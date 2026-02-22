Το-αόρατο-τείχος:-Γιατί-ο-ψηφιακός-μετασχηματισμός-των-ελληνικών-τραπεζών-σκοντάφτει-στα-μεσαία-στελέχη

Είναι μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ελληνική οικονομία των τελευταίων ετών. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν επενδύσει πάνω από €2 δισεκατομμύρια σε ψηφιακές υποδομές, έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά 50% από το 2008 (χάθηκαν πάνω από 31.000 θέσεις εργασίας) και έχουν κλείσει 2.282 καταστήματα. Κι όμως, πίσω από τα εντυπωσιακά νούμερα και τα press releases για την “ψηφιακή επανάσταση”, κρύβεται μια άβολη αλήθεια που λίγοι τολμούν να ονομάσουν: ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κυρίως top-down διαδικασία, ενώ τα μεσαία και χαμηλόβαθμα στελέχη δυσκολεύονται να ακολουθήσουν.

Μια πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που δημοσιεύτηκε το 2025 από τον εκδοτικό οίκο Springer, ρίχνει φως σε ένα φαινόμενο που απειλεί να υπονομεύσει τη βιωσιμότητα της τραπεζικής μετάβασης. Σε δείγμα 60 στελεχών και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά: οι πιο έμπειροι εργαζόμενοι (άνω των 6 ετών στον κλάδο) εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερο “φόβο τεχνολογίας” σε σχέση με τους νεοεισερχόμενους, ενώ τα ανώτατα στελέχη θεωρούν ότι λείπει η κουλτούρα ψηφιακού μετασχηματισμού – ακριβώς τη στιγμή που τα χαμηλότερα κλιμάκια πιστεύουν το αντίθετο.

Το παράδοξο της Εμπειρίας

Η έρευνα αποκαλύπτει έναν ανησυχητικό συσχετισμό: όσο περισσότερα χρόνια εργασίας έχει ένας τραπεζικός υπάλληλος, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίστασή του στην ψηφιακή αλλαγή. Οι εργαζόμενοι με πάνω από έξι χρόνια εμπειρίας καταγράφουν μέσο όρο “τεχνοφοβίας” 0,27, ενώ οι νεότεροι συνάδελφοί τους (κάτω των 6 ετών) καταγράφουν αρνητικό δείκτη -0,75 – δηλαδή σημαντικά χαμηλότερο φόβο απέναντι στην τεχνολογία.

“Αυτό δεν είναι απλώς θέμα ηλικίας”, επισημαίνει η μελέτη. “Είναι θέμα προσαρμοστικότητας και αίσθησης απειλής για την επαγγελματική θέση”. Οι παλαιότεροι τραπεζικοί υπάλληλοι, που έχουν ζήσει την κρίση, τα capital controls και τις συγχωνεύσεις, βλέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως επιπλέον απειλή – όχι ως ευκαιρία.

Αντιθέτως, οι εργαζόμενοι που προέρχονται από άλλους κλάδους (non-banking background) προσαρμόζονται ευκολότερα, ανεξαρτήτως ηλικίας. “Τα στελέχη που έρχονται από άλλους τομείς δεν έχουν την ίδια ‘κληρονομημένη’ αντίσταση στις αλλαγές”, σημειώνουν οι ερευνητές. “Δεν έχουν ενσωματώσει την παραδοσιακή τραπεζική κουλτούρα ως αναφορά”.

Ίσως το πιο ανησυχητικό εύρημα της έρευνας είναι η απόλυτη διαφωνία μεταξύ των επιπέδων διοίκησης. Τα ανώτατα στελέχη (C-level) θεωρούν ότι η τράπεζα δεν έχει κουλτούρα ψηφιακού μετασχηματισμού (μέσος όρος -2,65), ενώ τα μεσαία και χαμηλόβαθμα στελέχη πιστεύουν ότι αυτή υπάρχει (μέσος όρος +0,24).

Αυτό το χάσμα αντιλήψεων δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο: Η διοίκηση, αντιλαμβανόμενη την έλλειψη στρατηγικής, πιέζει για γρήγορες αλλαγές. Τα στελέχη, βλέποντας μόνο την πίεση χωρίς την υποδομή, αντιστέκονται. Και ο μετασχηματισμός σκοντάφτει στο “αόρατο τείχος” των μεσαίων κλιμακίων.

“Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στις ελληνικές τράπεζες είναι κυρίως top-down διαδικασία”, καταλήγει η μελέτη. “Βασίζεται στα ανώτατα στελέχη, τα οποία όμως προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά backgrounds. Αυτό δημιουργεί ένα κενό κατανόησης με το υπόλοιπο προσωπικό”.

Τα Νούμερα που “Φωνάζουν”

Η κατάσταση δεν είναι απλώς θεωρητική. Τα στοιχεία από την ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών για το 2024 είναι αποκαλυπτικά:

Μείωση προσωπικού 50% από το 2008 (από 63.000 σε 31.800 εργαζόμενους)

(από 63.000 σε 31.800 εργαζόμενους) Κλείσιμο 2.282 καταστημάτων (από 4.654 σε 2.372)

(από 4.654 σε 2.372) Μείωση ΑΤΜ κατά 45% (από 7.797 σε 4.278)

Παράλληλα, οι ψηφιακές συναλλαγές εκτινάχθηκαν: το 98% των συναλλαγών πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά, με το 70% των ενεργών πελατών να χρησιμοποιεί τακτικά e-banking και mobile banking. Η Eurobank ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το 70% των συναλλαγών γίνεται μέσω ψηφιακών καναλιών, ενώ η Alpha Bank αναφέρει ότι το 95% των συναλλαγών είναι ψηφιακές.

Όμως, πίσω από αυτά τα νούμερα, ποιος εξυπηρετεί τους πελάτες; Και με ποιες δεξιότητες;

Το “Κρυφό” Κόστος: Ποιότητα Εξυπηρέτησης και Κυβερνοασφάλεια

Η έρευνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εντοπίζει δύο κρίσιμους κινδύνους που προκύπτουν από αυτή τη δυσαρμονία:

Πρώτον, η ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών. Όταν τα στελέχη δεν έχουν ενσωματώσει την ψηφιακή αλλαγή, η εμπειρία του πελάτη γίνεται ασυνεπής. Ο πελάτης μπορεί να κάνει ψηφιακά τις συναλλαγές του, αλλά όταν χρειαστεί ανθρώπινη υποστήριξη, αντιμετωπίζει εργαζόμενους που δεν έχουν τα εργαλεία ή την κατάρτιση να τον βοηθήσουν αποτελεσματικά.

Δεύτερον, η κυβερνοασφάλεια. Τα στελέχη που αντιστέκονται στην ψηφιακή αλλαγή είναι πιθανότερο να αγνοούν βασικές πρακτικές ασφάλειας, δημιουργώντας “τρύπες” στο αμυντικό πλέγμα της τράπεζας. Σε μια εποχή που οι κυβερνοεπιθέσεις στις τράπεζες αυξάνονται, αυτό είναι εκρηκτικό μείγμα.

Η Ελληνική Πραγματικότητα vs. Οι Ανταγωνιστές

Το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό, αλλά στην Ελλάδα εντείνεται από τη δομή του τραπεζικού συστήματος. Όπως επισημαίνει η έρευνα, οι ελληνικές τράπεζες είναι “ετερογενείς” – δημιουργήθηκαν από συγχωνεύσεις ιδρυμάτων με διαφορετικές κουλτούρες, ιστορίες και πρακτικές.

“Αυτή η ετερογένεια δυσχεραίνει την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και μεθόδων εργασίας”, σημειώνουν οι ερευνητές. “Σε αντίθεση με τις νεοσύστατες ψηφιακές τράπεζες (neobanks) που ξεκινούν με συγκεκριμένη κουλτούρα, οι ελληνικές τράπεζες κουβαλούν το βάρος της ιστορίας τους”.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο ανταγωνισμός από τα fintech εντείνει την πίεση. Οι νέοι παίκτες δεν έχουν το “βάρος” των παραδοσιακών δομών και προσφέρουν απρόσκοπτες ψηφιακές εμπειρίες. Οι ελληνικές τράπεζες, από την άλλη, πρέπει να “σύρουν” μαζί τους χιλιάδες εργαζόμενους που δεν είναι έτοιμοι για αυτή τη μετάβαση.

Τι Δείχνουν τα Παραδείγματα: Επιτυχίες και Αποτυχίες

Η Eurobank παρουσιάζει ίσως το πιο ενδιαφέρον παράδειγμα. Με στρατηγική εστίαση στην ψηφιακή καινοτομία, έχει καταφέρει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς σε νέους πελάτες (18-39 ετών) κατά 6,9 ποσοστιαίες μονάδες σε τρία χρόνια. Όμως, ακόμα και εκεί, η πρόοδος είναι “ανομοιόμορφη” μεταξύ των τμημάτων.

Αντίθετα, η Alpha Bank, παρά τη σημαντική μείωση του δικτύου καταστημάτων (από 673 σε 291 σε τέσσερα χρόνια), αντιμετωπίζει προκλήσεις στην ενσωμάτωση του προσωπικού στα νέα ψηφιακά μοντέλα εργασίας. Η μείωση των καταστημάτων κατά 57% δεν συνοδεύτηκε ανάλογα από αλλαγή στη νοοτροπία των εργαζομένων.

Η Λύση: Από την Επιβολή στην Ενσωμάτωση

Η έρευνα καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις, που απευθύνονται τόσο στη διοίκηση όσο και στο προσωπικό:

Για τη Διοίκηση:

Κατανόηση της “ανθρώπινης πλευράς” του μετασχηματισμού, όχι μόνο της τεχνολογικής

του μετασχηματισμού, όχι μόνο της τεχνολογικής Επένδυση στην εκπαίδευση που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, όχι όχι απλώς στα θεωρητικά σεμινάρια

που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, όχι όχι απλώς στα θεωρητικά σεμινάρια Δημιουργία “πρέσβεων” του ψηφιακού μετασχηματισμού από τα ίδια τα στελέχη, όχι μόνο από εξωτερικούς συμβούλους

του ψηφιακού μετασχηματισμού από τα ίδια τα στελέχη, όχι μόνο από εξωτερικούς συμβούλους Αναγνώριση της “τεχνοφοβίας” ως φυσιολογικής αντίδρασης, όχι ως αδυναμίας

Για τα Στελέχη:

Ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση του μετασχηματισμού, όχι παθητική αποδοχή

στη διαμόρφωση του μετασχηματισμού, όχι παθητική αποδοχή Αναζήτηση εκπαίδευσης πέρα από τα υποχρεωτικά προγράμματα

πέρα από τα υποχρεωτικά προγράμματα Ανοιχτή επικοινωνία με τη διοίκηση για τις πραγματικές δυσκολίες

Το Μεγάλο Στοίχημα: Βιωσιμότητα vs. Αριθμοί

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταφέρει το ακατόρθωτο: από το χείλος της κατάρρευσης το 2015, σήμερα είναι κερδοφόρες, με ισχυρές κεφαλαιακές βάσεις και ρεκόρ αποδόσεων. Η Eurobank εμφάνισε καθαρά κέρδη €1,61 δισ. το 2024 (+31%), η Alpha Bank €1,36 δισ. (+55%), η Εθνική €1,45 δισ. (+14%) και η Πειραιώς €1,04 δισ. (+5%).

Όμως, η βιωσιμότητα αυτής της επιτυχίας εξαρτάται από την ικανότητα των τραπεζών να μετατρέψουν τους εργαζόμενους από “ανθρώπινο κεφάλαιο” σε “ψηφιακούς πρεσβευτές”. Όχι απλώς να μειώσουν το προσωπικό, αλλά να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες αυτού που μένει.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά η έρευνα: “Η επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν μετριέται μόνο με τους δείκτες ψηφιακών συναλλαγών, αλλά με την ικανότητα των εργαζομένων να υποστηρίζουν αυτή τη νέα πραγματικότητα”.

Επίλογος: Η Επόμενη Μέρα

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Μπορεί να συνεχίσει την πορεία του “lean and mean” – μικρότερο, πιο αποδοτικό, αλλά ενδεχομένως πιο ευάλωτο σε κρίσεις ποιότητας και ασφάλειας. Ή μπορεί να επενδύσει στην ανθρώπινη διάσταση του μετασχηματισμού, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο τραπεζικής που συνδυάζει την τεχνολογική αριστεία με την ανθρώπινη εμπειρία.

Η έρευνα καταλήγει με μια προειδοποίηση: “Οι τράπεζες που θα αγνοήσουν αυτό το χάσμα ανάμεσα σε διοίκηση και προσωπικό κινδυνεύουν να δημιουργήσουν ένα εύθραυστο οικοδόμημα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι απλώς τεχνολογία – είναι ανθρώπινη αλλαγή”.

Στο τέλος της ημέρας, ο πελάτης δεν ενδιαφέρεται για τα algorithms και τα APIs. Ενδιαφέρεται για την εμπιστοσύνη. Και αυτή χτίζεται – ή χάνεται – από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις οθόνες.