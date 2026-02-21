Τζέι-Ντι-Βανς:-«Παρανομία»-του-ανωτάτου-δικαστηρίου-η-ακύρωση-των-δασμών

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς εξαπέλυσε έντονη κριτική κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο ακύρωσε τους παγκόσμιους δασμούς, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «παρανομία».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Βανς υποστήριξε ότι το δικαστήριο ουσιαστικά ερμήνευσε πως το Κογκρέσο δεν είχε παραχωρήσει στον πρόεδρο την αρμοδιότητα να ρυθμίζει τις εισαγωγές, παρά τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη.

Όπως σημείωσε, η απόφαση —κατά την άποψή του— θα δυσκολέψει την εκτελεστική εξουσία να υπερασπίζεται την αμερικανική βιομηχανία, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις θα φανούν κυρίως στην προστασία της εγχώριας παραγωγής από τον διεθνή ανταγωνισμό.