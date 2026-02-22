bulls…-και-στα-βοοειδή

Η αγορά των συμβολαίων Live Cattle εισέρχεται σε φάση έντονης τεχνικής και θεμελιώδους σύγκλισης. Στο 55ήμερο γράφημα τιμών, η ανοδική γραμμή στήριξης που ξεκίνησε από τα χαμηλά των 232 σεντς ανά λίμπρα (cents/lb) διατηρείται ακέραιη, με διαδοχικά υψηλότερα χαμηλά και συσσώρευση ακριβώς κάτω από τη ζώνη των 248 σεντς.

Η διάσπαση αυτής της οριζόντιας αντίστασης αυξάνει την πιθανότητα κίνησης προς τα 280 σεντς ανά λίμπρα, δηλαδή περίπου 6,17 δολάρια ανά κιλό (1 lb = 0,4536 kg). Το διαγραμματικό στήσιμο ενισχύεται από ισχυρούς θεμελιώδεις καταλύτες.

Το αμερικανικό κοπάδι βοοειδών έχει υποχωρήσει στα 85 εκατ. ζώα, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1951, σύμφωνα με το USDA. Από το ιστορικό υψηλό των 130 εκατ. το 1975, η μείωση αγγίζει τα 45 εκατ., ενώ από το 2020 χάθηκαν επιπλέον 10 εκατ. ζώα.

Η στενότητα προσφοράς μεταφράζεται ήδη σε πληθωριστική πίεση: οι τιμές βοδινού και μοσχαρίσιου αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, όταν το κοτόπουλο κινήθηκε μόλις +1,1% και το γάλα παρέμεινε ουσιαστικά στάσιμο.

Ακόμη και αν ξεκινήσει άμεσα ανασυγκρότηση του κοπαδιού, η νέα παραγωγή δύσκολα θα φθάσει στην αγορά πριν από το 2028.

Η τεχνική εικόνα και η στενότητα προσφοράς ευθυγραμμίζονται υπέρ της ανοδικής συνέχειας και σε αυτή τη κίνηση, το steak θα τείνει να ψήνεται…medium-rare για τους καταναλωτές, αλλά well-done για όσους βρίσκονται στη σωστή πλευρά του συμβολαίου.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

February 22, 2026