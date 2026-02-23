ΗΠΑ:-Σταματά-από-Τρίτη-η-είσπραξη-δασμών-που-κρίθηκαν-παράνομοι

«Η CBP θα παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση στην εμπορική κοινότητα μέσω μηνυμάτων στη CSMS, όπως προβλέπεται», τόνισε η υπηρεσία.

Την είσπραξη δασμών που επιβλήθηκαν βάσει του Νόμου Επειγουσών Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA) από αύριο Τρίτη στις 12:01 τοπική ώρα (07:01 ⁠ώρα Ελλάδας), μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σταματά η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP).

Η Υπηρεσία ενημέρωσε ότι θα απενεργοποιήσει όλους τους δασμολογικούς κωδικούς που σχετίζονται με τα προηγούμενα διατάγματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον IEEPA από αύριο Τρίτη, σε μήνυμα προς τους φορτωτές στην υπηρεσία Cargo Systems ⁠Messaging Service (CSMS)

Το μήνυμα σημείωνε ότι η αναστολή της είσπραξης δεν επηρεάζει κανέναν άλλο δασμό που επιβλήθηκε από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται από το άρθρο 232 του νόμου περί εθνικής ασφάλειας και το άρθρο 301 του νόμου περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

«Η CBP θα παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση στην εμπορική κοινότητα μέσω μηνυμάτων στη CSMS, όπως προβλέπεται», τόνισε η υπηρεσία.

Σύμφωνα με το Reuters, η αναστολή της είσπραξης δασμών της IEEPA συμπίπτει με την επιβολή από τον Τραμπ ενός νέου, παγκόσμιου δασμού που έγινε με διαφορετική νομική βάση, για να αντικαταστήσει αυτούς που καταργήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο την Παρασκευή.