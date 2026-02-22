Σύνταξη χωρίς εισφορές για ανέργους – Ποιοι οι δικαιούχοι για τη «γέφυρα» της ΔΥΠΑ

Διέξοδο σε χιλιάδες μακροχρόνια ανέργους που βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη σύνταξη προσφέρει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το κόστος καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), λειτουργώντας ως «γέφυρα» προς τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Το θεσμικό πλαίσιο – Πώς λειτουργεί η ρύθμιση

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από το άρθρο 10 του ν. 2874/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του ν. 5239/2025, και αφορά την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης για όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, αλλά έχουν μείνει εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλο διάστημα.

Στόχος είναι να καλυφθούν τα «κενά» στον ασφαλιστικό χρόνο, ώστε οι δικαιούχοι να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης και να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης γήρατος.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και περιορίζεται αποκλειστικά στη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για σύνταξη.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το μέτρο αφορά ανέργους που πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες

Υπολείπονται έως πέντε έτη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Διαθέτουν από 3.000 έως 4.500 ένσημα

Δεν υπάγονται σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών

Οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους μέχρι να συμπληρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ημερών.

Η σχετική δαπάνη καλύπτεται πλήρως από τους πόρους της ΔΥΠΑ, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Η διαδικασία βήμα – βήμα

Η διαδικασία υλοποίησης περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια:

Ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τη ΔΥΠΑ.

Υποβάλλει τη βεβαίωση στον e-ΕΦΚΑ, ο οποίος ελέγχει τον χρόνο ασφάλισης και τις προϋποθέσεις.

Ο e-ΕΦΚΑ διαβιβάζει τις καταστάσεις ωφελούμενων στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει μηνιαίως τις εισφορές και προχωρά στις σχετικές λογιστικές τακτοποιήσεις.

Οι εισφορές σε ταμεία επικουρικής ασφάλισης εκτός e-ΕΦΚΑ καλύπτονται επίσης από τη ΔΥΠΑ.

Χορμόβα: «Καμία θεμελίωση σύνταξης δεν πρέπει να χαθεί»

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, υπογραμμίζει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι η μακροχρόνια ανεργία, ιδίως στα τελευταία στάδια του επαγγελματικού βίου, δεν μπορεί να μετατραπεί σε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τη σύνταξη.

Όπως δηλώνει, «διασφαλίζουμε ότι χιλιάδες πολίτες που έχουν προσφέρει επί δεκαετίες στην οικονομία δεν θα βρεθούν σε αδιέξοδο λόγω της παρατεταμένης απουσίας τους από την αγορά εργασίας».

Η πλήρης κάλυψη των εισφορών, σημειώνει, λειτουργεί ως κρίσιμη «γέφυρα» ασφαλείας, επιτρέποντας στους δικαιούχους να ολοκληρώσουν τον ασφαλιστικό τους κύκλο με αξιοπρέπεια και να μεταβούν ομαλά στη συνταξιοδότηση.

Ένα δίχτυ προστασίας στην τελική ευθεία

Σε μια περίοδο όπου η παρατεταμένη ανεργία συχνά συμπίπτει με την πιο ευαίσθητη φάση του εργασιακού βίου, η ρύθμιση φιλοδοξεί να κλείσει ένα κρίσιμο κενό κοινωνικής προστασίας.

Για όσους βρίσκονται λίγα ένσημα πριν από τη σύνταξη, το μέτρο δεν αποτελεί απλώς τεχνική διευκόλυνση. Αποτελεί ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία να ολοκληρώσουν τον ασφαλιστικό τους κύκλο με προοπτική και ασφάλεια.

- – ΜΠΕ