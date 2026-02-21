Τι-ψάχνει-η-eurobank-στην-αγορά-της-Ινδίας

Του Νίκου Κωτσικόπουλου

Στην ανάπτυξη σύγχρονου λειτουργικού μοντέλου βασισμένου στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το οποίο θα συνδέει την Ευρώπη με την Ινδία, προχωρούν Eurobank και η Fairfax Digital Services, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας, που οδηγεί ταχύτατα την τράπεζα στην ψηφιακή εποχή και την πρωτοπορία.

Στο μεταξύ, η Eurobank θα λειτουργήσει Γραφείο Αντιπροσωπείας της στη Βομβάη, ενώ συμμετέχει στο India AI Impact Summit 2026 στο Νέο Δελχί, ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον επιδραστικά διεθνή φόρουμ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, όχι απλά ως τραπεζικός όμιλος αλλά και ως στρατηγικός εταίρος στο τεχνολογικό και χρηματοοικονομικό οικοσύστημα της Ινδίας. Στο Summit η Eurobank εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Σταύρο Ιωάννου.

Η Eurobank έχει δημιουργήσει ένα AI Factory νέας γενιάς που συνδέει Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη, με την Ινδία. Πρόκειται για μια πλατφόρμα πάνω στην αρχιτεκτονική EY.ai, και χρησιμοποιεί το cloud της Microsoft (Azure) και την υπολογιστική ισχύ της NVIDIA. Στοχεύει να περάσει γρήγορα από τα πιλοτικά προγράμματα σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου.

Η πλατφόρμα δημιουργεί αυτόνομα συστήματα (agents -από εκεί και o χαρακτηρισμός Agentic) που μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις και να εκτελούν σύνθετες τραπεζικές εργασίες, χωρίς συνεχή ανθρώπινη παρέμβαση.

Η πρωτοβουλία επιβεβαιώθηκε επίσημα στο India AI Impact Summit 2026, τοποθετώντας τη Eurobank μεταξύ των πρώτων τραπεζών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που υιοθετούν σύστημα Agentic AI. Το μοντέλο συνεργασίας σχεδιάζεται στην Ελλάδα και στον Καναδά με τη Fairfax και υλοποιείται στην Ινδία.

Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης

Το Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης AI Factory πρέπει να γίνει αντιληπτό, ως ένα διεθνές ψηφιακό οικοσύστημα που συνδέει την Ευρώπη με την Ινδία γιατί δεν περιορίζεται στενά σε μία μόνο φυσική τοποθεσία. Λειτουργεί στην Ελλάδα αναπτυσσόμενο σε στενή συνεργασία με το AI & Data Centre of Excellence της EY, όπου σχεδιάζονται τα συστήματα που ενσωματώνουν τη Τεχνητή Νοημοσύνη στις τραπεζικές λειτουργίες.

Αλλά και στην Ινδία στο Πούνε, η τράπεζα αξιοποιεί το Global Delivery Center (GDC) που εγκαινίασε τον Φεβρουάριο του 2025, σε συνεργασία με την L&T Digital Solutions (πρώην LTIMindtree). Το κέντρο αυτό λειτουργεί ως ο τεχνολογικός κόμβος για την υλοποίηση των AI εφαρμογών σε μεγάλη κλίμακα. Επίσης το Μάιο του 2025 στην Κύπρο, ανακοινώθηκε η δημιουργία ενός Digital Innovation Hub στη Λευκωσία, που εστιάζει στην ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών λύσεων και AI.

Η εγκατάσταση στο Πούνε της Ινδίας, αποτελεί κεντρικό πυλώνα για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του Ομίλου. Το κέντρο αυτό εξελίσσεται σε ένα AI Factory νέας γενιάς, εστιάζοντας στην “Agentic AI” (αυτόνομη τεχνητή νοημοσύνη) για την αυτοματοποίηση σύνθετων τραπεζικών διαδικασιών.

Η λειτουργία του υποστηρίζεται από τη Fairfax Digital Services και την L&T Digital Solutions, (πρώην LTIMindtree ), ενώ για την ανάπτυξη των μοντέλων AI η Eurobank συνεργάζεται με την EY και τη Microsoft χρησιμοποιώντας τα τσιπ της NVIDIA.

Σκοπός είναι, η δημιουργία ενός “Ψηφιακού Εγκεφάλου” που θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πελατών σε Ελλάδα, Κύπρο και Λουξεμβούργο, η ανάπτυξη και συντήρηση κρίσιμων εφαρμογών και βέβαια η μετάβαση στο cloud.

Η επιλογή του Πούνε δεν είναι τυχαία, καθώς η πόλη θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κέντρα καινοτομίας και μηχανικής παγκοσμίως.

Συνεργάτης κλειδί εδώ για τη Eurobank είναι η L&T Digital Solutions, που έχει αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος Temenos. Η εταιρία ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη του τραπεζικού συστήματος Temenos για τη Eurobank Luxembourg, που περιλαμβάνει τη μεταφορά δεδομένων και τη διασφάλιση ποιότητας.

Tι είναι το Temenos

Το Temenos είναι “λειτουργικό σύστημα” όπως τα Windows για έναν υπολογιστή, αλλά για το τραπεζικό σύστημα. Είναι το λογισμικό που τρέχει στο παρασκήνιο (Core Banking) και διαχειρίζεται τα πάντα.

Τηρεί τους λογαριασμούς, επεξεργάζεται τις συναλλαγές όταν ο πελάτης κάνει ένα έμβασμα ή μια πληρωμή και ελέγχει αν υπάρχουν τα χρήματα, αν ο λογαριασμός είναι έγκυρος πριν εκτελέσει την άμεση μεταφορά. Επίσης, υπολογίζει τους τόκους καταθέσεων και δανείων αυτόματα και αν η τράπεζα θέλει να βγάλει ένα νέο προϊόν, δάνειο ή μια προθεσμιακή κατάθεση, το “στήνει” μέσα στο Temenos και είναι έτοιμο σε λίγες ώρες.

Το σύστημα μπορεί να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, δίνει άμεση απάντηση σε αιτήσεις για δάνεια, κάρτες κλπ με αυξημένη ασφάλεια και ταχύτητα. Θα μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά κόστη της τράπεζας.

Τι εστί L&T Digital Solutions

Η εταιρία L&T Digital Solutions, (πρώην LTIMindtree), σχεδιάζει λογισμικό και ψηφιακές υποδομές για μεγάλες επιχειρήσεις με αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπου εκσυγχρονίζει παλαιότερα τραπεζικά και εταιρικά συστήματα, μεταφέρει τα δεδομένα στο Cloud και ενσωματώνει εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Τέλος εγκαθιστά σύστημα κυβερνοασφάλειας.

Είναι πολύ μεγάλη ινδική εταιρία, ιδιαίτερα γνωστή για την εξειδίκευσή της στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι κορυφαίος συνεργάτης για την εγκατάσταση του συστήματος Temenos, το οποίο αποτελεί την “καρδιά” πολλών τραπεζών, αλλά και για την Πλατφόρμα Unitrax ευρέως γνωστή για τη διαχείριση επενδυτικών προϊόντων και assets και το Mosaic, μία “σουίτα” λύσεων για ανάλυση δεδομένων (Big Data) και AI που βοηθά τις εταιρείες να παίρνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων.

Είναι στρατηγικός συνεργάτης της Microsoft (Azure), της Amazon και της Google Cloud για την υλοποίηση μεγάλων έργων πληροφορικής. Μεταξύ άλλων συνεργάζονται μαζί της, η Standard Chartered, η Citi, η Barclays, η Nordea και η CIMB Bank.