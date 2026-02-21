Ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα για παγκόσμιο δασμό 10% – «Είναι μεγάλη μου τιμή»

Κάνοντας πράξη την προειδοποίησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την επιβολή πρόσθετων δασμών 10% στις εισαγωγές από όλες τις χώρες, στον απόηχο της ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομους πολλούς από τους δασμούς που είχε επιβάλει σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

«Είναι μεγάλη μου τιμή που μόλις υπέγραψα στο Οβάλ Γραφείο έναν παγκόσμιο δασμό 10% σε όλες τις χώρες, που θα τεθεί σε ισχύ σχεδόν αμέσως», αναφέρει το μήνυμα που ανήρτησε ο Τραμπ στο Truth Social στη 01:40 (ώρα Ελλάδος).

- Truth Social

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλέστηκε για πρώτη φορά το Άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιβάλει δασμούς έως και 15% για διάστημα 150 ημερών.

«Δεν χρειάζεται να ρωτήσω το Κογκρέσο για τους δασμούς», τόνισε χθες Παρασκευή, διαβεβαιώνοντας ότι τα έσοδα από τους δασμούς «θα αυξηθούν». Οι «παγκόσμιοι δασμοί» του 10%, είπε ο Τραμπ, θα ισχύσουν για πέντε μήνες και θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν η Ουάσινγκτον θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε εντός του 2025 από τους δασμούς, απάντησε ότι δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξουν αποζημιώσεις και ότι «η κατάληξη θα είναι ότι θα βρισκόμαστε στα δικαστήρια για την επόμενη πενταετία».

Νωρίτερα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ λέγοντας: «Ντρέπομαι για ορισμένα μέλη του που δεν είχαν το θάρρος να κάνουν ό,τι είναι σωστό για τη χώρα μας». «Επέδειξαν αντιπατριωτική στάση και ανυπακοή στο Σύνταγμα μας» είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι θεωρεί πως «υποτάχθηκαν σε ξένες επιρροές».