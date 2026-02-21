«Πράσινο-φως»-ανάβει-το-υπουργείο-Δικαιοσύνης-των-ΗΠΑ-στην-προσφορά-$108-δισ.-της-paramount-για-τη-warner-bros

Πράσινο φως σε κρίσιμο στάδιο της αντιμονοπωλιακής διαδικασίας έλαβε στις Ηνωμένες Πολιτείες η προσφορά ύψους 108 δισ. δολαρίων της Paramount Skydance για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως ένδειξη στήριξης από την κυβέρνηση Τραμπ, την ώρα που η ανταγωνιστική πρόταση της Netflix παραμένει υπό εξέταση.

Η Paramount Skydance, της οποίας η προσφορά χρηματοδοτείται από τον δισεκατομμυριούχο της Oracle και δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ, Λάρι Έλισον, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η προσφορά της συμμορφώθηκε με τη διαδικασία «δεύτερου αιτήματος» του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αίροντας ένα κρίσιμο εμπόδιο για τη ρυθμιστική έγκριση.

Με την πάροδο της δεκαήμερης νόμιμης περιόδου αναμονής στο πλαίσιο του νόμου Hart-Scott-Rodino (μια αμερικανική αντιμονοπωλιακή νομοθεσία που υποχρεώνει τις εταιρείες να ενημερώνουν την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) πριν την ολοκλήρωση μεγάλων συγχωνεύσεων ή εξαγορών), το υπουργείο Δικαιοσύνης ουσιαστικά επιτρέπει τη συμφωνία της Paramount από πλευράς αντιμονοπωλιακού ελέγχου. «Η λήξη της περιόδου αναμονής σημαίνει ότι δεν υφίσταται πλέον νομικό εμπόδιο στις ΗΠΑ για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης εξαγοράς της WBD από την Paramount», ανέφερε η εταιρεία σε σχετική ρυθμιστική ανακοίνωση.

Η ταχεία αντιμονοπωλιακή έγκριση εκτιμάται ότι θα εκληφθεί στον κλάδο ως σαφές μήνυμα στήριξης από τον Λευκό Οίκο. Η πρόταση της Paramount υποστηρίζεται από τον Λάρι Έλισον, ο οποίος έχει ενισχύσει οικονομικά τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία σύμμαχοι του προέδρου ενισχύουν την επιρροή τους στο αμερικανικό μιντιακό τοπίο.

Σε αρχικό στάδιο ελέγχου παραμένει η πρόταση της Netflix

Αντιθέτως, η προσφορά της Netflix για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, ύψους 83 δισ. δολαρίων, τελεί σε αρχικό στάδιο ελέγχου από το υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να αξιολογηθεί αν περιορίζει τον ανταγωνισμό. Το υπουργείο δεν έχει μέχρι στιγμής προσφύγει δικαστικά για να μπλοκάρει τη συμφωνία, που θα αποτελούσε το πιο δραστικό μέτρο.

Η Paramount καλείται, πλέον, να πείσει το διοικητικό συμβούλιο και τους μετόχους της WBD για τα πλεονεκτήματα της πρότασής της. Η εταιρεία επανεκκινεί τις διαπραγματεύσεις, καθώς η WBD της έδωσε προθεσμία επτά ημερών, έως τις 23 Φεβρουαρίου, προκειμένου να καταθέσει «την καλύτερη και τελική προσφορά» ή να αποχωρήσει.

Παράλληλα, και οι δύο συμφωνίες αναμένεται να αντιμετωπίσουν αυξημένο έλεγχο ανταγωνισμού σε ξένες δικαιοδοσίες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Paramount ανέφερε ότι συνεχίζει να «συνεργάζεται εποικοδομητικά με τις αρχές ανταγωνισμού και άλλες ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο».

Η πολιτική διάσταση

Η υπόθεση έχει και έντονη πολιτική διάσταση. Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, συναντήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Από την πλευρά της, η συνδιευθύνουσα σύμβουλος της Netflix ανέφερε σε podcast ότι ο Τραμπ εμφανίζεται προσωπικά ανήσυχος για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η συμφωνία της Netflix στις θέσεις εργασίας στην Καλιφόρνια.

Η προτεινόμενη συμφωνία της Paramount έχει προκαλέσει αντιδράσεις από Δημοκρατικούς γερουσιαστές. Οι Κόρι Μπούκερ, Ελίζαμπεθ Γουόρεν, Τσακ Σούμερ και Ντικ Ντέρμπιν απέστειλαν επιστολή στον Έλισον, ζητώντας από την εταιρεία να διατηρήσει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τη συμφωνία, μετά την άρνηση του επικεφαλής της να καταθέσει στο Κογκρέσο, σε αντίθεση με στελέχη της Netflix και της Warner που παρέστησαν.

«Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η συμφωνία εγείρει σημαντικά ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία η Γερουσία δεν είχε την ευκαιρία να εξετάσει», ανέφεραν οι γερουσιαστές, προσθέτοντας ότι «το μοτίβο αποφυγής, σε συνδυασμό με την προφανή βεβαιότητα της Paramount ότι μια πολιτικά ευαίσθητη συναλλαγή θα εγκριθεί χωρίς δυσκολία, απαιτεί σοβαρό έλεγχο».