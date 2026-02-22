ΕΕ:-Να-σεβαστούν-οι-ΗΠΑ-την-διμερή-εμπορική-συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαίτησε από την Ουάσινγκτον να σεβαστεί την εμπορική συμφωνία που υπέγραψαν το καλοκαίρι του 2025 ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η επικεφαλής της Κομισιόν , Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η συμφωνία είναι συμφωνία», προειδοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα, μια ημέρα μετά τη συνομιλία του Επιτρόπου Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, με τον Αμερικανό ομόλογό του, Χάουαρντ Λούτνικ.

Η Επιτροπή, σε μια έντονα διατυπωμένη δήλωση, απαιτεί από την Ουάσινγκτον να παράσχει «την πιο ανταγωνιστική μεταχείριση» στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Προειδοποιεί ότι δεν θα δεχτεί καμία δασμολογική αύξηση πέραν εκείνης που συμφωνήθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για δασμούς 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά σταθερότητα εν μέσω της καταιγίδας. Αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες φοβούνται ότι θα χρειαστεί να επαναδιαπραγματευτούν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά και ότι οι φωνές εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα ζητούν ολοένα και περισσότερο αντίποινα κατά της Ουάσινγκτον.

«Η τρέχουσα κατάσταση δεν ευνοεί την επίτευξη «δίκαιου, ισορροπημένου και αμοιβαία επωφελούς» διατλαντικού εμπορίου και επενδύσεων, όπως συμφωνήθηκε και από τα δύο μέρη», προειδοποιεί η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της. «Τα προϊόντα της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται από την πιο ανταγωνιστική μεταχείριση, χωρίς αυξήσεις δασμών πέραν του σαφούς και χωρίς αποκλεισμούς ορίου που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως», τονίζει η Επιτροπή.

«Όταν εφαρμόζονται απρόβλεπτα, οι δασμοί είναι εγγενώς ανατρεπτικοί, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα στις παγκόσμιες αγορές και δημιουργώντας μεγαλύτερη αβεβαιότητα στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού», προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι Βρυξέλλες απαιτούν «πλήρη σαφήνεια» από την Ουάσινγκτον σχετικά με τα μέτρα που προτίθενται να υιοθετήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία οδήγησε τον Τραμπ να ανακοινώσει νέο δασμό 15% για όλες τις χώρες.

Το συνδυασμένο σύνολο και των δύο δασμών θα υπερέβαινε τον δασμό 15% που συμφωνήθηκε μεταξύ της Επιτροπής και της Ουάσινγκτον το περασμένο καλοκαίρι. Αλλά πάνω απ’ όλα, ο νέος γενικός δασμός, που θα είναι ο ίδιος για όλες τις χώρες παγκοσμίως, θα εξαλείψει το θεωρητικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έδωσε η εμπορική συμφωνία στην ΕΕ, λένε οι Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποστηρίξει ότι η συμφωνία ήταν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να αποφευχθεί ο δασμός 30% με τον οποίο ο Τραμπ είχε αρχικά απειλήσει την Ευρώπη.

Ωστόσο, πολλές φωνές στην Ευρώπη τη θεωρούν τη συμφωνία μη ισορροπημένη, υπέρ της Ουάσινγκτον: η ΕΕ μείωσε τους δασμούς σε διάφορα αμερικανικά προϊόντα και δεσμεύτηκε επίσης να αγοράσει ενεργειακά προϊόντα, όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, από τον αμερικανικό γίγαντα αξίας περίπου 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για την ΕΕ, η συμφωνία περιείχε τόσο μια πολιτική συνιστώσα (φυσικό αέριο, όπλα και αγορές επενδύσεων) όσο και μια νομική συνιστώσα. Η τελευταία, η οποία περιελάμβανε την αναστολή όλων των δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και ένα σύστημα που ευνοούσε την αγορά γεωργικών προϊόντων, εξακολουθεί να απαιτεί την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε προγραμματιστεί να ψηφίσει επ’ αυτής την επόμενη εβδομάδα, αλλά μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία για άλλη μια φορά έσπειρε αβεβαιότητα στο διατλαντικό εμπόριο, αυξάνονται οι εκκλήσεις όχι μόνο για αναστολή της ψηφοφορίας αλλά και ολόκληρης της συμφωνίας.

«Κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει αύριο την αναστολή της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και λόγω της αβεβαιότητας που έχει δημιουργήσει. «Κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα σε αυτό το σημείο», διαμαρτυρήθηκε ο Λάνγκε σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Υπάρχουν μόνο αναπάντητα ερωτήματα και αυξανόμενη αβεβαιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπόλοιπους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Λάνγκε, ο οποίος πιστεύει ότι η δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την Παρασκευή αλλάζει τους όρους και τη νομική βάση της συμφωνίας που υπέγραψαν ο Τραμπ και η Φον ντερ Λάιεν τον περασμένο Ιούλιο στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.