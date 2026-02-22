Ο-Τραμπ-ζητά-από-το-netflix-να-απομακρύνει-τη-Σούζαν-Ράις,-αλλιώς-θα-υπάρξουν-«συνέπειες»

Νέα πολιτική πίεση δέχεται το Netflix, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε δημόσια την απομάκρυνση της Σούζαν Ράις από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, απειλώντας μάλιστα με «συνέπειες».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ κάλεσε το Netflix να «απολύσει άμεσα» τη Ράις, χαρακτηρίζοντάς την «ρατσίστρια», «κομματική ακτιβίστρια» και «εχθρική προς τον Τραμπ».

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία για την εταιρεία streaming, η οποία επιδιώκει να κλείσει συμφωνία-μαμούθ για την απόκτηση βασικών περιουσιακών στοιχείων της Warner Bros. Discovery, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο και της πλατφόρμας HBO Max.

Donald Trump took to Truth Social on Saturday to demand that Netflix “immediately” fire former UN ambassador and board member Susan Rice or “pay the consequences”: “Netflix should fire racist, Trump Deranged Susan Rice, IMMEDIATELY, or pay the consequences. She’s got no talent… pic.twitter.com/I64KbQ4sMe — Variety (@Variety) February 22, 2026

Το σχόλιο που άναψε τη φωτιά

Η παρέμβαση Τραμπ ακολούθησε δηλώσεις της Ράις σε podcast του πρώην ομοσπονδιακού εισαγγελέα Preet Bharara, όπου η ίδια προειδοποίησε ότι μια μελλοντική Δημοκρατική κυβέρνηση δεν θα πρέπει να «συγχωρήσει ή να ξεχάσει» εταιρείες που «γονάτισαν» απέναντι στον Τραμπ.

Η ανάρτηση του προέδρου φέρεται να ήταν απάντηση και σε δημόσια τοποθέτηση της συμμάχου του Laura Loomer, η οποία κάλεσε τον Λευκό Οίκο να μπλοκάρει τη συμφωνία Netflix–Warner, επικρίνοντας έντονα τη Ράις.

Ούτε το Netflix ούτε η Ράις προχώρησαν άμεσα σε σχόλιο.

Στο τραπέζι 72 δισ. δολάρια – και το βλέμμα της Δικαιοσύνης

Η συμφωνία που επιδιώκει το Netflix αποτιμάται στα 72 δισ. δολάρια και απαιτεί έγκριση από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, η Paramount Global έχει καταθέσει εχθρική προσφορά ύψους 77,9 δισ. δολαρίων για το σύνολο της Warner, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών δικτύων όπως το CNN και το TNT.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει κατά πόσο η συμφωνία θα ενίσχυε υπερβολικά τη δεσπόζουσα θέση του Netflix ή θα οδηγούσε σε συνθήκες μονοπωλίου στην αγορά streaming και περιεχομένου.

Το πολιτικό υπόβαθρο

Η Ράις, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας επί προεδρίας Ομπάμα, υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο του Netflix από το 2018 έως το 2021 και επανήλθε το 2023.

Στο παρελθόν υπήρξε και γενική επίτροπος του John F. Kennedy Center for the Performing Arts, στο οποίο ο Τραμπ ανακηρύχθηκε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου πέρυσι, με τον Λευκό Οίκο να ανακοινώνει ότι ο χώρος θα μετονομαστεί σε «Trump-Kennedy Center» — κίνηση που αμφισβητήθηκε νομικά από Δημοκρατικούς.