«dogfight»-στην-Κίτρινη-Θάλασσα:-Αμερικανικά-f-16-βρέθηκαν-πρόσωπο-με-πρόσωπο-με-κινεζικά

Μια επικίνδυνη προσέγγιση που οδήγησε σε σύντομη αλλά έντονη αντιπαράθεση (standoff) σημειώθηκε πάνω από τα διεθνή ύδατα της Κίτρινης Θάλασσας (Δυτική Θάλασσα), ανάμεσα σε Κίνα και Κορέα, καθώς η αμερικανική αεροπορία πραγματοποιούσε ευρείας κλίμακας ασκήσεις κοντά στην κινεζική Ζώνη Αναγνώρισης Αεράμυνας (CADIZ).

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Yonhap, στις 18 Φεβρουαρίου, περίπου 10 αμερικανικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν από τη βάση Osan στην Πιονγκτέκ της Νότιας Κορέας. Τα αεροσκάφη κινήθηκαν σε διεθνή εναέριο χώρο, ακριβώς στο σημείο όπου η Ζώνη Αναγνώρισης Αεράμυνας της Κορέας (KADIZ) συναντά την αντίστοιχη κινεζική (CADIZ), χωρίς ωστόσο οι δύο ζώνες να επικαλύπτονται στο συγκεκριμένο σημείο.

Μόλις τα αμερικανικά μαχητικά πλησίασαν την κινεζική ζώνη, το Πεκίνο απάντησε ακαριαία σηκώνοντας δικά του μαχητικά αεροσκάφη. Παρά την ένταση και την πρόσωπο με πρόσωπο αντιπαράθεση, αναφέρεται ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν παραβίασε τελικά την εθνική ζώνη αεράμυνας της άλλης.

Η στρατηγική σημασία των ADIZ

Αν και οι Ζώνες Αναγνώρισης Αεράμυνας (ADIZ) δεν αποτελούν κυρίαρχο εθνικό εναέριο χώρο βάσει του διεθνούς δικαίου, αποτελούν αυθαίρετα όρια που θέτουν τα κράτη για τον έγκαιρο εντοπισμό απειλών. Κατά παράδοση, τα στρατιωτικά αεροσκάφη κοινοποιούν τα σχέδια πτήσης τους όταν πλησιάζουν την ADIZ μιας άλλης χώρας, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται πως λειτούργησε ως σημείο τριβής.

Μήνυμα στην Κίνα με «στρατηγική ευελιξία»

Στρατιωτικοί αναλυτές ερμηνεύουν την κίνηση των ΗΠΑ ως μια προσπάθεια περιορισμού της κινεζικής επιρροής. Οι αμερικανικές δυνάμεις στην Κορέα (USFK) δίνουν πλέον έμφαση στη «στρατηγική ευελιξία», υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος τους δεν περιορίζεται μόνο στην αποτροπή της Βόρειας Κορέας, αλλά επεκτείνεται και στην ανάσχεση της Κίνας στην ευρύτερη περιοχή.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Νότιας Κορέας κράτησε αποστάσεις από το περιστατικό, δηλώνοντας: «Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε λεπτομέρειες των επιχειρήσεων των USFK. Διατηρούμε μια ισχυρή κοινή αμυντική στάση». Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ είχαν ενημερώσει τη Σεούλ για την άσκηση, χωρίς όμως να διευκρινίσουν τον συγκεκριμένο σκοπό της πτήσης.

Η αντίδραση του Πεκίνου

Η Κίνα επιβεβαίωσε το περιστατικό μέσω των κρατικών της μέσων. Η εφημερίδα Global Times ανέφερε ότι ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) κινητοποίησε ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις για συνεχή επιτήρηση και επαγρύπνηση, υποστηρίζοντας ότι «ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά στην κατάσταση».

Μέτωπο σε Ανατολική Θάλασσα και Ιαπωνία

Το περιστατικό αυτό δεν ήταν το μόνο στην περιοχή.

Στις 16 και 18 του μήνα πραγματοποιήθηκαν κοινά γυμνάσια με τη συμμετοχή 11 ιαπωνικών μαχητικών (F-2 και F-15) και 4 αμερικανικών στρατηγικών βομβαρδιστικών B-52.

Επιπλέον, στις 16 του μήνα, η Ιαπωνία αναχαίτισε ένα ρωσικό αεροσκάφος συλλογής πληροφοριών IL-20 που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Θάλασσας.