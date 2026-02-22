Λαγκάρντ:-Η-ΕΕ-δεν-χρειάζεται-και-τους-27-για-να-προχωρήσει-στις-μεταρρυθμίσεις

Η πρόεδρος της ΕKT προτρέπει τις κυβερνήσεις της ΕΕ να βασιστούν σε «συνασπισμούς πρόθυμων» ώστε να προωθήσουν οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έχουν καθυστερήσει εδώ και καιρό.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προέτρεψε τις κυβερνήσεις της ΕΕ να βασιστούν σε «συνασπισμούς πρόθυμων» ώστε να προωθήσουν οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έχουν καθυστερήσει εδώ και καιρό, υποστηρίζοντας ότι το μπλοκ δεν χρειάζεται και τις 27 χώρες να συμμετάσχουν για να προχωρήσει.

Σε συνέντευξή της στην Wall Street Journal που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, η Λαγκάρντ επισήμανε την ευρωζώνη των 21 χωρών ως απόδειξη ότι η βαθύτερη ολοκλήρωση μπορεί να λειτουργήσει χωρίς πλήρη ομοφωνία των κρατών μελών της ΕΕ.

«Δεν έχουμε τους 27 γύρω από το τραπέζι, κι όμως λειτουργεί», είπε.

Τα σχόλια της Λαγκάρντ διατυπώνονται σε μία περίοδο όπου οι ηγέτες της ΕΕ συζητούν στον τρόπο ολοκλήρωσης της ένωσης κεφαλαιαγορών του μπλοκ η οποία έχει καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το εγχείρημα που τώρα ονομάζεται «Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων», αποσκοπεί στην εμβάθυνση των διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών αγορών και στην κινητοποίηση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων, όπως επισημαίνει το Politico.

Η απογοήτευση για την αργή πρόοδο έχει οδηγήσει πολλά μεγάλα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, να υποστηρίξουν μια προσέγγιση δύο ταχυτήτων που θα επέτρεπε σε μικρότερες ομάδες χωρών να ενσωματωθούν πιο γρήγορα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η ΕΕ θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο «ενισχυμένης συνεργασίας» εάν δεν επιτευχθεί ομοφωνία.

Η Λαγκάρντ, της οποίας η θητεία ως προέδρου της ΕΚΤ διαρκεί έως τον Οκτώβριο του 2027 και η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο εικασιών για πιθανή πρόωρη αποχώρησή της, δήλωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επικεντρωθεί στην υλοποίηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων.

Χαρακτηριστικό της αυξανόμενης ανυπομονησίας είναι το γεγονός πως η Λαγκάρντ απέστειλε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στους ηγέτες της ΕΕ μια λίστα πέντε σημείων με τίτλο «μέτρα επείγουσας ανάγκης» με τίτλο «Time for action», στην οποία περιγράφονται μέτρα για την ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών, την εταιρική εναρμόνιση και τον συντονισμό της έρευνας.

Ακόμα και η μερική εφαρμογή αυτών των μέτρων θα ενίσχυε σημαντικά το αναπτυξιακό δυναμικό της Ευρώπης, δήλωσε στην Wall Street Journal.