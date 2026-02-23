«Έχει σφυγμό» η γερμανική οικονομία – Τόνωση για την επιχειρηματική εμπιστοσύνη

«Η γερμανική οικονομία δείχνει σημάδια ζωής», τόνισε ο πρόεδρος του Ifo, Κλέμενς Φουστ.

Ενισχύθηκε η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γερμανία τον Φεβρουάριο, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης διαγράφει μια πολυετή περίοδο αδυναμίας.

Ο δείκτης προσδοκιών του Ifo Institute αυξήθηκε στις 90,5 μονάδες από αναθεωρημένες 89,6 τον Ιανουάριο, υπερβαίνοντας τη διάμεση πρόβλεψη των 90 μονάδων σε έρευνα του -. Παράλληλα, και ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών βελτιώθηκε περισσότερο από όσο ανέμενε η αγορά.

«Η γερμανική οικονομία δείχνει σημάδια ζωής», τόνισε ο πρόεδρος του Ifo, Κλέμενς Φουστ, επισημαίνοντας ότι η εγχώρια ζήτηση παραμένει ισχυρή, ενώ οι εξαγωγές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Όπως σημείωσε, το δημοσιονομικό πακέτο ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα.

Οι προοπτικές της Γερμανίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχία των εκτεταμένων κρατικών επενδύσεων σε υποδομές και άμυνα, καθώς και από μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα σε ένα περιβάλλον υψηλότερων αμερικανικών δασμών και αυξημένου ανταγωνισμού από κινεζικές επιχειρήσεις.

Το ΑΕΠ παρουσίασε άνοδο πέρυσι για πρώτη φορά από το 2022, αν και με περιορισμένο ρυθμό 0,2%. Οι νέες εμπορικές εντάσεις, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ, αναδεικνύουν ωστόσο τους κινδύνους που εξακολουθούν να υφίστανται.

«Υπάρχει αβεβαιότητα για το αν θα διατηρηθεί η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–ΕΕ», προειδοποίησε ο Φουστ, τονίζοντας ότι η αβεβαιότητα αυτή επιβαρύνει τη γερμανική εξαγωγική βιομηχανία.