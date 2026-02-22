ΗΠΑ – Δασμοί: Οι εμπορικές συμφωνίες «θα εξακολουθήσουν να ισχύουν»

Οι εμπορικές συμφωνίες που σύναψαν οι ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα και άλλες χώρες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν παρά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ακύρωσε τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το Εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ.

«Συζητάμε ενεργά (σ.σ. με τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ). Θέλουμε να κατανοήσουν ότι αυτές οι συμφωνίες θα είναι καλές συμφωνίες. Υπολογίζουμε να τις τηρήσουμε. Είμαστε βέβαιοι ότι και οι εταίροι μας θα τις τηρήσουν» είπε ο Γκριρ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Για Κίνα: «Να διασφαλίσουμε ότι θα τηρήσουν το δικό τους μέρος της συμφωνίας»

Μιλώντας εξάλλου στη συνέχεια στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC διευκρίνισε ότι η συνάντηση που θα έχουν τον Απρίλιο ο Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ δεν έχει ως στόχο «να αντιπαρατεθούν στο θέμα των εμπορικών συναλλαγών».

«Το θέμα είναι να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα, να διασφαλίσουμε ότι θα τηρήσουν το δικό τους μέρος της συμφωνίας και θα αγοράσουν αμερικανικά προϊόντα, αγροτικά, (αεροσκάφη) Boeing και άλλα και να διασφαλίσουμε ότι θα μας στείλουν τις σπάνιες γαίες που χρειαζόμαστε», εξήγησε. «Αν υπάρχουν περαιτέρω σημεία συμφωνίας, θα τα βρούμε», διαβεβαίωσε.

Δεν υπάρχει η ίδια ευελιξία

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε την Παρασκευή ένα μεγάλο μέρος των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ επικαλούμενος έναν νόμο του 1977 (IEEPA) και επιτρέπει, θεωρητικά, στην εκτελεστική εξουσία, να παρεμβαίνει στον οικονομικό τομέα χωρίς να λάβει προηγουμένως την έγκριση του Κογκρέσου, εφόσον διαπιστώνει ότι υπάρχει «έκτακτη οικονομική ανάγκη». Η πλειοψηφία των δικαστών ωστόσο έκρινε ότι το Κογκρέσο θα έπρεπε να δώσει το «πράσινο φως» για την επιβολή δασμών.

Αμέσως, ο Τραμπ υπέγραψε ένα νέο διάταγμα επιβάλλοντας έναν παγκόσμιο δασμό ύψους 10% –που το Σάββατο τον ανέβασε στο 15%– που θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου, για 150 ημέρες, με μερικές εξαιρέσεις.

«Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι, με το πέρασμα του χρόνου, το Κογκρέσο μεταβίβασε τεράστιες εξουσίες στον πρόεδρο σε ό,τι αφορά τους δασμούς» ισχυρίστηκε ο Γκριρ παραδεχόμενος ότι τα άλλα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ο Λευκός Οίκος δεν προσφέρουν «την ίδια ευελιξία» με τον νόμο IEEPA.

--