις πηγαίνει από την προηγούμενη ημέρα και το πρόγραμμα των επαφών του είναι πυκνό. Οι επαφές που κάνει είναι πολλές εστιάζοντας κυρίως στη νέα γενιά, καθώς και σε επαγγελματίες, αγρότες, εκπροσώπους συνεταιρισμών, φορείς, συλλογικότητες, μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικά πρόσωπα, αλλά και με την εκκλησία.

Συνεργάτες του τονίζουν πως στόχος των νέων παρουσιάσεων είναι το επόμενο διάστημα να ανοίξει ακόμη περισσότερο ο διάλογος με τους πολίτες όχι μόνο για όσα έγιναν από το 2015 έως και σήμερα, αλλά και για την επόμενη μέρα. Κάνουν παράλληλα έναν θετικό απολογισμό των εκδηλώσεων και των επαφών που είχε ως σήμερα. Υποστηρίζουν πως ο κόσμος που προσέρχεται στις παρουσιάσεις δεν είναι μόνο παραδοσιακοί ψηφοφόροι και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πολίτες από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και ανένταχτοι, που αναζητούν πολιτική στέγη.

Στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα ευελπιστούν σε κάθε εκδήλωση το ενδιαφέρον του κόσμου να κορυφώνεται. Δημοσκοπικά, άλλωστε περιμένουν τους επόμενους μήνες το κυοφορούμενο κόμμα να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο «αέρα». Στη δημοσκόπηση της METRON ANALYSIS για λογαριασμό του MEGA στο ερώτημα για την πιθανότητα υποστήριξης ενός κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό το 9% απάντησε πως είναι «πολύ πιθανό» χάνοντας μια μονάδα σε σχέση με τον Ιανουάριο. «Αρκετά πιθανό» δήλωσε το 10%, 19% «όχι και τόσο πιθανό» και το 61% «απίθανο». Όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού φαίνεται πως οι μέχρι τώρα τοποθετήσεις της την απομακρύνουν από το κεντροαριστερό κοινό. «Πολύ πιθανό» να υποστηρίξει το κόμμα της δηλώνει το 13% των ερωτηθέντων χάνοντας τρεις μονάδες σε σχέση με έναν μήνα πριν. Συνεχίζει, ωστόσο η δυνητική ψήφος που παρουσιάζει να είναι μεγαλύτερη από αυτή του Αλέξη Τσίπρα με το 16% να απαντά πως είναι «αρκετά πιθανόν» να την υποστηρίξουν. Το 19% δηλώνει «όχι και τόσο πιθανό» και το 51% «απίθανο».

