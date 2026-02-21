ΠΟΜΙΔΑ:-Ενημέρωση-σε-10-πόλεις-για-όλες-τις-αλλαγές-και-εξελίξεις-αναφορικά-με-την-ακίνητη-περιουσία

Σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για όλες τις αλλαγές που αφορούν την ακίνητη περιουσία, διοργανώνει από τις 2 έως τις 7 Μαρτίου 2026 η ΠΟΜΙΔΑ, μαζί με τα κατά τόπους σωματεία-μέλη και παραρτήματά της, τους τοπικούς συνδιοργανωτές φορείς και τις Εκδόσεις Καστανιώτη, σε δέκα πόλεις της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, καλώντας ιδιοκτήτες ακινήτων, νομικούς, μηχανικούς, συμβολαιογράφους, φοροτεχνικούς, επαγγελματίες της αγοράς και εκπροσώπους του Τύπου να τις παρακολουθήσουν.

Κεντρικός ομιλητής των εκδηλώσεων θα είναι ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, δικηγόρος Α.Π. Στράτος Παραδιάς, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστεί το νέο βιβλίο των Στράτου Παραδιά και Ηλία Παπαγεωργιάδη «Αγοράζω Σπίτι» (Εκδόσεις Καστανιώτη) με πρόλογο του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεις έχει ως εξής:

– Δευτέρα, 2.3, 15.30 Βέροια, Ενημερωτική συγκέντρωση στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Βέροιας.

– Τρίτη 3.3, 18.00, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία PALACE (PRODEXPO NORTH). Γενική συνέλευση ΕΝΙΑΘ.

– Τετάρτη 4.3, 13.00 Ξάνθη, συνάντηση και συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου.

– 18.00 Καβάλα, Ενημερωτική συγκέντρωση στην αίθουσα της Μεγάλης Λέσχης Καβάλας.

– 18.00 Αλεξανδρούπολη, παρουσίαση του βιβλίου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καβάλας.

– Πέμπτη, 5.3, 12.00 Αλεξανδρούπολη, Ξενοδοχείο Ramada, συνέντευξη Τύπου.

– 18.00 Κομοτηνή, Συγκέντρωση στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κομοτηνής.

– Παρασκευή 6.3, 13.30 Λάρισα, ξενοδοχείο GRAND HOTEL, συνέντευξη Τύπου.

– -18.00 Τρίκαλα, Ενημερωτική συγκέντρωση στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

– Σάββατο 7.3, 12.00 Καρδίτσα, ενημερωτική συγκέντρωση στο «Παυσίλυπον».

– 18.00 Βόλος, Ενημερωτική συγκέντρωση στο συνεδριακό κέντρο FORUM.

Η θεματολογία

Οι ενημερωτικές αυτές εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν στην θεματολογία τους:

Α. Τις τελευταίες νομοθετικές και άλλες εξελίξεις που αφορούν την ιδιωτική ακίνητη περιουσία:

– Τις πρόσφατες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου των ακινήτων

– Τις πρόσφατες αλλαγές στις μισθώσεις κατοικιών και τις επαγγελματικές μισθώσεις (πλαφόν 3%)

– Την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων από 1.4.2026 και τις συνέπειές της

– Το «Πιστοποιητικό φερεγγυότητας» που θα αλλάξει θετικά τον τρόπο λειτουργίας των μισθώσεων

– Τη νέα διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου λόγω λήξης της μίσθωσης

– Το επερχόμενο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) της ΑΑΔΕ

– Το νέο τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) 1 ο/οο που θα είναι τριπλάσιο του ΤΑΠ

και τις προτεινόμενες δυσμενέστατες διατάξεις του νέου Αυτοδιοικητικού Κώδικα

– Τις νέες προθεσμίες για απογραφή ανελκυστήρων (30.6.2026) και δήλωση αυθαιρέτων (31.3.28)

– Τους πολεοδομικούς περιορισμούς στην εντός και εκτός σχεδίου δόμηση

– Την υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων για το 2030 και το 2033

– Τα νέα περιοριστικά μέτρα, προδιαγραφές και βάρη για τη βραχυχρόνια μίσθωση

– Τις νέες ρυθμίσεις για κληρονομικές συμβάσεις, διαθήκες, απαλλαγή χρεών, νόμιμη μοίρα κλπ.

– Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικιών των μελών ΠΟΜΙΔΑ με έκπτωση 20% επί του ΕΝΦΙΑ.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι εκπρόσωποι των συνδιοργανωτριών οργανώσεων, δικηγορικών συλλόγων, Επιμελητηρίων κλπ..

Β. Την παρουσίαση από τις Εκδόσεις Καστανιώτη του νέου βιβλίου «Αγοράζω Σπίτι» των Στράτου Παραδιά και Ηλία Παπαγεωργιάδη, με πρόλογο του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Το βιβλίο αυτό, όπως επισημαίνεται, είναι πολύτιμο και μοναδικό βοήθημα για κάθε σημερινό ή μελλοντικό ιδιοκτήτη κατοικίας και κάθε είδους ακίνητης περιουσίας, γιατί αναλύει όλες τις διαδικασίες και δίνει χρήσιμες πρακτικές συμβουλές για τον τρόπο επιλογής και τη διαδικασία απόκτησής της, αλλά και για όλες τις πτυχές της εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και διαχείρισής της, έως και την πώλησή της. Δεν λειτουργεί ως στεγνό εγχειρίδιο, αλλά ως μια ανθρώπινη κουβέντα με τον αναγνώστη, εστιάζοντας σε κρίσιμα ζητήματα όπως η επιλογή περιοχής, τα πραγματικά όρια του προϋπολογισμού, οι παγίδες των βιαστικών αποφάσεων και η σημασία της ενεργειακής κλάσης των ακινήτων ενόψει των αλλαγών που έρχονται τα επόμενα χρόνια. Με έμφαση στη σύνεση, τον ρεαλισμό και τον σωστό προγραμματισμό, οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι η αγορά κατοικίας δεν είναι μια απλή συναλλαγή, αλλά μια απόφαση ζωής που απαιτεί γνώση, προετοιμασία και τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα στον ενδιαφερόμενο. Στις εκδηλώσεις αυτές προσκαλούνται όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης