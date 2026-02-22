data-centers-σε-ιστορική-τροχιά

Ο FTSE Nareit Equity Data Centers Index (FN1000) αποτελεί τον βασικό δείκτη αποτύπωσης των αμερικανικών REITs που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υποδομές data centers.

Αντικατοπτρίζει την πορεία εταιρειών όπως η Equinix (EQIX) και η Digital Realty Trust (DLR), που κατέχουν και εκμισθώνουν εγκαταστάσεις φιλοξενίας servers, cloud υποδομών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης – δηλαδή τον «σκελετό» της ψηφιακής οικονομίας.

Στο τριεβδομαδιαίο chart, ο δείκτης έχει διασπάσει με μεγάλη ένταση τη γραμμή αντίστασης “Q” και κατευθύνεται προς την οροφή των ιστορικών υψηλών ανάμεσα στα 1.800 με 1.920.

Το θεμελιώδες υπόβαθρο παραμένει εντυπωσιακό.

Η παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για data centers εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 1.596 TWh έως το 2035, αύξηση +255% σε σχέση με το 2025. Οι ΗΠΑ προβλέπεται να αγγίξουν τις 430 TWh (+144%), η Κίνα 397 TWh (+255%) και η Ευρώπη 274 TWh (+303%). Μόνο τα νέα κέντρα έως το 2030 θα απαιτήσουν άνω των 600 TWh, ποσότητα ισοδύναμη με την κατανάλωση περίπου 60 εκατ. νοικοκυριών.

Η πορεία της τεχνητής νοημοσύνης εξαρτάται πλέον ευθέως από την επάρκεια ισχύος και ο FN1000 βρίσκεται στην καρδιά αυτής της ενεργειακής εξίσωσης.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

