ai-θόρυβος,-κερδοφορία-ισχυρή

Η τρέχουσα περίοδος αποτελεσμάτων στη Wall Street χαρακτηρίζεται από ένα παράδοξο: τα κέρδη υπεραποδίδουν, αλλά ο διάλογος περιστρέφεται γύρω από τον φόβο της τεχνολογικής ανατροπής.

Στις τηλεδιασκέψεις του δ’ τριμήνου 2025 καταγράφηκαν 126 αναφορές σε “AI disruption”, αυξημένες σχεδόν κατά 100% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και πάνω από τρεις φορές υψηλότερες από το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Κι όμως, οι εταιρείες του S&P 500 κατέγραψαν αύξηση EPS +12% σε ετήσια βάση, έναντι εκτίμησης +8,4%, με ποσοστό άνω του 75% να ξεπερνά τις προβλέψεις. Στο ταμπλό, ο S&P 500 μπάινει μέσα στη ζώνη των 6.900 με 6.920 μονάδων, επίπεδο όπου η ανοδική ορμή θα παίξει μεγάλο ρόλο για τη συνέχεια.

Μια πειστική υπέρβαση θα άνοιγε πεδίο για τη ζώνη των ιστορικών υψηλών ανάμεσα στις 7.000 με 7.030 μονάδες, ενώ αντίθετα η αδυναμία διάσπασης αυξάνει την πιθανότητα βραχυπρόθεσμης αποφόρτισης προς το εύρος των 6.770 με 6.700 μονάδων.

Η τεχνική αυτή ισορροπία αντανακλά και τη δομή των τοποθετήσεων. Τα hedge funds έχουν συγκεντρώσει σημαντικό μέρος του ρίσκου τους σε περιορισμένο αριθμό τίτλων: η καθαρή έκθεση στις “Magnificent 7” ανέρχεται στο 22%, αυξημένη κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες από τον Απρίλιο 2025 και σχεδόν τριπλάσια από τα χαμηλά του 2022.

Παράλληλα, η έκθεση σε ημιαγωγούς κινείται σε υψηλό πενταετίας, ενώ το λογισμικό έχει περιοριστεί σε χαμηλό πενταετίας, στοιχείο που υποδηλώνει επιλεκτική, όχι οριζόντια, αισιοδοξία.

Στο ίδιο πλαίσιο διαφοροποίησης, η Berkshire Hathaway περιόρισε κατά 77% τη θέση της στην Amazon (1,7 δισ. δολ.) και ρευστοποίησε 2,7 δισ. δολ. σε Apple, κίνηση που προσθέτει μια νότα προσεκτικής διαχείρισης σε μια αγορά με υψηλή συγκέντρωση κεφαλαίων.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

February 22, 2026