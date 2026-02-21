Τραμπ:-Αυξάνει-στο-15%-τους-δασμούς-σε-όλες-τις-εισαγωγές-παγκοσμίως

Σκληραίνει τη στάση του ο Αμερικανός πρόεδρος. «Θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό σε χώρες που κλέβουν τις ΗΠΑ», τονίζει σε ανάρτηση του.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τον παγκόσμιο δασμό 10% που ανακοίνωσε χθες στο 15%, κλιμακώνοντας περαιτέρω την αντίδρασή του στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ότι ο μηχανισμός του για την εφαρμογή δασμών βάσει του νόμου περί οικονομικής έκτακτης ανάγκης ήταν παράνομος.

«Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον Παγκόσμιο Δασμό 10% σε χώρες, πολλές από τις οποίες «κλέβουν» τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, χωρίς αντίποινα (μέχρι να εμφανιστώ εγώ!), στο πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15%», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social το Σάββατο.

O Τραμπ αναφέρει στην ανάρτησή του ότι «Κατά τους επόμενους σύντομους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ θα καθορίσει και θα εκδώσει τους νέους και νομικά επιτρεπόμενους δασμούς, οι οποίοι θα συνεχίσουν την εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικασία μας να Κάνουμε την Αμερική Ξανά Μεγάλη – ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ!!!».

Υπενθυμίζεται πως χθες μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου την Παρασκευή, ο Τραμπ επέβαλε παγκόσμιο δασμό 10% σε ξένα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Trade Act του 1974, για περίοδο 5 μηνών στους ήδη υφιστάμενους ανακοίνωσε, ενώ διεμήνυσε ότι όσοι επιβλήθηκαν για λόγους εθνικής ασφάλειας (Άρθρο 232) και οι υπάρχοντες (Άρθρο 301) είναι σε πλήρη ισχύ.

Ο νόμος επιτρέπει την επιβολή δασμών 15% για διάστημα 150 ημερών ωστόσο, αναλυτές και νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η απόφαση ενδέχεται να προσβληθεί νομικά.