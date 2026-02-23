ΑΙ: Ούτε παράδεισος από σιλικόνη, ούτε κόλαση από αλγόριθμους, η νέα εποχή θέλει δουλειά

Η κινδυνολογία ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αφανίσει την ανθρωπότητα έχει, ευτυχώς, ξεφουσκώσει. Ωραία. Μόνο που στη θέση της ξεφύτρωσαν δύο άλλα άκρα: από τη μία η ΤΝ ως εισιτήριο για ουτοπία, από την άλλη η ΤΝ ως μηχανή μαζικής ανεργίας και κοινωνικής διάλυσης. Και τα δύο τρέφουν την ίδια δημόσια υστερία — απλώς αλλάζουν πρόσημο.

Το 1812 οι Λουδίτες έσπαγαν τις πλεκτομηχανές με σφυριά γιατί φοβούνταν ότι «θα χαθούν οι δουλειές». Σήμερα τα σφυριά είναι τα podcasts, τα Substack και τα εύκολα viral αφηγήματα. Η άγνοια βρήκε νέα εργαλεία, όχι νέα επιχειρήματα.

Η ουτοπία που υπόσχεται ένα «κράτος ιδιοφυιών σε data center»

Το πρώτο σενάριο-πυροτέχνημα είναι η ουτοπία. Ο Dario Amodei της Anthropic μιλά για το ότι «πλησιάζουμε στο τέλος του εκθετικού» και για μια εποχή όπου θα έχουμε μια «χώρα ιδιοφυιών μέσα σε ένα data center». Η μαζική ανεργία έρχεται, μας λένε, αλλά δεν πειράζει — δεν θα χρειάζεται να δουλεύουμε. Θα καθόμαστε σπίτι, θα παίζουμε “Assassin’s Creed” στο Xbox, θα βλέπουμε “Bridgerton” σεζόν 12, θα τρώμε 3D-εκτυπωμένο ρολό “Beyond Meat” που θα το φέρνει μια Rosie-ρομπότ από κάποιο… «φαγητοράκι-συρταρο-ποδηλατάκι» τύπου Τζορτζ Τζέτσον. Όπως σε ένα μόνιμο Burning Man: άπειροι πόροι, μηδενική πολιτική, ειρήνη και αγάπη. Μια αισθητική «όλα λύθηκαν», με αφίσες του Bernie Sanders παντού.

Το πρόβλημα με τις ουτοπίες είναι ότι συνήθως περιγράφουν έναν κόσμο χωρίς τριβές, χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων και —κυρίως— χωρίς περιορισμούς. Δηλαδή έναν κόσμο που δεν υπάρχει.

Η δυστοπία των «τεχνοφασιστών ολιγαρχών» και των κατοικίδιων

Το δεύτερο σενάριο-υστερίας είναι η δυστοπία. «Τεχνοφασίστες ολιγάρχες» θα ελέγχουν τα πάντα, λένε κάποιοι. Άλλοι προβλέπουν ότι «θα είμαστε καλοταϊσμένα κατοικίδια». Άλλοι το βαφτίζουν «πλήρως αυτοματοποιημένο νεοφεουδαρχισμό», με εμάς στον ρόλο του δουλοπάροικου. Ρομποτικά αυτοκίνητα, ρομπο-αστυνομικοί, terminators, μια Skynet που θα βαθμολογεί το κοινωνικό μας στάτους από τα likes στο Instagram — εκτός αν είμαστε όλοι κλεισμένοι σε κάψουλες τύπου Matrix, με Neuralinks να «ρουφάνε» την ψυχική μας ενέργεια.

Η δυστοπία πουλάει γιατί φοβίζει. Και ο φόβος είναι το πιο αποτελεσματικό καύσιμο πολιτικής και «ρυθμιστικής» φαντασίωσης.

Όταν η «ουτοπία» γίνεται άλλοθι για κακές πολιτικές

Υπάρχει και ένα τρίτο μοτίβο, πιο ύπουλο: η υπόσχεση της ουτοπίας συχνά καταλήγει να γίνεται άλλοθι για δυστοπικές επιλογές. Ιστορικά, τα μεγάλα «θα φτιάξουμε τον παράδεισο» έχουν συχνά μετατραπεί σε μηχανισμούς που στραγγαλίζουν την παραγωγή και ενισχύουν τους αυτο-επιλεγμένους «φωτισμένους» διαχειριστές της. Και οι μυθικές απώλειες θέσεων εργασίας γίνονται το τέλειο επιχείρημα για να πλασαριστούν λύσεις τύπου «καθολικό βασικό εισόδημα» ως μόνιμη επιδότηση παθητικότητας — ένας ευγενικός τρόπος να μας πουν «μείνετε στη θέση σας».

Ας μην το σερβίρουμε ως πρόοδο. Είναι απλώς μια νέα μορφή εξάρτησης.

Τι πραγματικά αλλάζει: αυτοματοποιούνται εργασίες, όχι η οικονομία σε 18 μήνες

Ο Mustafa Suleyman, CEO της Microsoft AI, το λέει ωμά: σε 12–18 μήνες «τα περισσότερα από τα καθήκοντα» στη λευκή εργασία (δικηγόροι, λογιστές, project managers, marketing) μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Σημειώνουμε τη λέξη-κλειδί: καθήκοντα, όχι δουλειές. Αυτό είναι το σημείο που χάνεται στη μετάφραση από την τεχνολογία στην πολιτική υστερία.

Οι boosters πιστεύουν ότι η ΤΝ θα ανοίξει μια νέα εποχή παραγωγικότητας — εδώ συμφωνούμε. Εκεί που διαφωνούμε κάθετα είναι στο άλμα από το «θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα» στο «θα καεί η μισή αγορά εργασίας και θα πάμε σε 20% ανεργία». Αυτό δεν είναι πρόβλεψη· είναι σενάριο τρόμου.

Το πιο πιθανό μέλλον είναι το βαρετό: σταδιακή απαξίωση και ανάπτυξη

Ούτε ουτοπία, ούτε δυστοπία. Τουλάχιστον όχι σε αυτόν τον αιώνα. Υπάρχει υπερβολικά πολλή δουλειά να γίνει. Αυτό που θα δούμε είναι ένα τρίτο σενάριο: σταδιακή απαξίωση συγκεκριμένων ρόλων, σταδιακή αναδιάταξη καθηκόντων και —παράλληλα— υψηλότερη ανάπτυξη.

Η παραγωγικότητα είναι θετική για την κοινωνία, αλλά δεν γυρίζει τον διακόπτη σε μια νύχτα. Όπως στην «δημιουργική καταστροφή» του Schumpeter, η τεχνολογία ξεκινά από το «πάνω ράφι» όπου είναι οικονομικά βιώσιμη (σήμερα: ΤΝ για κώδικα και customer service) και μετά κατεβαίνει, κλάδο-κλάδο, σε βάθος χρόνου. Κάθε φορά ακούμε «αυτή τη φορά είναι αλλιώς». Κάθε φορά δεν είναι τόσο αλλιώς.

Οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν την ΤΝ για να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες και να αυξήσουν κέρδη — ας μην κάνουμε ότι σοκαριζόμαστε. Το κέρδος, όμως, χρηματοδοτεί νέες ανάγκες, νέα προϊόντα, νέα κανάλια, νέα προβλήματα προς επίλυση. Η παραγωγικότητα «σκοτώνει» δουλειές μόνο αν τραβάμε στιγμιότυπα και αγνοούμε τη δυναμική.

Με 20% ανεργία ποιος θα αγοράζει τα προϊόντα της «νέας παραγωγικότητας»;

Ας θέσουμε το απλό, άβολο ερώτημα: αν όντως πάμε σε τεράστια ανεργία, ποιος θα αγοράζει όλα αυτά που η ΤΝ υποτίθεται ότι θα κάνει φθηνότερα και άφθονα; Χωρίς αγοραστές δεν υπάρχει ανάπτυξη. Σε ποιον θα πουλάνε; Στους influencers;

Ένα οικονομικό σύστημα δεν μπορεί να έχει για πολύ υψηλή ανεργία και ταυτόχρονα διαρκώς αυξανόμενη παραγωγή, χωρίς να σπάει κάτι θεμελιώδες. Ναι, υπάρχει «ανάκαμψη χωρίς δουλειές» μετά από κρίσεις (το είδαμε μετά το 2008, το είδαμε και μετά την Covid). Αλλά αργά ή γρήγορα οι δουλειές επιστρέφουν, γιατί η παραγωγικότητα δημιουργεί πλεονάζον κεφάλαιο που ψάχνει επενδύσεις σε νέες, πιο σύνθετες ανάγκες. Και οι ανάγκες δεν τελειώνουν ποτέ.

Η τεχνολογία σκοτώνει επαγγέλματα — και γεννά άλλα που σήμερα δεν έχουμε καν λέξεις

Οι αγρότες, οι κατασκευαστές «buggy whip», οι τηλεφωνητές εξυπηρέτησης πελατών δεν εξαφανίστηκαν για να μείνει κενό. Το κενό γέμισε με δουλειές που κάποτε έμοιαζαν επιστημονική φαντασία: βιοτεχνολογία, βελτιστοποίηση μηχανών, νέες μορφές νομικής/χρηματοοικονομικής τεχνογνωσίας, εργαλεία πρόβλεψης, αγορές πιθανοτήτων, ρόλους που σήμερα μόλις σχηματίζονται.

Η παραγωγικότητα είναι δημιουργός θέσεων, όχι εκτελεστής. Το desktop publishing έκανε τον καθένα «εκδότη». Τα spreadsheets έκαναν τον καθένα «αναλυτή». Και η generative AI — από τον Claude μέχρι τα υπόλοιπα μοντέλα — κάνει πολύ περισσότερους ανθρώπους ικανούς να γράψουν κώδικα ή να αυτοματοποιήσουν ροές εργασίας, χωρίς να έχουν κλασικό υπόβαθρο πληροφορικής.

Ακόμα και ο «ουτοπικός» Τζορτζ Τζέτσον δούλευε. Απλώς δούλευε αλλιώς.

Τι πρέπει να κάνουμε αντί να πανικοβαλλόμαστε

Η generative AI θα αλλάξει θεμελιωδώς τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Και λοιπόν; Η σωστή απάντηση δεν είναι η απαγόρευση, ούτε το «ας κλείσουμε τα μάτια». Είναι η προσαρμογή.

Χρειαζόμαστε την ΤΝ στην εκπαίδευση, όχι ως σκονάκι, αλλά ως εργαλείο ενίσχυσης δεξιοτήτων: καλύτερη γραφή, καλύτερη σκέψη, καλύτερη παραγωγή, καλύτερη κατανόηση. Έχουμε βουνά προβλημάτων που δεν λύθηκαν ποτέ — και τεράστιο ανεκμετάλλευτο ανθρώπινο δυναμικό που περιμένει να ξεκλειδωθεί. Μερικοί θα πουν «θεραπείες καρκίνου, μακροζωία, Άρης». Μπορεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε. Και αυτό είναι το νόημα: το νέο είναι συνήθως αδιανόητο μέχρι να γίνει πραγματικότητα.

Η αύξηση παραγωγικότητας από την ΤΝ ήδη φαίνεται σε μικρές, καθημερινές νίκες που αθροίζονται σε τεράστιο αποτέλεσμα. Με έναν βοηθό κώδικα, ένας developer ξεμπερδεύει πιο γρήγορα με boilerplate, tests, refactoring και debugging, άρα ο χρόνος μεταφέρεται από τα «χαζά» στα δύσκολα (αρχιτεκτονική, ασφάλεια, προϊόν). Στην εξυπηρέτηση πελατών, τα chat/voice bots αναλαμβάνουν τα επαναλαμβανόμενα (παραγγελίες, αλλαγές, ραντεβού), ενώ οι άνθρωποι πιάνουν τα σύνθετα — και το μέσο “time to resolution” πέφτει χωρίς να πέφτει η ποιότητα.

Στα γραφεία, η ΤΝ συνοψίζει πρακτικά, «καθαρίζει» - threads, φτιάχνει πρώτα drafts σε προτάσεις, briefs, παρουσιάσεις, και μετατρέπει μισή μέρα χαρτούρα σε μία ώρα ελέγχου και διόρθωσης. Στα νομικά και στη συμμόρφωση, περνάει συμβόλαια για ρήτρες, ασυνέπειες και κινδύνους σαν δεύτερο ζευγάρι μάτια, ώστε οι νομικοί να κάνουν αυτό που αξίζει: κρίση και στρατηγική. Στα οικονομικά, αυτοματοποιεί συμφωνίες, κατηγοριοποιήσεις και ανίχνευση ανωμαλιών, μειώνοντας λάθη και «σβήνοντας» καθυστερήσεις κλεισίματος μήνα.

Στην εφοδιαστική αλυσίδα, βελτιώνει προβλέψεις ζήτησης και δρομολόγια, άρα λιγότερο στοκ που σαπίζει και λιγότερα φορτηγά που γυρίζουν άδεια. Όλα αυτά δεν είναι μαγικό ραβδί: είναι πολλαπλασιαστής χρόνου — και όταν κερδίζουμε χρόνο, κερδίζουμε παραγωγή, κερδίζουμε επένδυση, κερδίζουμε χώρο για το επόμενο πρόβλημα που θα γεννήσει την επόμενη δουλειά.

Ας θυμηθούμε πόσο εξωφρενικό θα ακουγόταν το 2010 ότι με ένα κλικ θα εμφανίζεται αυτοκίνητο σε πέντε λεπτά, με ή χωρίς οδηγό. Ότι θα βλέπουμε 4K σειρές στο κινητό από Wi-Fi. Ότι μια ολόκληρη γενιά θα παίρνει ειδήσεις από TikTok. Θα γελούσαμε, θα ειρωνευόμασταν, θα λέγαμε «σιγά».

Το νέο δεν το «προβλέπουμε» εύκολα. Το φτιάχνουν οι δημιουργοί του, με ρίσκο.

Και γι’ αυτό, ας αγνοήσουμε την υστερία. Ας αγνοήσουμε και τα παραμύθια της μαζικής ανεργίας. Είναι κοντόφθαλμα στιγμιότυπα. Ο κόσμος είναι πολύ πιο δυναμικός. Δεν θα γίνουμε κανενός κατοικίδιο.