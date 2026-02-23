Οι Βρυξέλλες «παγώνουν» τη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ ελέω δασμών Τραμπ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παγώσει την διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.

Προς το πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής της συμφωνίας με τις HΠΑ κινείται η ΕΕ και ζητά περισσότερες λεπτομέρειες από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το νέο της πρόγραμμα περί δασμών. Οι πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνουν ότι θα αναστείλουν το νομοθετικό έργο για την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε την πλειοψηφία των αμοιβαίων δασμών Τραμπ σε όλο τον κόσμο.

ΗΠΑ: Σταματά από Τρίτη η είσπραξη δασμών που κρίθηκαν παράνομοι

Η Ζέλιανα Ζόβκο, επικεφαλής διαπραγματευτής για το εμπόριο στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, δήλωσε σε συνέντευξή της στο - ότι «δεν έχουμε άλλη επιλογή» από το να καθυστερήσουμε τη διαδικασία έγκρισης για να επιδιώξουμε να διευκρινίσουμε την κατάσταση. Ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για να επανεκτιμήσει τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ.

Οι νομοθέτες της ΕΕ πάγωσαν τη διαδικασία έγκρισης μια φορά στο παρελθόν, όταν ο Τραμπ απείλησε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι μεταξύ του Τραμπ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα επέβαλλε δασμολογικό συντελεστή 15% στις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ, ενώ θα άρει τους δασμούς στα αμερικανικά βιομηχανικά αγαθά που κατευθύνονται στη Γηραιά Ήπειρο.

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν επίσης να επιβάλλουν δασμό 50% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την Ευρώπη. Η εμπορική συμφωνία έχει ήδη αντιμετωπίσει μια δύσκολη πορεία προς την επικύρωση. Μετά την αρχική συμφωνία, οι ΗΠΑ επέκτειναν τον δασμό 50% στα μέταλλα σε εκατοντάδες επιπλέον προϊόντα, εξοργίζοντας τους νομοθέτες της ΕΕ και τους αρμόδιους αξιωματούχους. Οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία ενέτειναν αυτή την απογοήτευση, οδηγώντας ορισμένους να ζητήσουν την ακύρωση της συμφωνίας.

Αφού ο Τραμπ υποχώρησε από την προσπάθειά του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, οι νομοθέτες της ΕΕ επανεκκίνησαν για λίγο τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ενώ εισήγαγαν επίσης αλλαγές όπως μία σχετική ρήτρα, που σημαίνει ότι ακόμη και αν το κοινοβούλιο τελικά εγκρίνει τη συμφωνία, θα πρέπει να επιστρέψει σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.