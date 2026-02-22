software-στο-μάτι-της-καταιγίδας

Κοιτώντας το εβδομαδιαίο chart του iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) και τα πρόσφατα δεδομένα της αγοράς, η εικόνα στον κλάδο λογισμικού μετατρέπεται σε μία από τις πιο «θερμές» ιστορίες μεταβλητότητας στις αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές.

Οι μετοχές software έχουν επεκτείνει το sell-off με το ETF να υποχωρεί περίπου -22% από την αρχή του έτους, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2025. Αυτό που τραβά την προσοχή είναι η ένταση των ροών.

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ο τζίρος στο IGV διαμορφώθηκε στα 10,96 δισ. δολάρια, επίπεδο που αντιστοιχεί σε πάνω από 5 φορές τον μέσο όρο 200 ημερών και περίπου 3,5 φορές τον 50ήμερο. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά το απόλυτο ρεκόρ των 13,23 δισ. δολαρίων στις 6 Φεβρουαρίου, επιβεβαιώνοντας ότι οι τοποθετήσεις στον κλάδο γίνονται πλέον με όρους μαζικής ανακατανομής κεφαλαίων.

Για λόγους σύγκρισης, στην κορύφωση της φάσης υπερθέρμανσης του 2021 ο αντίστοιχος τζίρος κινούνταν κοντά στα 5,8 δισ. δολάρια — σχεδόν στο μισό των σημερινών επιπέδων. Αυτή η εκτόξευση του τζίρου υποδηλώνει ότι οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν ενεργά θέσεις σε μια κατηγορία που βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη αναδιάρθρωση μετά από χρόνια υπεραπόδοσης.

Η μεταβλητότητα συσχετίζεται με την επανεκτίμηση των προοπτικών του κλάδου στις ευρύτερες τάσεις τεχνητής νοημοσύνης, όπου η υπερσυγκέντρωση ρίσκου σε «megacap» τεχνολογικές μετοχές έχει ήδη αναγκάσει πολλούς παίκτες να εξισορροπούν τις θέσεις τους.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

