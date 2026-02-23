Η-gilead-αποκτά-την-arcellx-σε-deal-7,8-δισ.-δολαρίων

Η τιμή είναι σχεδόν διπλάσια από το κλείσιμο του τίτλου της Arcellx την Παρασκευή ενώ το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο.

Την εταιρεία βιοτεχνολογίας Arcellx αποκτά η Gilead σε μια συμφωνία με μετοχική αξία έως και 7,8 δισ. δολάρια, καθώς η αμερικανική φαρμακευτική επιδιώκει να ενισχύσει την παραγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου.

Η Gilead θα καταβάλλει 115 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, με μια έξτρα ενδεχόμενη πληρωμή 5 δολαρίων ανά μετοχή που θα εξαρτάται από τις μελλοντικές πωλήσεις, σύμφωνα με το -. Η τιμή είναι σχεδόν διπλάσια από το κλείσιμο του τίτλου της Arcellx την Παρασκευή ενώ το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο.

Τα στελέχη της Gilead έχουν καταστήσει σαφές ότι η εταιρεία αναζητά συμφωνίες για να συμπληρώσει το βασικό χαρτοφυλάκιο αντιιικών φαρμάκων για τον καρκίνο και άλλους τομείς. Η Arcellx αναπτύσσει μια νέα κατηγορία ανοσοθεραπειών για ασθενείς με καρκίνο και άλλες ανίατες ασθένειες.

Η Kite, μια εταιρεία που ανήκει στην Gilead, και η Arcellx έχουν ήδη μια συνεργασία για την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση μιας δυνητικά πολλά υποσχόμενης θεραπείας γνωστής ως anito-cel για ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, οι οποίοι συχνά χρειάζονται νέες γραμμές θεραπείας.

Το franchise για τον ιό HIV της Gilead παραμένει το μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησής της και η Wall Street επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στις προοπτικές του φαρμάκου μακράς δράσης Yeztugo για την πρόληψη που εγκρίθηκε τον Ιούνιο.

Είναι μια ένεση που μπορεί να χορηγηθεί μόνο δύο φορές το χρόνο με την εταιρεία να αναμένει ότι οι πωλήσεις του φαρμάκου θα φτάσουν τα 800 εκατ. δολάρια φέτος. Ωστόσο, τα στελέχη της Gilead έχουν καταστήσει σαφές ότι η εταιρεία αναζητά συμφωνίες.

«Θέλουμε πολύ να συνεχίσουμε να προσθέτουμε στον αγωγό μας με κατάλληλες συγχωνεύσεις και εξαγορές», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ντάνιελ Ο’Ντέι σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά μεγέθη τον Φεβρουάριο.