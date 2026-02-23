Καθαρά-Δευτέρα-εν-πλω

Η ημέρα «καθαρισμού» σώματος και πνεύματος και η έναρξη της σαρακοστής πλαισιώνεται από ένα σωρό πανηγυρικά έθιμα σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας, όταν βέβαια η πανδημία δεν επιτάσσει τον «κατ’ οίκον» και σε στενό οικογενειακό περιβάλλον εορτασμό. Η Καθαρά Δευτέρα στην αρχή της άνοιξης, δεν θα μπορούσε να μην γεμίσει αισιοδοξία τους ναυτικούς που…

Η Καθαρά Δευτέρα στην αρχή της άνοιξης, δεν θα μπορούσε να μην γεμίσει αισιοδοξία τους ναυτικούς που ταξιδεύουν, αφού ο πλοίαρχος σε κάθε ελληνικό και ελληνόκτητο πλοίο, φροντίζει τουλάχιστον για το παραδοσιακό τραπέζι, με όλα τα εδέσματα που συνηθίζονται: πρωταγωνιστής η λαγάνα και έπονται η ταραμοσαλάτα, τα ντολμαδάκια γιαλαντζί, οι ελιές, τα θαλασσινά και φυσικά ο χαλβάς.

Τι κι αν το πέταγμα του χαρταετού δεν ενδείκνυται; Συνιστά ένα έθιμο άρρηκτα συνδεδεμένο με την παράδοση και ορισμένοι ναυτικοί εφόσον καταστεί εφικτό, θα αδράξουν την ευκαιρία να νιώσουν πως βρίσκονται πίσω στην πατρίδα.

Στο τέλος της ημέρας θα μείνει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δοκιμάζονται τα τελευταία χρόνια, ο απόηχος της χαράς που δίνει ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα εν πλω και η ελπίδα ότι σύντομα θα βρεθούν κοντά στις οικογένειές τους.

Καλή Σαρακοστή και καλή επιστροφή σε όλους τους ναυτικούς!