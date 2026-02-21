Τσουκαλάς:-Στημένα-show-Γεωργιάδη-για-να-αποπροσανατολίσουν-από-τον-ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η εικόνα που έχει κυκλοφορήσει μέσω video με τους αστυνομικούς να έχουν προσάγει έναν ιατρό και να τον παρουσιάζουν δεμένο πισθάγκωνα ως ‘τρόπαιο’ μπροστά στον Άδωνι Γεωργιάδη δεν περιποιεί τιμή ούτε στην Ελληνική Αστυνομία ούτε στον υπουργό Υγείας», τονίζει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, υπογραμμίζοντας ότι «στις δημοκρατίες οι υπουργοί δεν υποκαθιστούν τη δικαστική εξουσία, ούτε δίνουν εντολές στην αστυνομία».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, υποστηρίζει ότι «τα στημένα show του κ. Γεωργιάδη έναν μόνο σκοπό εξυπηρετούν: Να δημιουργήσουν τεχνητές πολώσεις και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αποκάλυψη ότι κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχει διαγραφεί, ελέγχεται για απόκρυψη 10.000.000 ευρώ». «Να θολώσουν την επικαιρότητα», συνεχίζει, «για να μην επανέλθουν στη δημόσια συζήτηση οι ευθύνες ενός πρωθυπουργού, που έσπευσε να κρυφτεί πίσω από το άρθρο 86 για να μην παραπεμφθούν κορυφαίοι υπουργοί του για ένα σκάνδαλο, του οποίου ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί την έκταση και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες».

- sofokleous10.gr

