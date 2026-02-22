Στουρνάρας-στο-politico:-h-εντυπωσιακή-ελληνική-ανάπτυξη-δεν-εξαρτάται-από-το-ρωσικό-πετρέλαιο

Αυτό είναι το μήνυμα του διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ελλάδας εν μέσω κατηγοριών ότι η Αθήνα προστατεύει τα εθνικά της οικονομικά συμφέροντα εμποδίζοντας την απαγόρευση της ΕΕ για την εξυπηρέτηση πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό αργό πετρέλαιο.

Η εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας δεν εξαρτάται από την εξυπηρέτηση της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας. Αυτό είναι το μήνυμα του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, σε συνέντευξή του στο Politico, εν μέσω κατηγοριών ότι η Αθήνα προστατεύει τα εθνικά της οικονομικά συμφέροντα εμποδίζοντας την απαγόρευση της ΕΕ για την εξυπηρέτηση πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό αργό πετρέλαιο.

Η απαγόρευση βρίσκεται στο επίκεντρο του τελευταίου σχεδίου δέσμης κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της πολεμικής οικονομίας της Μόσχας, καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια. Στις Βρυξέλλες, διαπραγματευτές αναφέρουν την Ελλάδα και τη Μάλτα ως τις βασικές χώρες που εκφράζουν αντιρρήσεις σχετικά με την απαγόρευση θαλάσσιων υπηρεσιών, την ώρα που επιχειρείται συμφωνία πριν από την προγραμματισμένη παρουσίαση του πακέτου.

Παρά το γεγονός πως η ναυτιλία της Ελλάδας εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το 7% της οικονομικής της παραγωγής, ο Στουρνάρας απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι o κλάδος – πόσο μάλλον η ναυτιλία που σχετίζεται με τη Ρωσία – στηρίζει την ανάπτυξη της χώρας, όπως επισημαίνει το Politico.

«Δεν είναι όπως στο παρελθόν. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός και η ναυτιλία», δήλωσε ο Στουρνάρας, τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει σταθεί στο πλευρό των Βρυξελλών όσο αφορά την στήριξη προς την Ουκρανία.

Ο διοικητής της ΤτΕ επισήμανε την μεταβλητότητα της ζήτησης για ναυτιλιακές υπηρεσίες. Τα έσοδα δείχνουν ότι ο κλάδος είναι ιδιαίτερα ασταθής για να στηρίξει την επιτυχημένη οικονομία της Ελλάδας, την οποία η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι θα αναπτυχθεί κατά 2,1% φέτος.

«Μετά από μια ισχυρή ανάκαμψη μετά την πανδημία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά περίπου 13% το 2023, παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα το 2024 και αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 15% το 2025», είπε. «Η πορεία αυτή αποκλίνει σαφώς από τη συνολική αναπτυξιακή επίδοση της Ελλάδας».

Διαφοροποίηση της οικονομίας

Ο Στουρνάρας επισήμανε την τεράστια επέκταση του φαρμακευτικού τομέα της ως απόδειξη της διαφοροποίησης της οικονομίας της Ελλάδας. Ο τομέας παρέχει περίπου το 10% των φαρμάκων της Ευρώπης.

Στο παρελθόν, ευρωβουλευτές είχαν καλέσει τον Μητσοτάκη να λάβει αυστηρότερα μέτρα κατά των Ελλήνων εφοπλιστών που φέρεται να αποκόμισαν δισεκατομμύρια από την πώληση παλαιότερων δεξαμενόπλοιων σε ρωσικές εταιρείες που βοηθούν στη μεταφορά λαθραίου πετρελαίου.

Η Αθήνα έχει δηλώσει προηγουμένως ότι κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις. Ωστόσο, δεν συμφωνεί πλήρως με τα τελευταία μέτρα του 20ού πακέτου των Βρυξελλών κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση στις Βρυξέλλες είναι ότι η εφαρμογή πλήρους απαγόρευσης στις θαλάσσιες μεταφορές θα ωφελούσε την ινδική και κινεζική ναυτιλία, εις βάρος της Ευρώπης. Η διακοπή της παραγωγής και της μεταφοράς πετρελαίου θα οδηγήσει επίσης σε υψηλότερες τιμές, ενισχύοντας τα ρωσικά έσοδα.

Ωστόσο, οι τρέχουσες και μελλοντικές ρωσικές κυρώσεις δεν αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τις εθνικές οικονομικές προοπτικές, σύμφωνα με τον Στουρνάρα. Η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από την εγχώρια ζήτηση, τις επενδυτικές δαπάνες και την ιδιωτική κατανάλωση. Αναμένει ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί με σταθερό ρυθμό περίπου 2% το 2027 και το 2028.

Αυτό θα διατηρούσε την Ελλάδα σε υψηλότερες επιδόσεις από το μεγαλύτερο μέρος της ευρωζώνης, σε αυτό που αποτελεί μια από τις πιο λαμπρές “success stories” μετά τη συρρίκνωση της οικονομίας της κατά περίπου το ένα τέταρτο κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους.

«Η Ελλάδα έχει αλλάξει πολύ», τόνισε, καταλήγει το Politico.