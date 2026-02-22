Συμμετοχή Γεραπετρίτη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Γάζα και οι εξελίξεις σχετικά με το Ιράν.
