Τα-ανδροειδή-της-Κίνας-μάγεψαν-τους-πάντες,-αλλά-υπάρχει-ένα-πρόβλημα:-Ποιος-θα-τα-αγοράσει;

Το Εαρινό Φεστιβάλ της Κίνας δεν είναι απλώς μια πολιτιστική γιορτή. Είναι μια επίδειξη ισχύος. Στο τετράωρο τηλεοπτικό υπερθέαμα της κρατικής τηλεόρασης, που μεταδίδεται κάθε παραμονή Σεληνιακού Νέου Έτους από το Πεκίνο, παρελαύνουν στρατιωτικά αγήματα, χορωδίες και θεάματα υψηλής τεχνολογίας.

Φέτος, στις 16 Φεβρουαρίου, το αποκορύφωμα δεν ήταν οι φάλαγγες των τραγουδιστών στρατιωτών, αλλά μια ομάδα ανθρωποειδών ρομπότ που εκτελούσε περίπλοκη πολεμική χορογραφία με σπαθιά.

Ήταν ένα από τα τέσσερα νούμερα με ανθρωποειδή που εντυπωσίασαν κοινό εντός και εκτός Κίνας. Πίσω από το θέαμα κρύβεται μια βιομηχανία που «βράζει».

Η έκρηξη των ανδροειδών

Το 2025 παραδόθηκαν παγκοσμίως περισσότερα από 14.500 ανδροειδή ρομπότ – από περίπου 3.000 το 2024 – σύμφωνα με εταιρικές αναφορές και εκτιμήσεις της Omdia. Σχεδόν όλα προέρχονταν από την Κίνα. Οι δύο πρωταγωνιστές, Agibot και Unitree, αντιστοιχούν περίπου στα τρία τέταρτα της παγκόσμιας παραγωγής. Η Tesla του Έλον Μασκ απέστειλε μόλις 150 ρομπότ Optimus.

Η Κίνα δεν διαθέτει μόνο παραγωγική υπεροχή. Φιλοξενεί και την πιο βαθιά, ολοκληρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα για ανθρωποειδή στον κόσμο.

Στη Δύση, αυτό προκαλεί ανησυχία. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι έως το 2050 θα κυκλοφορούν 1 δισ. ανθρωποειδή, με ετήσιες δαπάνες άνω των 7,5 τρισ. δολαρίων. Ωστόσο, η μετάβαση από τα ρομπότ που κάνουν τούμπες στη βιώσιμη κερδοφορία παραμένει αβέβαιη. Προς το παρόν, τα περισσότερα αγοράζονται για επίδειξη – όχι για εργασία.

Η «μηχανή» πίσω από τα ρομπότ

Στην περιφέρεια Wujin της πόλης Changzhou, επιχειρηματίες δηλώνουν ότι το 90% των εξαρτημάτων ενός ανθρωποειδούς μπορεί να βρεθεί τοπικά. Προμηθευτές της Tesla δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η RealMan, μεγάλος κατασκευαστής ρομποτικών βραχιόνων, τετραπλασίασε τη δυναμικότητά της ανοίγοντας νέο εργοστάσιο. Η ζήτηση για γη έχει αυξηθεί τόσο, ώστε η διαθεσιμότητα οικοπέδων έχει περιοριστεί.

Η Wujin είναι ένας κόμβος σε ένα τεράστιο βιομηχανικό σύμπλεγμα που εκτείνεται από τη Σαγκάη προς την επαρχία Jiangsu και έως την Zhejiang. Το Δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ φιλοξενεί Agibot, Unitree και δεκάδες ακόμη εταιρείες, καθώς και εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης όπως η DeepSeek και τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Alibaba, η οποία παρουσίασε πρόσφατα το RynnBrain – μοντέλο AI για ρομπότ.

Η επιτυχία της περιοχής οφείλεται εν μέρει στον ρόλο της ως κέντρο ηλεκτρικών οχημάτων. Παράγει περίπου το 40% των EV της Κίνας. Κινητήρες υψηλής ροπής, μπαταρίες, αισθητήρες lidar και inverter χρησιμοποιούνται τόσο στα EV όσο και στα ανθρωποειδή. Με την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων να εμφανίζει υπερπροσφορά, πολλοί προμηθευτές στράφηκαν στα ρομπότ.

Ρομπότ παντού – αλλά όχι ακόμη χρήσιμα

Στο Hangzhou, ένα ανθρωποειδές σερβίρει καφέ. Στη Σαγκάη, υπηρεσία ενοικίασης ρομπότ τα τοποθετεί σε καταστήματα για να χαιρετούν πελάτες. Ένα Agibot κοστίζει πάνω από 100.000 γουάν, αλλά μπορεί να ενοικιαστεί με 2.200 γουάν.

Το πρόβλημα; Για να εξελιχθούν, τα ρομπότ πρέπει να εργάζονται συστηματικά σε πραγματικά περιβάλλοντα και να συλλέγουν δεδομένα.

Σήμερα, μόνο ένα μικρό ποσοστό καταλήγει σε εργοστάσια – και ακόμη κι εκεί είναι 30%-40% λιγότερο αποδοτικά από έναν άνθρωπο.

Το κράτος ως βασικός πελάτης

Το κινεζικό κράτος αποτελεί τον βασικό μοχλό ζήτησης. Χωρίς αγορές από τοπικές κυβερνήσεις, περισσότερες από 100 κινεζικές εταιρείες ανθρωποειδών δύσκολα θα επιβίωναν. Δημιουργούνται κέντρα δοκιμών, όπου ρομπότ εκτελούν εργασίες και μοιράζονται δεδομένα. Η Σαγκάη έχει εγκαταστήσει κέντρο που φιλοξενεί 100 ανθρωποειδή.

Οι επιδοτήσεις αφθονούν. Η ρομποτική έχει αναχθεί σε προτεραιότητα για τις τοπικές αρχές, που επιδιώκουν μερίδιο φορολογικών εσόδων από τη νέα βιομηχανία. Ωστόσο, το κράτος είναι μακράν ο μεγαλύτερος αγοραστής – και πολλά ρομπότ χρησιμοποιούνται ως «εντυπωσιακά διακοσμητικά».

Φούσκα ή μέλλον;

Στελέχη και επενδυτές ανησυχούν ότι η βιομηχανία προτρέχει της πραγματικής ζήτησης. Αν η μαζική παραγωγή δεν στηριχθεί σε ουσιαστική χρήση, ο ενθουσιασμός μπορεί να αποδειχθεί πρόσκαιρος. Αν τα ρομπότ γίνουν πανταχού παρόντα πριν γίνουν απαραίτητα, η «φούσκα» μπορεί να σκάσει.

Η Κίνα έχει επενδύσει τεράστια ποσά σε νέες τεχνολογίες πριν υπάρξει αγορά. Στην περίπτωση των ανθρωποειδών, το στοίχημα είναι ακόμη μεγαλύτερο: όχι μόνο για το μέλλον της ρομποτικής, αλλά για την παγκόσμια ισορροπία βιομηχανικής ισχύος.

Το ερώτημα δεν είναι αν τα ρομπότ μπορούν να χορέψουν. Το ερώτημα είναι αν μπορούν να δουλέψουν.