Κέρδη,-μερίσματα-και-κεφάλαια:-Πώς-χαράσσουν-πορεία-οι-τράπεζες-ενόψει-αποτελεσμάτων-2025-και-της-τριετίας-2026-2028

Το 2025 έκλεισε για την Ελλάδα με δύο κρίσιμα χαρακτηριστικά που «γράφουν» απευθείας στα P&L των τραπεζών: ανάπτυξη πάνω από την ευρωζώνη και ταυτόχρονα υποχώρηση επιτοκίων (άρα πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους). Η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει ότι η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να επεκτείνεται στο 2025:Q3 (2,0% y-o-y), ενώ ο πληθωρισμός (HICP) έμεινε «τσιμπημένος» στο 2,9% το 2025. Στο δημοσιονομικό σκέλος, το 2024 έκλεισε με πρωτογενές πλεόνασμα 4,7% του ΑΕΠ και το χρέος/ΑΕΠ υποχώρησε, ενώ για την πιστωτική πλευρά σημειώνει ότι η εταιρική τραπεζική πίστη «τρέχει» δυνατά μέσα στο 2025, με ετήσιο ρυθμό κοντά στο 9,6% (Νοέμβριος 2025) και —σημαντικό ψυχολογικά— τα στεγαστικά δάνεια εμφάνισαν θετικό ετήσιο ρυθμό για πρώτη φορά από το 2010. Αυτά είναι οι λίγες «καθαρές» θετικές ειδήσεις για το 2026: η ζήτηση πιστώσεων υπάρχει, άρα οι τράπεζες μπορούν να αντικαταστήσουν ένα μέρος του χαμένου NII μέσω όγκων και προμηθειών.

Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι πιο σκληρή: τα επιτόκια δεν θα μείνουν στα «χρυσά» επίπεδα του 2023-2024. Αυτό φαίνεται ήδη στις τριμηνιαίες ανακοινώσεις, π.χ. η Εθνική μιλά για benchmark rates χαμηλότερα κατά περίπου 150 μ.β. σε ετήσια βάση στο 9M25 και ξεκάθαρα τοποθετεί το NII σε περιβάλλον «trough» αν οι τρέχουσες στάθμες σταθεροποιηθούν.

Ρυθμιστικά, η «κανονικότητα» στα μερίσματα επιστρέφει, αλλά δεν είναι ανεπιφύλακτη. Όλες οι τράπεζες βάζουν υποσημείωση ότι οι διανομές τελούν υπό εγκρίσεις (SSM/ΕΚΤ και Γ.Σ.). Ένα ακόμη παράδειγμα ρυθμιστικής επίδρασης είναι η απόφαση για αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα (CCyB): η Eurobank αναφέρει επίδραση 15 μ.β. από την απόφαση της ΤτΕ να θέσει CCyB 0,25% για τις εκθέσεις των τραπεζών στην Ελλάδα από 1/10/2025. Αυτά τα «ψιλά γράμματα» μετρούν όταν ο πήχης των payouts ανεβαίνει.

Τέλος, στο κομμάτι των business plans: στην πράξη, η αγορά περιμένει «reset» στόχων μετά το FY2025, γιατί οι κινήσεις bancassurance/asset management και οι εξαγορές του 2025 αλλάζουν τους αριθμούς. Το Business Daily (26/01/2026) γράφει ότι μαζί με τα αποτελέσματα χρήσης 2025 οι συστημικές τράπεζες θα ανακοινώσουν τριετή business plans με ορίζοντα το 2028, ενσωματώνοντας τα νέα δεδομένα. Άρα, για τρεις από τις τέσσερις (Εθνική, Eurobank, Alpha) το «δημοσιοποιημένο» plan σήμερα είναι κυρίως μέχρι 2027, ενώ η πλήρης χαρτογράφηση 2026-2028 αναμένεται να «κλειδώσει» με τις ανακοινώσεις χρήσης 2025.

Kέρδη 2025 και μερισματικά δεδομένα

Οι παρακάτω εκτιμήσεις συνδυάζουν: (α) το πιο πρόσφατο επίσημο guidance/στόχους EPS ή payout, όπου υπάρχουν, και (β) τα δημοσιευμένα 9M25 αποτελέσματα (run-rate) όπου δεν υπάρχει καθαρή πρόβλεψη καθαρού κέρδους. Οι τιμές μετοχών/μετοχικό κεφάλαιο είναι στο κλείσιμο 23/01/2026.

Τράπεζα Κλείσιμο 23/01/2026 (€) Καθ. κέρδη 2025e (δισ. €) Payout στόχος 2025 (συν. αμοιβή) Συν. αμοιβή 2025e (δισ. €) Εκτ. shareholder yield 2025e Ενδιάμεσο cash μέρισμα 2025 (€m) Ενδιάμεσο DPS (€) Yield ενδιάμεσου Εθνική (ETE) 14.800 1.28 60% 0.77 5.7% 200 0.219 1.5% Eurobank (EUROB) 4.016 1.41 50% 0.71 4.8% 171 0.047 1.2% Alpha (ALPHA) 3.887 0.83 50% 0.42 4.6% 111 ~0.048* 1.2% Πειραιώς (TPEIR) 8.264 0.99 50% ≥0.50 ≥4.9% 0** 0.000 0.0%

* Το DPS της Alpha για το ενδιάμεσο μέρισμα προκύπτει ως προσεγγιστικός υπολογισμός (ενδιάμεσο €111m / αριθμός μετοχών).

** Η Πειραιώς ανακοίνωσε ενδιάμεση διανομή με τη μορφή buyback (όχι cash dividend).

Εθνική Τράπεζα: Tα «βαριά» κέρδη του 2025 και plan 2025-2027 που πιέζει για 2028

Η Εθνική μπαίνει στο κλείσιμο του 2025 με το πιο καθαρό αφήγημα «ισχύος ισολογισμού» στο συστημικό σύμπαν: NPE ratio 2,5%, CET1 19,0%, CoR 41 μ.β., και ενσωματωμένη μερισματική προσδοκία 60% (accrued payout), με ρητή αναφορά ότι το τελικό payout θα οριστικοποιηθεί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χρήσης 2025. Ταυτόχρονα έχει ήδη ανακοινώσει ενδιάμεσο μέρισμα €200 εκατ. που πληρώνεται στις 14 Νοεμβρίου 2025.

Εκτίμηση καθαρών κερδών 2025 και payout

Η ίδια η τράπεζα «δείχνει» το επίπεδο της κερδοφορίας με guidance που αποτυπώνεται σε FY25 στόχους (RoTE >15%) και με αναφορά σε EPS/καθοδήγηση γύρω στο €1,4. Παράλληλα αναφέρει Profit After Tax ~€1,0 δισ. στο 9M25.

Με βάση τον αριθμό μετοχών (914.715.153) και τιμή κλεισίματος 23/01/2026 €14,80, η αγορά «γράφει» κεφαλαιοποίηση ~€13,54 δισ. (στον συγκεκριμένο χρόνο αναφοράς). Στο καθαρά δημοσιογραφικό συμπέρασμα: η Εθνική έχει χώρο να δώσει υψηλό payout χωρίς να διαλύσει τους δείκτες της, ακριβώς επειδή ξεκινά από κεφαλαιακή θέση που είναι ευρωπαϊκά ανταγωνιστική για τα δεδομένα ελληνικής τράπεζας.

Plan 2026-2028: τι φαίνεται σήμερα και τι λείπει

Το δημοσιοποιημένο business plan της Εθνικής (όπως δόθηκε στην αγορά με τα FY24 αποτελέσματα) είναι ορίζοντα 2025-2027. Εκεί το «μήνυμα» είναι απλό: διατηρεί NIM πάνω από 280 μ.β., NII >€2,1 δισ. το 2025 και >€2,3 δισ. το 2027, fee growth με 3ετές CAGR >8%, OpEx CAGR περίπου 5%, CoR <50 μ.β. το 2025 και <40 μ.β. το 2027, NPE ratio <2,5% το 2025 και ~2% στο τέλος του ορίζοντα, καθώς και EPS περί το €1,3 (FY25E) και ~€1,5 (FY27E). Το payout «κλειδώνει» γύρω στο 60% από τα κέρδη 2025 και μετά, με ρητή αναφορά ότι περιλαμβάνει μερίσματα και buybacks.

Για το 2026-2028, με αυστηρή δημοσιογραφική ακρίβεια: η Εθνική δεν έχει ακόμη δώσει στο κοινό πλήρες τριετές plan μέχρι το 2028· έχει όμως δώσει τον «σκελετό» (επενδύσεις σε IT/digital, cost discipline, fee expansion, υψηλό payout). Στο τεχνολογικό σκέλος, επιμένει ότι είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που αναβαθμίζει Core Banking System, με ολοκλήρωση στο 1Q26, ενώ μιλά για επιτάχυνση GenAI use cases (π.χ. chatbot). Αυτό είναι capex/opex-heavy στρατηγική που κόβει κέρδη βραχυπρόθεσμα αλλά «κλειδώνει» ανταγωνιστικότητα.

Eurobank: Yψηλή κερδοφορία 2025, σταθερό payout >50% και το παιχνίδι εξωτερικού/wealth

Η Eurobank παραμένει ο πιο «ευρωπαϊκός» όμιλος από πλευράς γεωγραφικής διασποράς και το 2025 δείχνει ότι η διαφοροποίηση αυτή λειτουργεί ως μαξιλάρι στα επιτόκια. Στο 9M25 ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €1,058 δισ. (reported €1,033 δισ.) με RoTBV 16,2%, TBV ανά μετοχή €2,46 και ενδιάμεσο μέρισμα €0,047/μετοχή, πληρωμένο στις 12 Νοεμβρίου 2025.

Εκτίμηση καθαρών κερδών 2025 και μερισματική εικόνα

Επειδή η Eurobank δεν «δίνει» σε μία γραμμή καθαρό guidance για net profit 2025 (τουλάχιστον στα αποσπάσματα των δημόσιων decks), η πιο καθαρή βάση είναι ο 9μηνος αριθμός: €1,033 δισ. reported. Με πολύ απλό run-rate, αυτό «δείχνει» χρήση 2025 πάνω από €1,3 δισ. εκτός απροόπτων.

Στο payout, η διοίκηση έχει τη φρασεολογία που θέλει ο επενδυτής: συνολικό ποσοστό διανομής για το 2025 να υπερβεί το 50% των κερδών. 10 Με τιμή κλεισίματος €4,016 και 3.631.510.801 μετοχές, η κεφαλαιοποίηση στο κλείσιμο 23/01/2026 είναι ~€14,58 δισ. 11 Άρα, ακόμη και σε «συντηρητικό» 50% payout, το shareholder yield γράφει αξιοπρεπώς, αλλά το ενδιαφέρον είναι το τι μείγμα (cash vs buyback) θα επιλέξει όταν πέσει ο θόρυβος των εξαγορών.

Business plan 2026-2028: τι υπάρχει μέχρι 2027 και ποια είναι η ουσία

Η Eurobank έχει δημοσιοποιημένο plan 2025-2027 με καθαρούς στόχους: Core Operating Profit περί τα €1,7 δισ. το 2025 (από €1,8 δισ. το 2024) και ~€1,9 δισ. το 2027, RoTBV γύρω στο 15% σε όλη την περίοδο και payout ratio ≥50%.

Το plan δεν είναι «αέρας»: δίνει συγκεκριμένους οδηγούς δημιουργίας εσόδων. Πρώτον, αύξηση προμηθειών με στόχο περίπου €740 εκατ. το 2025 και ~€850 εκατ. το 2027. 12 Δεύτερον, σαφές capex/opex αποτύπωμα: αναφέρει επενδύσεις IT & digital 2025-27 περίπου €520 εκατ. (σε επίπεδο ομίλου). 12 Τρίτον, ρίσκο και ποιότητα ενεργητικού: NPE ratio στόχος ~2,8% και CoR ~0,60% το 2025 και περαιτέρω βελτίωση προς ~2,5% NPE και CoR ~0,50% ως το 2027.

Για το 2028, η αλήθεια είναι ότι το δημόσιο plan δεν το καλύπτει ρητά· όμως η κατεύθυνση είναι προδιαγεγραμμένη: εξωτερικό, wealth/asset management και «κλείδωμα» κόστους/επενδύσεων. Η αγορά περιμένει την επίσημη επέκταση ορίζοντα μέχρι το 2028 μαζί με το FY2025.

Alpha Bank: Kερδοφορία 2025 με «μηχανή» προμηθειών και το νέο τριετές αφήγημα που έρχεται με Investor Day

Η Alpha το 2025 παίζει ανοιχτά την κάρτα της διαφοροποίησης εσόδων και των bolt-on κινήσεων, αλλά έχει και το πιο εμφανές execution risk (integrations, συνεργασίες, rebranding). Στο 9M25 ανακοίνωσε reported κέρδη μετά φόρων €703,7 εκατ., FL CET1 15,7% και TBV ανά μετοχή €3,28. Η μερισματική εικόνα είναι επίσης «καθαρή»: €352 εκατ. accrued για payouts στο 9μηνο και ενδιάμεσο μέρισμα €111 εκατ. που πληρώνεται τον Δεκέμβριο.

Εκτίμηση καθαρών κερδών 2025 και μερίσματα

Με 9μηνο κέρδος €704 εκατ., το ερώτημα δεν είναι αν θα βγάλει κέρδη, αλλά πόσο «καθαρά» θα τα βγάλει στο Q4 (έκτακτα, integrations, κόστη). 6 Το τελευταίο business plan update που δημοσιοποιήθηκε με τα αποτελέσματα FY2024 δίνει EPS trajectory: 2025E ~€0,36 και 2027E ~€0,42, καθώς και στόχο payout ≥50% (με ρητή αναφορά ότι είναι ποσοστό επί των reported profit και υπόκειται σε εγκρίσεις).

Στο χρηματιστηριακό σκέλος, η Alpha στο κλείσιμο 23/01/2026 ήταν €3,887 με 2.315.261.358 μετοχές (κεφαλαιοποίηση ~€9,0 δισ.). Το ενδιάμεσο μέρισμα των €111 εκατ. αντιστοιχεί περίπου σε €0,048/μετοχή (προσεγγιστικά) και yield κοντά στο 1,2% στο συγκεκριμένο επίπεδο τιμών — το «βαρύ» yield θα κριθεί από το τελικό payout (cash + buybacks) που ήδη προεξοφλείται μέσω του accrued ποσού. 6

Business plan 2026-2028: η πραγματική συζήτηση ανοίγει το 2026

Το ενδιαφέρον στην Alpha είναι ότι η ίδια προαναγγέλλει αλλαγή κεφαλαίου: στο Q3 press release μιλά για είσοδο στην τελική φάση του τριετούς πλάνου και ανακοινώνει Investor Day στο Q2 2026 για να παρουσιάσει «τις προτεραιότητες τα επόμενα χρόνια». Παράλληλα, το ελληνικό ρεπορτάζ βάζει στο κάδρο rebranding, Investor Day και νέο campus ως κέντρο βάρους για το 2026, δηλαδή ξεκάθαρα capex/organizational αλλαγές με στόχο να αλλάξει και το positioning της τράπεζας στην αγορά.

Στρατηγικά, η Alpha πατά σε τρεις άξονες που φαίνονται ήδη στα δημόσια κείμενα: (1) partnership με UniCredit που «φέρει» εμπορικές συνέργειες, (2) bolt-on κινήσεις (FlexFin, AstroBank, Axia) για να φτιάξει πιο ισχυρό fee engine και (3) πειθαρχία στην κεφαλαιακή κατανομή με στόχο payout ≥50% και δυνατότητα υπερβάλλοντος κεφαλαίου για επιλεκτικές κινήσεις.

Πειραιώς: Tο μόνο πλήρες plan μέχρι 2028 — και η «μεγάλη μπουκιά» της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η Πειραιώς έχει το πιο «δεμένο» δημόσιο αφήγημα για 2026-2028, γιατί έχει ήδη μετατοπιστεί σε business plan 2025-2028 και το επικαιροποιεί με την υπόθεση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Στο 9M25 ανακοίνωσε καθαρά κέρδη €854 εκατ. (normalized), RoaTBV 15%, cost-to-core income 34%, total capital ratio 20,6% και NPE ratio 2,5% με NPE coverage 71%. Κυρίως, λέει ευθέως ότι είναι «on track to exceed» τον στόχο EPS 2025 περί €0,80.

Διανομές 2025: buyback τώρα, >=€500m συνολικά

Εδώ η Πειραιώς δεν κρύβεται: ξεκίνησε ενδιάμεση διανομή από τα κέρδη 2025 με buyback €100 εκατ. (ολοκλήρωση εντός Νοεμβρίου 2025) και δηλώνει aspiration για συνολική διανομή πάνω από €500 εκατ. από τα κέρδη 2025. Αυτό ουσιαστικά «κλειδώνει» ένα payout γύρω στο 50% (η ίδια αναφέρει ότι η CET1/κεφαλαιακή επίδοση απορροφά accrual διανομής 50% για το 2025).

Στο χρηματιστηριακό σκέλος, στο κλείσιμο 23/01/2026 η μετοχή ήταν €8,264 με 1.235.953.028 μετοχές (κεφαλαιοποίηση ~€10,21 δισ.). Άρα, μια διανομή €500+ εκατ. μεταφράζεται σε shareholder yield κοντά ή πάνω από 5% σε αυτό το επίπεδο αποτίμησης — χωρίς να μετρήσουμε τυχόν ανοδική αναθεώρηση αν το τελικό κέρδος του 2025 ξεπεράσει τον στόχο EPS.

Business plan 2026-2028: αριθμοί και προτεραιότητες

Η Πειραιώς είναι η μόνη που δίνει ρητά τριετή καθοδήγηση 2026-2028 (μετά την υπόθεση της Εθνικής Ασφαλιστικής): RoaTBV περίπου 14% το 2026, 14,5% το 2027 και 15% το 2028, με EPS περίπου €0,9 το 2026, €1,0 το 2027 και €1,2 το 2028. Ταυτόχρονα προβλέπει βελτίωση της ποιοτικής σύνθεσης εσόδων (net fees/net revenues ~28%) και διατήρηση cost-to-core income κάτω από 35%. Η «πολιτική οικονομία» πίσω από τους αριθμούς είναι ξεκάθαρη: η Πειραιώς θέλει να μετατραπεί από τράπεζα που έβγαλε κέρδη κυρίως από επιτόκια σε τράπεζα με πιο “sticky” προμήθειες (asset management, bancassurance) και να «κλειδώσει» recurring κερδοφορία που δικαιολογεί σταθερά payouts. Η εξαγορά/ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, αν περάσει χωρίς εκπλήξεις, είναι ακριβώς αυτό: fee/insurance earnings stream. Και εδώ είναι το μεγάλο ρίσκο: insurance integration + ρυθμιστική κεφαλαιακή μεταχείριση + execution.

Συγκριτική ανάγνωση: ποιος αντέχει καλύτερα το 2026-2028 και τι πρέπει να κοιτάει ο επενδυτής

Σήμερα (με βάση τα 9μηνα 2025) η εικόνα «υγείας» είναι θετική για όλους, αλλά δεν είναι ίδια. Η Εθνική ξεχωρίζει καθαρά σε κεφαλαιακό απόθεμα (CET1 19,0%) και σε ποιότητα ενεργητικού (NPE 2,5%) ενώ παράλληλα «γράφει» payout accrual 60% και ήδη πληρώνει ενδιάμεσο μέρισμα €200 εκατ. Η Πειραιώς επίσης δείχνει ισχυρή κεφαλαιακή εικόνα σε total capital (20,6%) και NPE 2,5%, αλλά έχει μπροστά της τη μεγαλύτερη test-driven στρατηγική κίνηση (ασφαλιστική). Η Eurobank ποντάρει στην πολυγεωγραφική πλατφόρμα και στο fee-rich μοντέλο της, με ρητή δέσμευση payout ≥50% και με σημαντικές επενδύσεις IT/digital (c€520m 2025-27). Η Alpha, τέλος, έχει κεφαλαιακό «μαξιλάρι» (FL CET1 15,7%) και ήδη accrues €352m για payouts, αλλά η δική της επιτυχία το 2026-2028 θα κριθεί από το αν οι εξαγορές/συνεργασίες (και το rebranding/organizational reset) φέρουν πραγματικό fee growth χωρίς να ξεφύγει ο λογαριασμός κόστους.

Και για τις τέσσερις, το βασικό μακρο-ρίσκο είναι κοινό: το “rate tailwind” τελείωσε. Άρα η κερδοφορία 2026-2028 θα είναι παιχνίδι όγκων δανείων, προμηθειών, πειθαρχίας κόστους και quality-of-earnings — όχι «δωρεάν» NII. Από την άλλη, το μακρο-σενάριο της ΤτΕ (σταθερή ανάπτυξη 2025-2027 και ισχυρή πιστωτική επέκταση) είναι υποστηρικτικό, με τους κινδύνους να χαρακτηρίζονται κυρίως καθοδικοί λόγω γεωπολιτικής/εμπορικής αβεβαιότητας.

Συγκριτικός πίνακας: βασικά σημεία business plans

Τράπεζα Δημόσιος ορίζοντας plan σήμερα Πυρήνας στρατηγικής 2026-2028 Ποσοτικοί δείκτες-κλειδιά (δημοσιοποιημένοι) Εθνική 2025-2027 Αντιστάθμιση rate cuts με όγκους + fees, ισχυρό ψηφιακό/IT πρόγραμμα (CBS έως 1Q26), payout step-up NII >€2.1b (2025E) και >€2.3b (2027E), fees CAGR >8%, CoR <50bps (2025E) / <40bps (2027E), payout ~60% από κέρδη 2025, NPE ~2% ως το 2027 8 Eurobank 2025-2027 International/SEE footprint, wealth & insurance, ψηφιακή/IT επένδυση μεγάλης κλίμακας, payout ≥50% Core Operating Profit ~€1.7b (2025E) / ~€1.9b (2027E), payout ≥50%, IT & digital investments ~€520m (2025-27), NPE ratio ~2.8% (2025E) → ~2.5% (2027E), CoR ~0.60% (2025E) → ~0.50% (2027E) 12 Alpha 2025-2027 (νέο plan αναμένεται με Investor Day 2026) Fee engine + bolt-on acquisitions (Ελλάδα/Κύπρος), συνέργειες UniCredit, κεφαλαιακή κατανομή με αυξανόμενα payouts EPS ~€0.36 (2025E) → ~€0.42 (2027E), payout ≥50% (στόχος), ενδιάμεσο μέρισμα €111m και accrued payouts €352m στο 9M25, Investor Day για νέο τριετές πλάνο 13 Πειραιώς 2025-2028 Μετατόπιση σε fees (asset mgmt/bancassurance), Snappi/digital, ενσωμάτωση Εθνικής Ασφαλιστικής, payout «σκληρό» EPS ~€0.9 (2026) / €1.0 (2027) / €1.2 (2028), RoaTBV 14%→15% (2026-28), net fees/net revenues ~28%, cost-to-core income <35%, διανομή >€500m από κέρδη 2025 και buyback €100m ως ενδιάμεσο 17

Το «διά ταύτα» για το 2026-2028

Αν το 2025 ήταν η χρονιά που οι τράπεζες επιβεβαίωσαν ότι μπορούν να μοιράζουν ξανά λεφτά (και όχι μόνο να λένε ότι θα μοιράσουν), το 2026-2028 θα είναι η χρονιά που θα αποδειχθεί ποιος έχει πραγματικά επαναλαμβανόμενη κερδοφορία χωρίς «δεκανίκι» επιτοκίων. Η Εθνική δείχνει σήμερα η πιο «άνετη» κεφαλαιακά και με τεχνολογικό/λειτουργικό πρόγραμμα που ωριμάζει στο 1Q26, η Eurobank η πιο δομημένη στη στρατηγική διεθνοποίησης και wealth/insurance με σαφείς ποσοτικούς στόχους μέχρι 2027, η Πειραιώς το πιο «καθαρό» 2028 plan αλλά και το μεγαλύτερο execution bet (ασφαλιστική), και η Alpha το πιο έντονα «μετασχηματιστικό» story που θα κριθεί στο Investor Day και στις αποδείξεις ενσωμάτωσης των εξαγορών.