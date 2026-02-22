Η-Χαμάς-ετοιμάζεται-να-αναδείξει-τον-νέο-ηγέτη-της,-μεταξύ-του-Χαλέντ-Μεσάαλ-και-του-Χαλίλ-αλ-Χάγια

Η οργάνωση Χαμάς, ακέφαλη μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, αφού ολοκλήρωσε τη διαδικασία των εσωτερικών εκλογών, σε μια περίοδο που προσπαθεί να χαράξει τη μεταπολεμική στρατηγική της.