ΔΕΣΦΑ: Πλήρης δέσμευση του «Κάθετου Διαδρόμου» για τον Μάρτιο – Κρίσιμη εξέλιξη εν όψει του ραντεβού στις ΗΠΑ

Κομβική εξέλιξη για τον «Κάθετο Διάδρομο» φυσικού αερίου, αποτελεί η σημερινή δημοπρασία για την χρήση του τον επόμενο μήνα (Μάρτιο), μέσω της οποίας δεσμεύθηκε σχεδόν το σύνολο (98%) της προσφερόμενης χωρητικότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ, δεσμεύθηκαν 25.000.000 KWh από τις συνολικά 25.554.129 kWh που προσφέρθηκαν.

Πρόκειται για φυσικό αέριο που θα διοχετευθεί μέσω της διαδρομής Route 1, που εκκινεί από τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, με τελική κατάληξη την Ουκρανία. «Η σημερινή δημοπρασία για το προϊόν δυναμικότητας Route 1 ολοκληρώθηκε με ισχυρό ενδιαφέρον, σε στενή συνεργασία του ΔΕΣΦΑ με τους Διαχειριστές (TSOs) της περιοχής (Bulgartransgaz, Transgaz, VestMoldTransgaz, GTSOU)», αναφέρει ο ΔΕΣΦΑ.

Η εξέλιξη είναι σημαντική, αφενός επειδή σε προηγούμενες δημοπρασίες δεν υπήρξε ενδιαφέρον, αφετέρου γιατί πραγματοποιήθηκε ενώ ξεκινά η επίσκεψη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στις ΗΠΑ, όπου θα πραγματοποιηθεί σειρά επαφών με στόχο την άρση των εμποδίων για την πλήρη ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου.

«Η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης»

Όπως επισημαίνει ο ΔΕΣΦΑ, «η επιτυχία των σημερινών δημοπρασιών, εν όψει μιας σειράς κρίσιμων συναντήσεων για το θέμα, που ξεκινούν αύριο στην Ουάσιγκτον, υπογραμμίζουν τη δυναμική του Κάθετου Διαδρόμου να εδραιωθεί ως η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης – μια αξιόπιστη και ανταγωνιστική εναλλακτική διαδρομή για την προμήθεια διαφοροποιημένων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το Νότο στον Βορρά. Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη».

Κατά τις πληροφορίες δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τις άλλες δύο διαδρομές (Route 2 και 3) για διοχέτευση αερίου μέσω του πλωτού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης και του αγωγού ΤΑΡ.

Η αποστολή του Στ. Παπασταύρου στις ΗΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχει σε σειρά υψηλού επιπέδου συναντήσεων που ενισχύουν τη στρατηγική ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, εδραιώνουν τον ρόλο της χώρας μας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική και συμβάλλουν στην ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στη συνέχεια των ενεργειακών συμφωνιών που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της Διατλαντικής Διάσκεψης για την Ενέργεια (P-TEC) και αποσκοπεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, καθώς και στην ενίσχυση των υποδομών που θα επιτρέψουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συμμετάσχει στην Υπουργική Σύνοδο που διοργανώνουν ο Λευκός Οίκος και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ με θέμα «Transatlantic Gas Security Summit» και το οποίο πραγματοποιείται στο Donald J. Trump Institute of Peace. Στη Σύνοδο θα εκπροσωπηθούν 12 ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ε.Ε., καθώς και μεγάλες ενεργειακές εταιρείες των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί και ξεχωριστή Υπουργική Συνάντηση των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου. O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει χαρακτηρίσει τον Κάθετο Διάδρομο «έργο στρατηγικής σημασίας για ολόκληρη την Ευρώπη» που «ενισχύει την ενεργειακή διαφοροποίηση και την ασφάλεια εφοδιασμού». Εν όψει δε των επαφών του στις ΗΠΑ έχει επισημάνει ότι «στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και να επιταχύνουμε ένα έργο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά τη συνολική ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».